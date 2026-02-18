[mayakutorihiki ] Seguridad fronteriza en tensión

EL SEGUNDO MAYOR DECOMISO HISTÓRICO REABRE EL DEBATE SOBRE CONTROLES Y CRIMEN INTERNACIONAL

📍Tōkyō | 18 de febrero

En un balance que enciende las alertas de seguridad fronteriza, el Ministerio de Finanzas de Japón informó este 17 de febrero que las aduanas del país decomisaron 3.211 kilogramos de drogas ilegales durante 2025, un 15% más que el año anterior y la segunda cifra más alta jamás registrada, solo superada por 2019 (3.339 kg). El repunte coincide con el fuerte aumento del turismo internacional, lo que sugiere que organizaciones criminales estarían aprovechando el flujo de visitantes para intensificar el contrabando.

Las autoridades detectaron un cambio preocupante en el método: el contrabando vía pasajeros de avión casi se duplicó (+93%), alcanzando unos 664 kg, lo que representa cerca del 80% del total decomisado en esta categoría. Aunque la incautación de metanfetamina cayó 53% hasta aproximadamente 840 kg, el aumento en transporte individual evidencia una estrategia más fragmentada y difícil de rastrear.

El dato más alarmante fue el crecimiento explosivo de la marihuana, que se triplicó hasta 1.531 kg, 3,5 veces más que el año previo. En junio pasado, el Aduana de Tokio desarticuló un grupo vietnamita que intentó introducir más de 1.000 kg de cannabis, el mayor volumen de droga ilegal incautado en un solo operativo dentro del país.

Además, se reportaron cuatro casos vinculados al decomiso del fármaco designado etomidato, conocido en redes como “zombie tobacco”, una sustancia que puede provocar entumecimiento, conductas anormales y graves daños a la salud. En diciembre, la Aduana de Tokio confiscó líquidos que contenían este compuesto, reflejando la diversificación de las sustancias introducidas ilegalmente.

Las autoridades no descartan que el auge del “inbound” —turistas extranjeros que visitan Japón— esté siendo explotado por redes criminales para camuflar cargamentos entre viajeros comunes. El desafío para 2026 será reforzar los controles sin afectar la experiencia de los millones de visitantes que ingresan al país cada mes.

Japón, que históricamente ha mantenido una política de tolerancia cero frente a las drogas, enfrenta ahora un escenario complejo: más turistas, más movimiento en aeropuertos y puertos… y mayor presión sobre las aduanas. El equilibrio entre apertura internacional y seguridad pública vuelve al centro del debate nacional.

⚖️ Marco legal

El decomiso de 3,2 toneladas de drogas ilegales en 2025, segundo registro más alto en la historia reciente del país, no solo es una cifra estadística: es un indicador de cómo el auge del turismo internacional y la sofisticación de las redes criminales están tensionando el sistema aduanero japonés. A continuación, el marco jurídico que sustenta la respuesta penal del Estado y los conceptos clave para comprender el alcance legal de estos casos.

Kanji Rōmaji Traducción al español Explicación 関税法 Kanzei-hō Ley de Aduanas Regula la importación y exportación de mercancías. Penaliza el contrabando y la declaración falsa en frontera. 麻薬及び向精神薬取締法 Mayaku oyobi Kōseishinyaku Torishimari-hō Ley de Control de Narcóticos y Psicotrópicos Sanciona posesión, importación, venta y producción de drogas como cocaína, heroína y MDMA. 覚醒剤取締法 Kakuseizai Torishimari-hō Ley de Control de Estimulantes Regula y castiga la metanfetamina (kakuseizai), una de las drogas más perseguidas en Japón. 大麻取締法 Taima Torishimari-hō Ley de Control del Cannabis Penaliza posesión, cultivo e importación de marihuana. 指定薬物 Shitei yakubutsu Sustancias designadas Drogas sintéticas o químicas prohibidas por sus efectos dañinos, como el etomidato. 密輸 Mitsuyu Contrabando Introducción ilegal de mercancías al país sin declaración aduanera. 不正薬物 Fusei yakubutsu Drogas ilegales Sustancias prohibidas por la legislación japonesa.

📘 Términos clave relacionados a la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado contextual 押収 Ōshū 押 (confiscar) + 収 (recoger) Incautación oficial por parte del Estado 税関 Zeikan 税 (impuesto) + 関 (barrera/puesto) Aduana japonesa インバウンド Inbaundo Adaptación de “inbound” Turismo receptivo (visitantes extranjeros) 覚醒剤 Kakuseizai 覚醒 (estimular/despertar) + 剤 (agente) Metanfetamina 大麻 Taima — Cannabis 指定薬物 Shitei yakubutsu 指定 (designado) + 薬物 (droga) Sustancia oficialmente prohibida 摘発 Tekihatsu 摘 (señalar) + 発 (descubrir) Operativo policial de detección

🏛️ Consecuencias penales en Japón

Dependiendo del tipo de droga y la cantidad:

Contrabando de metanfetamina : hasta cadena perpetua o más de 10 años de prisión.

Importación de cannabis en gran escala : penas severas y multas millonarias.

Sustancias designadas : prisión y deportación inmediata en caso de extranjeros.

En casos organizados, puede aplicarse la figura de organización criminal estructurada (組織犯罪, Soshiki hanzai).

Japón mantiene una política de tolerancia cero, con consecuencias migratorias graves para residentes extranjeros, incluyendo revocación de visa y expulsión.

