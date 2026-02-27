[tenki yohō] viernes 27 de febrero

El archipiélago dividido: precipitaciones persistentes en el oeste, cielos nublados pero cálidos en el centro y una explosión de polen que pone en alerta a millones de personas en el este

📍Tōkyō | 27 de febrero

La jornada estará marcada por un sistema de baja presión que afecta principalmente al suroeste del archipiélago y se desplazará gradualmente hacia el este.

☔ Lluvias intensas en el oeste

Las regiones de Okinawa y Kyushu permanecerán bajo lluvia casi todo el día, con episodios localmente fuertes y posibilidad de tormentas eléctricas.

Naha (Okinawa): 23°C / 19°C

Fukuoka (Kyushu): 14°C / 13°C

Kagoshima (Kyushu): 17°C / 16°C

En Chugoku y Shikoku, la lluvia se generalizará desde el mediodía y podría intensificarse por la noche.

Hiroshima (Chugoku): 14°C / 12°C

Kochi (Shikoku): 17°C / 14°C

🌥️ Nubosidad creciente hacia el centro

En Kinki y Tokai, el deterioro será progresivo, con lluvias principalmente desde la tarde o noche.

Osaka (Kinki): 18°C / 10°C

Nagoya (Tokai): 18°C / 11°C

En Kanto, el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día, con precipitaciones poco significativas.

Tokyo (Kanto): 16°C / 8°C

🌫️ Norte con lluvias débiles y ambiente templado

En Hokuriku y Tohoku, se esperan lluvias dispersas y temperaturas suaves para la época.

Kanazawa (Hokuriku): 15°C / 8°C

Niigata (Hokuriku): 14°C / 4°C

Sendai (Tohoku): 8°C / 6°C

En Hokkaido, la noche traerá lluvia o nieve húmeda.

Sapporo (Hokkaido): 5°C / 1°C

Kushiro (Hokkaido): 3°C / -4°C

🔎 Aunque el cielo esté cubierto en muchas zonas, las temperaturas serán elevadas para finales de febrero. Desde Kinki hasta Kanto, los valores entre 15°C y 18°C recuerdan más a mediados de marzo o inicios de abril que al invierno.

🌲 Previsión de polen – Aumento significativo en el este

Mientras la lluvia limita la dispersión en el oeste, el centro y este del país experimentan un aumento notable del polen de cedro (スギ花粉).

🌧️ Zonas con menor dispersión

Kyushu: La lluvia reducirá temporalmente la concentración aérea de polen.

🌤️ Zonas con alta dispersión

Desde Kinki hasta Kanto, el ambiente templado y seco favorecerá niveles elevados.

Área metropolitana de Tokyo: Nivel “extremadamente alto”

Sur de Kanto

Prefecturas de Shizuoka, Yamanashi y Mie: también en el rango más alto.

En Tohoku, especialmente en Sendai y el sur de la región, los niveles serán de “moderados a altos”.

📌 Atención especial: A partir del día 28 y hasta el 2 de marzo, se prevé un incremento generalizado del polen desde Kyushu hasta el sur de Tohoku, coincidiendo con días más soleados.

Japón vive así una transición compleja: lluvias intensas en el oeste, nubosidad templada en el centro y una creciente presión alérgica en el este, justo cuando las temperaturas comienzan a insinuar la llegada anticipada de la primavera.

📚 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 低気圧 teikiatsu 低 (bajo) + 気圧 (presión atmosférica) Sistema de baja presión que genera inestabilidad y lluvias 湿った空気 shimetta kūki 湿る (humedecer) + 空気(aire) Masa de aire cargada de humedad 雨雲 amagumo 雨 (lluvia) + 雲 (nube) Nubes de precipitación 激しい雨 hageshii ame 激しい (intenso) + 雨 (lluvia) Lluvia fuerte o torrencial 雷雨 raiu 雷 (trueno) + 雨 (lluvia) Tormenta eléctrica 大気の状態が不安定 taiki no jōtai ga fuantei 大気 (atmósfera) + 不安定(inestable) Condiciones atmosféricas inestables 冠水 kansui 冠 (cubrir) + 水 (agua) Inundación superficial にわか雨 niwaka ame にわか (repentino) + 雨(lluvia) Chubasco pasajero 最高気温 saikō kion 最高 (máximo) + 気温(temperatura) Temperatura máxima del día 平年並み heinen nami 平年 (promedio anual) + 並み(nivel) Dentro del promedio habitual 4月並み shigatsu nami 4月 (abril) + 並み (nivel) Comparable a temperaturas de abril 花粉飛散量 kafun hisanryō 花粉 (polen) + 飛散(dispersión) + 量 (cantidad) Cantidad de polen en el aire スギ花粉 sugi kafun スギ (cedro japonés) + 花粉(polen) Polen de cedro japonés 極めて多い kiwamete ōi 極めて (extremadamente) + 多い (mucho) Nivel extremadamente alto 対策 taisaku 対 (contramedida) + 策(estrategia) Medidas preventivas 太平洋側 taiheiyō-gawa 太平洋 (Océano Pacífico) + 側(lado) Lado del Pacífico 日本海側 nihonkai-gawa 日本海 (Mar de Japón) + 側(lado) Lado del Mar de Japón



