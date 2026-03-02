[genyu] El petróleo vuelve a encender las alarmas globales

El WTI supera los 75 dólares tras ataques contra Irán

📍Nueva York | 1 de marzo (2 de marzo en Tokio)

En una reacción inmediata a la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, el mercado energético mundial volvió a estremecerse. El precio del crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) superó momentáneamente los 75 dólares por barril, alcanzando su nivel más alto en aproximadamente ocho meses. El salto representa un incremento cercano al 12% en apenas unos días, reflejando el nerviosismo de los inversionistas ante un posible desabastecimiento.

La tensión no surgió de la nada. Incluso antes del ataque, el petróleo ya mostraba una tendencia alcista. El pasado 27 de febrero, el WTI cerró en torno a los 67 dólares por barril, tras subir casi 3% en una sola jornada. Desde finales del año pasado, el acumulado superaba el 17%, anticipando el temor creciente por la situación geopolítica en la región.

🌊 El punto crítico: el Estrecho de Ormuz

El epicentro del nerviosismo se encuentra en el estratégico Estrecho de Ormuz, el angosto corredor marítimo entre Irán y la península arábiga por donde transita una parte crucial del petróleo mundial.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), alrededor de 20 millones de barriles diarios cruzaron este paso en 2024. Esa cifra equivale aproximadamente al 20% del consumo global.

Cualquier interrupción —aunque sea temporal— en esta arteria energética puede provocar un efecto dominó en precios, seguros marítimos, fletes y mercados bursátiles.

En los últimos días han surgido movimientos que apuntan a posibles restricciones o interrupciones en la navegación comercial, lo que ha amplificado la percepción de riesgo.

📈 ¿Por qué sube tan rápido el petróleo?

El mercado petrolero reacciona no solo a hechos concretos, sino también a expectativas. En este caso confluyen tres factores:

Riesgo de represalias y prolongación del conflicto. Amenaza a rutas marítimas estratégicas. Posible reducción de exportaciones iraníes o bloqueos parciales.

Si la inestabilidad se prolonga, los analistas no descartan nuevas subidas. Algunos operadores advierten que el barril podría tensionarse aún más si se confirma una interrupción sostenida en el flujo por Ormuz.

🌏 Impacto potencial para Japón

Para Japón —país altamente dependiente de importaciones energéticas— el aumento del crudo podría traducirse en:

⛽ Incrementos en precios de gasolina y queroseno.

🚢 Mayores costos logísticos.

📈 Presión adicional sobre la inflación.

🏭 Impacto en industrias intensivas en energía.

Con el yen todavía sensible frente al dólar, cualquier encarecimiento prolongado del crudo podría amplificar el efecto interno.

🔎 Escenario abierto

El petróleo ya venía escalando por la incertidumbre regional. Sin embargo, el ataque y la amenaza a una de las principales arterias energéticas del planeta han acelerado el movimiento.

La pregunta ahora no es solo cuánto ha subido, sino cuánto más podría subir si el conflicto se intensifica o se extiende en el tiempo.

En los mercados energéticos, la tensión no se mide en kilómetros… se mide en dólares por barril.

📊 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado en contexto 原油 genyu 原 (origen) + 油 (aceite) Petróleo crudo sin refinar. WTI原油 WTI genyu WTI (West Texas Intermediate) + 原油 Referencia del crudo estadounidense usado como indicador global. 先物価格 sakimono kakaku 先 (futuro) + 物 (mercancía) + 価格 (precio) Precio del contrato de futuros. 急騰 kyūtō 急 (repentino) + 騰 (subir bruscamente) Alza rápida y fuerte del precio. 軍事攻撃 gunji kōgeki 軍事 (militar) + 攻撃 (ataque) Acción militar que detonó la subida. 供給不安 kyōkyū fuan 供給 (suministro) + 不安 (incertidumbre) Temor a interrupciones en el abastecimiento. 情勢緊張 jōsei kinchō 情勢 (situación) + 緊張 (tensión) Escalada geopolítica en Medio Oriente. ホルムズ海峡 Horumuzu kaikyō ホルムズ (Hormuz) + 海峡 (estrecho) Paso estratégico por donde fluye 20% del crudo mundial. 海上輸送 kaijō yusō 海上 (marítimo) + 輸送 (transporte) Transporte internacional por vía marítima. 航行停止 kōkō teishi 航行 (navegación) + 停止 (suspensión) Interrupción del tránsito de buques. 消費量 shōhiryo 消費 (consumo) + 量 (cantidad) Volumen global de uso energético. 原油高騰 genyu kōtō 原油 (crudo) + 高騰 (encarecimiento) Escalada persistente del precio del petróleo. 市場混乱 shijō konran 市場 (mercado) + 混乱 (caos) Volatilidad financiera por incertidumbre bélica.

