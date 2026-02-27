Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] viernes 27 de febrero

PorNoticiasNippon

Feb 27, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

El archipiélago dividido: precipitaciones persistentes en el oeste, cielos nublados pero cálidos en el centro y una explosión de polen que pone en alerta a millones de personas en el este

📍Tōkyō  |  27 de febrero

La jornada estará marcada por un sistema de baja presión que afecta principalmente al suroeste del archipiélago y se desplazará gradualmente hacia el este.

 

☔ Lluvias intensas en el oeste

Las regiones de Okinawa y Kyushu permanecerán bajo lluvia casi todo el día, con episodios localmente fuertes y posibilidad de tormentas eléctricas.

  • Naha (Okinawa): 23°C / 19°C
  • Fukuoka (Kyushu): 14°C / 13°C
  • Kagoshima (Kyushu): 17°C / 16°C

En Chugoku y Shikoku, la lluvia se generalizará desde el mediodía y podría intensificarse por la noche.

  • Hiroshima (Chugoku): 14°C / 12°C
  • Kochi (Shikoku): 17°C / 14°C

 

🌥️ Nubosidad creciente hacia el centro

En Kinki y Tokai, el deterioro será progresivo, con lluvias principalmente desde la tarde o noche.

  • Osaka (Kinki): 18°C / 10°C
  • Nagoya (Tokai): 18°C / 11°C

En Kanto, el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día, con precipitaciones poco significativas.

  • Tokyo (Kanto): 16°C / 8°C

 

🌫️ Norte con lluvias débiles y ambiente templado

En Hokuriku y Tohoku, se esperan lluvias dispersas y temperaturas suaves para la época.

  • Kanazawa (Hokuriku): 15°C / 8°C
  • Niigata (Hokuriku): 14°C / 4°C
  • Sendai (Tohoku): 8°C / 6°C

En Hokkaido, la noche traerá lluvia o nieve húmeda.

  • Sapporo (Hokkaido): 5°C / 1°C
  • Kushiro (Hokkaido): 3°C / -4°C

🔎 Aunque el cielo esté cubierto en muchas zonas, las temperaturas serán elevadas para finales de febrero. Desde Kinki hasta Kanto, los valores entre 15°C y 18°C recuerdan más a mediados de marzo o inicios de abril que al invierno.

 

🌲 Previsión de polen – Aumento significativo en el este

Mientras la lluvia limita la dispersión en el oeste, el centro y este del país experimentan un aumento notable del polen de cedro (スギ花粉).

🌧️ Zonas con menor dispersión

  • Kyushu: La lluvia reducirá temporalmente la concentración aérea de polen.

🌤️ Zonas con alta dispersión

Desde Kinki hasta Kanto, el ambiente templado y seco favorecerá niveles elevados.

  • Área metropolitana de Tokyo: Nivel “extremadamente alto”
  • Sur de Kanto
  • Prefecturas de Shizuoka, Yamanashi y Mie: también en el rango más alto.

En Tohoku, especialmente en Sendai y el sur de la región, los niveles serán de “moderados a altos”.

📌 Atención especial: A partir del día 28 y hasta el 2 de marzo, se prevé un incremento generalizado del polen desde Kyushu hasta el sur de Tohoku, coincidiendo con días más soleados.

Japón vive así una transición compleja: lluvias intensas en el oeste, nubosidad templada en el centro y una creciente presión alérgica en el este, justo cuando las temperaturas comienzan a insinuar la llegada anticipada de la primavera.

 

📚 Cuadro de términos clave

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado

低気圧

teikiatsu

(bajo) + 気圧 (presión atmosférica)

Sistema de baja presión que genera inestabilidad y lluvias

湿った空気

shimetta kūki

湿る (humedecer) + 空気(aire)

Masa de aire cargada de humedad

雨雲

amagumo

(lluvia) + (nube)

Nubes de precipitación

激しい雨

hageshii ame

激しい (intenso) + (lluvia)

Lluvia fuerte o torrencial

雷雨

raiu

(trueno) + (lluvia)

Tormenta eléctrica

大気の状態が不安定

taiki no jōtai ga fuantei

大気 (atmósfera) + 不安定(inestable)

Condiciones atmosféricas inestables

冠水

kansui

(cubrir) + (agua)

Inundación superficial

にわか雨

niwaka ame

にわか (repentino) + (lluvia)

Chubasco pasajero

最高気温

saikō kion

最高 (máximo) + 気温(temperatura)

Temperatura máxima del día

平年並み

heinen nami

平年 (promedio anual) + 並み(nivel)

Dentro del promedio habitual

4月並み

shigatsu nami

4 (abril) + 並み (nivel)

Comparable a temperaturas de abril

花粉飛散量

kafun hisanryō

花粉 (polen) + 飛散(dispersión) + (cantidad)

Cantidad de polen en el aire

スギ花粉

sugi kafun

スギ (cedro japonés) + 花粉(polen)

Polen de cedro japonés

極めて多い

kiwamete ōi

極めて (extremadamente) + 多い (mucho)

Nivel extremadamente alto

対策

taisaku

(contramedida) + (estrategia)

Medidas preventivas

太平洋側

taiheiyō-gawa

太平洋 (Océano Pacífico) + (lado)

Lado del Pacífico

日本海側

nihonkai-gawa

日本海 (Mar de Japón) + (lado)

Lado del Mar de Japón

 


©2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 26 de febrero

Feb 26, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 25 de febrero

Feb 25, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 24 de febrero

Feb 24, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] viernes 27 de febrero

2026-02-27 NoticiasNippon No hay comentarios
Crimen

[gaikokujin] conductores: ¿Integración o riesgo?

2026-02-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Asiáticos

[gaikokujin]  Embiste patrulla durante control policial

2026-02-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Negocios

[shōhizeizero]  El sector gastronómico se rebela

2026-02-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.