[tenki yohō] viernes 27 de febrero

El archipiélago dividido: precipitaciones persistentes en el oeste, cielos nublados pero cálidos en el centro y una explosión de polen que pone en alerta a millones de personas en el este
📍Tōkyō | 27 de febrero
La jornada estará marcada por un sistema de baja presión que afecta principalmente al suroeste del archipiélago y se desplazará gradualmente hacia el este.
☔ Lluvias intensas en el oeste
Las regiones de Okinawa y Kyushu permanecerán bajo lluvia casi todo el día, con episodios localmente fuertes y posibilidad de tormentas eléctricas.
- Naha (Okinawa): 23°C / 19°C
- Fukuoka (Kyushu): 14°C / 13°C
- Kagoshima (Kyushu): 17°C / 16°C
En Chugoku y Shikoku, la lluvia se generalizará desde el mediodía y podría intensificarse por la noche.
- Hiroshima (Chugoku): 14°C / 12°C
- Kochi (Shikoku): 17°C / 14°C
🌥️ Nubosidad creciente hacia el centro
En Kinki y Tokai, el deterioro será progresivo, con lluvias principalmente desde la tarde o noche.
- Osaka (Kinki): 18°C / 10°C
- Nagoya (Tokai): 18°C / 11°C
En Kanto, el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día, con precipitaciones poco significativas.
- Tokyo (Kanto): 16°C / 8°C
🌫️ Norte con lluvias débiles y ambiente templado
En Hokuriku y Tohoku, se esperan lluvias dispersas y temperaturas suaves para la época.
- Kanazawa (Hokuriku): 15°C / 8°C
- Niigata (Hokuriku): 14°C / 4°C
- Sendai (Tohoku): 8°C / 6°C
En Hokkaido, la noche traerá lluvia o nieve húmeda.
- Sapporo (Hokkaido): 5°C / 1°C
- Kushiro (Hokkaido): 3°C / -4°C
🔎 Aunque el cielo esté cubierto en muchas zonas, las temperaturas serán elevadas para finales de febrero. Desde Kinki hasta Kanto, los valores entre 15°C y 18°C recuerdan más a mediados de marzo o inicios de abril que al invierno.
🌲 Previsión de polen – Aumento significativo en el este
Mientras la lluvia limita la dispersión en el oeste, el centro y este del país experimentan un aumento notable del polen de cedro (スギ花粉).
🌧️ Zonas con menor dispersión
- Kyushu: La lluvia reducirá temporalmente la concentración aérea de polen.
🌤️ Zonas con alta dispersión
Desde Kinki hasta Kanto, el ambiente templado y seco favorecerá niveles elevados.
- Área metropolitana de Tokyo: Nivel “extremadamente alto”
- Sur de Kanto
- Prefecturas de Shizuoka, Yamanashi y Mie: también en el rango más alto.
En Tohoku, especialmente en Sendai y el sur de la región, los niveles serán de “moderados a altos”.
📌 Atención especial: A partir del día 28 y hasta el 2 de marzo, se prevé un incremento generalizado del polen desde Kyushu hasta el sur de Tohoku, coincidiendo con días más soleados.
Japón vive así una transición compleja: lluvias intensas en el oeste, nubosidad templada en el centro y una creciente presión alérgica en el este, justo cuando las temperaturas comienzan a insinuar la llegada anticipada de la primavera.
📚 Cuadro de términos clave
|
Kanji
|
Rōmaji
|
Desglose
|
Significado
|
低気圧
|
teikiatsu
|
低 (bajo) + 気圧 (presión atmosférica)
|
Sistema de baja presión que genera inestabilidad y lluvias
|
湿った空気
|
shimetta kūki
|
湿る (humedecer) + 空気(aire)
|
Masa de aire cargada de humedad
|
雨雲
|
amagumo
|
雨 (lluvia) + 雲 (nube)
|
Nubes de precipitación
|
激しい雨
|
hageshii ame
|
激しい (intenso) + 雨 (lluvia)
|
Lluvia fuerte o torrencial
|
雷雨
|
raiu
|
雷 (trueno) + 雨 (lluvia)
|
Tormenta eléctrica
|
大気の状態が不安定
|
taiki no jōtai ga fuantei
|
大気 (atmósfera) + 不安定(inestable)
|
Condiciones atmosféricas inestables
|
冠水
|
kansui
|
冠 (cubrir) + 水 (agua)
|
Inundación superficial
|
にわか雨
|
niwaka ame
|
にわか (repentino) + 雨(lluvia)
|
Chubasco pasajero
|
最高気温
|
saikō kion
|
最高 (máximo) + 気温(temperatura)
|
Temperatura máxima del día
|
平年並み
|
heinen nami
|
平年 (promedio anual) + 並み(nivel)
|
Dentro del promedio habitual
|
4月並み
|
shigatsu nami
|
4月 (abril) + 並み (nivel)
|
Comparable a temperaturas de abril
|
花粉飛散量
|
kafun hisanryō
|
花粉 (polen) + 飛散(dispersión) + 量 (cantidad)
|
Cantidad de polen en el aire
|
スギ花粉
|
sugi kafun
|
スギ (cedro japonés) + 花粉(polen)
|
Polen de cedro japonés
|
極めて多い
|
kiwamete ōi
|
極めて (extremadamente) + 多い (mucho)
|
Nivel extremadamente alto
|
対策
|
taisaku
|
対 (contramedida) + 策(estrategia)
|
Medidas preventivas
|
太平洋側
|
taiheiyō-gawa
|
太平洋 (Océano Pacífico) + 側(lado)
|
Lado del Pacífico
|
日本海側
|
nihonkai-gawa
|
日本海 (Mar de Japón) + 側(lado)
|
Lado del Mar de Japón
