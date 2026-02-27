Noticias Nippon

Efemérides

[kinenbi] pokēmon dē

Feb 27, 2026 #aniversario, #efemérides, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Pokēmon day, #pokēmon dē, #ポケモンデー, #今日は何の日, #記念日

Treinta años después de su lanzamiento, Pokémon reafirma su poder económico con un mercado global dominado por el extranjero.

 📍Tōkyō  | 27 de febrero 

Cada 27 de febrero no es una fecha cualquiera. Es el aniversario del nacimiento de un fenómeno que pasó de los recreos escolares japoneses a convertirse en una potencia cultural global: el Pokémon Day.

La conmemoración fue establecida por The Pokémon Company, con sede en Roppongi, Tokio, y fue oficialmente registrada en 2020 por la Asociación Japonesa de Aniversarios.

La razón es clara: el 27 de febrero de 1996 salió a la venta en Japón el primer videojuego de la saga, Pokémon Red and Green para Game Boy. Ese fue el inicio de todo.

 

🔴 El origen: de fenómeno escolar a imperio mundial

El desarrollo estuvo a cargo de Game Freak, bajo la dirección creativa de Satoshi Tajiri, considerado el padre de Pokémon.

La propuesta era simple pero revolucionaria: capturar criaturas, intercambiarlas y combatir con amigos mediante el cable Link del Game Boy.
Lo que comenzó como un éxito modesto explotó gracias al boca a boca entre niños de primaria en Japón, hasta transformarse en un fenómeno social.

En 1997 llegó el anime a través de TV Tokyo, y un personaje en particular se convirtió en ícono universal: Pikachu.

Desde entonces, la franquicia no dejó de crecer: nuevas generaciones de videojuegos, cartas coleccionables, películas, mercancía y una presencia en más de 60 países.

 

🌍 Un gigante económico global

Los números hablan por sí solos:

  • Más de 340 millones de videojuegos vendidos en todo el mundo (hasta 2019).

  • Un mercado acumulado superior a 6 billones de yenes.

  • Aproximadamente 65% de los ingresos provienen del extranjero.

Pokémon dejó de ser un producto japonés para convertirse en una marca verdaderamente global.

 

🎉 ¿Qué se hace en Pokémon Day?

Cada 27 de febrero se organizan eventos especiales dentro de los juegos:

En Pokémon Sword and Shield se activaron batallas especiales tipo Max Raid.
En Pokémon GO se realizan eventos exclusivos dentro de la aplicación.

Más que una celebración comercial, la fecha simboliza agradecimiento a los fans que han acompañado la franquicia durante décadas.

 

⭐ 2026: 30 años de evolución

En 2026 Pokémon celebra su 30° aniversario.
Se presentó un logotipo especial que reúne a 1.025 Pokémon, reflejo del crecimiento desde los 151 originales de 1996.

Treinta años después, varias generaciones han crecido junto a la saga. Padres que jugaron en Game Boy hoy comparten la aventura con sus hijos en Nintendo Switch o móviles.

 

🧭 Más que un videojuego

Pokémon no es solo entretenimiento. Es conexión, intercambio y memoria colectiva.
Es cultura pop japonesa exportada al mundo.
Es un puente entre generaciones.

El 27 de febrero no solo recuerda un lanzamiento comercial.
Recuerda el día en que una idea pequeña —inspirada en coleccionar insectos— terminó conquistando el planeta.

Y eso, sin duda, merece celebrarse.

 
 

 
 

🗓  Cuadro de términos clave

Kanji / Escritura Rōmaji Desglose Significado en español
ポケモン Pokemon Abreviatura de ポケットモンスター Pokémon (marca y criaturas ficticias)
ポケットモンスター Poketto Monsutā ポケット (pocket) + モンスター (monster) “Monstruos de bolsillo”
記念日 Kinenbi 記 (registrar) + 念 (recordar) + 日 (día) Día conmemorativo
制定 Seitei 制 (establecer) + 定 (fijar) Establecimiento oficial
株式会社 Kabushiki Gaisha 株式 (acciones) + 会社 (empresa) Sociedad anónima / empresa
発売 Hatsubai 発 (salir) + 売 (vender) Lanzamiento comercial
ゲームソフト Gēmu Sofuto ゲーム (juego) + ソフト (software) Videojuego
開発元 Kaihatsumoto 開発 (desarrollo) + 元 (origen) Empresa desarrolladora
生みの親 Umi no Oya 生む (dar a luz) + 親 (padre) Creador / padre de la obra
累計出荷数 Ruikei Shukkasū 累計 (acumulado) + 出荷 (envíos) + 数 (cantidad) Total acumulado de ventas/distribución
全世界 Zensekai 全 (todo) + 世界 (mundo) A nivel mundial
海外 Kaigai 海 (mar) + 外 (exterior) Extranjero
国内 Kokunai 国 (país) + 内 (dentro) Mercado interno
30周年 Sanjū Shūnen 30 + 周年 (aniversario) 30° aniversario
感謝 Kansha 感 (sentir) + 謝 (agradecer) Gratitud

