[kinenbi] Tennōtanjōbi

El cumpleaños del Emperador, símbolo de continuidad en el Estado moderno

📍Tōkyō | 23 de febrero

Cada 23 de febrero, Japón se detiene para conmemorar el Tennōtanjōbi (天皇誕生日), una de las fechas centrales del calendario nacional. Establecido oficialmente en 1948 bajo la Ley de Días Festivos, el propósito es claro: celebrar el nacimiento del Emperador reinante. En la práctica, se ha convertido en el equivalente japonés al National Day, una jornada donde tradición, historia y Estado convergen bajo una misma bandera.

Desde 2020, la fecha corresponde al natalicio de Su Majestad el Emperador Naruhito, quien este 23 de febrero de 2026 cumplió 66 años. En las imágenes difundidas por la Casa Imperial, el soberano apareció sonriente sosteniendo a Tina y Milo, mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, en un gesto que conectó la institución imperial con el escenario deportivo internacional.

📜 De “Tenchōsetsu” al Japón constitucional

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el cumpleaños imperial era conocido como Tenchōsetsu (天長節) y formaba parte de las cuatro grandes festividades del calendario estatal. Con la reforma democrática de posguerra, la celebración fue redefinida como día festivo civil bajo el marco constitucional actual.

Durante la era Heisei (1989-2018), el feriado se celebraba el 23 de diciembre, fecha de nacimiento del entonces Emperador Akihito. Tras su abdicación en 2019 —año en que, por primera vez desde 1948, Japón no tuvo “Cumpleaños del Emperador”— la festividad se trasladó al 23 de febrero a partir de 2020.

Las huellas históricas de esta jornada se remontan aún más atrás:

Emperador Meiji (n. 1852) → Su natalicio hoy se conmemora como el 3 de noviembre, actual Día de la Cultura.

Emperador Taisho (n. 1879)

Emperador Showa (n. 1901) → Su fecha es hoy el 29 de abril, Día de Shōwa.

Así, lo que fue una festividad imperial dinástica terminó integrándose en el calendario civil moderno, resignificando la memoria histórica.

👑 Nacimientos que marcaron época

El 23 de diciembre de 1933, a las 6:39 de la mañana, nació el entonces príncipe heredero Akihito en el Palacio Imperial. Las sirenas sonaron en Tokio, la población salió con banderas y faroles, y ediciones extraordinarias circularon por la capital.

Décadas después, el 23 de febrero de 1960, a las 16:15, nació el príncipe Hiro-no-miya Naruhito en el hospital de la Agencia de la Casa Imperial. Pesó 2.540 gramos y midió 47 centímetros. Días más tarde, su abuelo, el Emperador Shōwa, le otorgó oficialmente el nombre con el que hoy figura en la historia contemporánea japonesa.

🏯 Ceremonias y símbolo nacional

En esta jornada se celebran en el Palacio Imperial:

Ceremonia de felicitación

Banquete oficial

Recepción de té

Saludo público desde el balcón

Miles de ciudadanos se congregan frente al Palacio para saludar a la Familia Imperial. Entre 2020 y 2022, el saludo fue suspendido por la pandemia de COVID-19, pero desde 2023 volvió a celebrarse con normalidad.

Al mismo tiempo, en el Ise Jinja y en numerosos santuarios sintoístas del país se realizan ceremonias denominadas Tenchōsai, mientras que buques de la Fuerza Marítima de Autodefensa se engalanan con el tradicional mankanshoku (満艦飾), despliegue completo de banderas náuticas.

🇯🇵 Más que un aniversario

El Cumpleaños del Emperador no es solo una celebración personal. Es un punto de equilibrio entre historia y modernidad, entre tradición imperial y democracia parlamentaria.

En un Japón que enfrenta transformaciones sociales, desafíos demográficos y debates sobre su rol internacional, el 23 de febrero permanece como una fecha de continuidad institucional —un recordatorio de que la figura imperial, aunque constitucional y simbólica, sigue siendo uno de los ejes identitarios más profundos del país.



Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado / Contexto 天皇誕生日 Tennō Tanjōbi 天皇 (Emperador) + 誕生(nacimiento) + 日 (día) Cumpleaños del Emperador. Fiesta nacional que celebra el natalicio del soberano reinante. 国民の祝日 Kokumin no Shukujitsu 国民 (pueblo/nación) + の(posesivo) + 祝日 (día festivo) Día festivo nacional establecido por ley en 1948. 祝日法 Shukujitsu-hō 祝日 (festivo) + 法 (ley) Ley de Días Festivos que regula el calendario oficial japonés. 今上天皇 Kinjō Tennō 今上 (actual en el trono) + 天皇 (Emperador) Término respetuoso para referirse al Emperador reinante. 一般参賀 Ippan Sanga 一般 (público general) + 参賀 (visita de felicitación) Acto en el que ciudadanos saludan a la Familia Imperial desde el Palacio. 宮中 Kyūchū 宮 (palacio) + 中 (interior) Ámbito interno del Palacio Imperial donde se realizan ceremonias oficiales. 祝賀の儀 Shukuga no Gi 祝賀 (felicitación solemne) + の + 儀 (ceremonia) Ceremonia formal de felicitación al Emperador. 宴会の儀 Enkai no Gi 宴会 (banquete) + の + 儀(ceremonia) Banquete oficial celebrado en el Palacio. 茶会の儀 Chakai no Gi 茶会 (reunión de té) + の + 儀 Recepción protocolaria de té en honor al Emperador. 天長節 Tenchōsetsu 天長 (larga vida del cielo/emperador) + 節(festividad) Nombre prebélico del cumpleaños imperial, una de las cuatro grandes festividades estatales. 天長祭 Tenchōsai 天長 (larga vida imperial) + 祭 (ritual/festival) Ceremonia sintoísta celebrada en santuarios por el cumpleaños imperial. 満艦飾 Mankanshoku 満 (completo) + 艦 (buque) + 飾 (decoración) Engalanado total de barcos con banderas náuticas en fechas solemnes. 皇居 Kōkyo 皇 (imperial) + 居(residencia) Palacio Imperial en Tokio, residencia oficial del Emperador. 上皇 Jōkō 上 (anterior/superior) + 皇(emperador) Emperador emérito tras abdicar.

