[horumuzu kaikyō] Del Golfo Pérsico a Tokio

Dependencia crítica del Medio Oriente: más del 90% del petróleo japonés pasa por Ormuz

📍Tōkyō | 3 de marzo

La noticia llegó desde Medio Oriente como una onda expansiva: medios iraníes informaron que la Guardia Revolucionaria anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, la estrecha franja marítima por donde fluye una parte esencial del petróleo mundial. En cuestión de horas, la tensión dejó de ser un asunto lejano para convertirse en una preocupación tangible en Japón, un país cuya estabilidad energética depende, en gran medida, de ese corredor estratégico.

Para el archipiélago, el impacto no es abstracto. Cerca del 90% del petróleo que abastece sus refinerías proviene de Medio Oriente, y gran parte cruza precisamente por Ormuz. Si el tránsito se interrumpe, el efecto podría sentirse rápidamente: gasolina más cara en Tokio, Osaka o Fukuoka; facturas eléctricas al alza; presión sobre los alimentos y el transporte. En un contexto donde el yen ha mostrado debilidad y la inflación importada ya pesa sobre los hogares, cualquier shock energético golpea directamente el presupuesto familiar.

En la Bolsa de Tokio, la incertidumbre podría traducirse en movimientos bruscos, especialmente en empresas energéticas, navieras y sectores intensivos en combustible. Las grandes refinadoras japonesas tendrían que recurrir a reservas estratégicas o buscar rutas alternativas más costosas. Cada día de tensión suma costos logísticos y nerviosismo en los mercados.

Para Japón, país sin recursos energéticos propios y profundamente dependiente del comercio marítimo, el Estrecho de Ormuz no es un punto distante en el mapa. Es una línea invisible que conecta el Golfo Pérsico con la vida cotidiana de millones de personas. Si esa arteria se bloquea, no solo se altera el comercio mundial: se enciende una alarma directa en la economía y en la tranquilidad de cada hogar japonés.

🛢️ Cuadro de términos clave

Kanji / Término Rōmaji Desglose Significado / Contexto en la noticia 革命防衛隊 Kakumei Bōeitai 革命 (revolución) + 防衛 (defensa) + 隊 (cuerpo/unidad) Guardia Revolucionaria de Irán, fuerza militar de élite que anunció el cierre. ホルムズ海峡 Horumuzu Kaikyō ホルムズ (Ormuz) + 海峡 (estrecho marítimo) Estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula gran parte del petróleo mundial. 封鎖 Fūsa 封 (sellar) + 鎖 (cerrar/cadena) Bloqueo o cierre de una ruta o zona. 原油 Genyu 原 (crudo/original) + 油 (petróleo) Petróleo crudo, principal recurso afectado. 原油価格 Genyu Kakaku 原油 (petróleo) + 価格 (precio) Precio internacional del petróleo. 中東 Chūtō 中 (medio) + 東 (este) Medio Oriente, región de origen del petróleo que importa Japón. 輸入依存 Yunyū Ison 輸入 (importación) + 依存 (dependencia) Dependencia de importaciones energéticas. エネルギー安全保障 Enerugī Anzen Hoshō エネルギー (energía) + 安全 (seguridad) + 保障 (garantía) Seguridad energética, estabilidad del suministro. 原油備蓄 Genyu Bichiku 原油 (petróleo) + 備蓄 (reserva estratégica) Reservas estratégicas de petróleo que Japón puede activar. 東京株式市場 Tōkyō Kabushiki Shijō 東京 (Tokio) + 株式 (acciones) + 市場 (mercado) Bolsa de Tokio, sensible a la volatilidad energética. 円安 Enyasu 円 (yen) + 安 (débil/barato) Debilidad del yen frente al dólar, factor que agrava el encarecimiento del petróleo. 燃料費 Nenryōhi 燃料 (combustible) + 費 (costo) Costos de combustible para transporte y electricidad. 海上交通路 Kaijō Kōtsūro 海上 (marítimo) + 交通 (tránsito) + 路 (ruta) Ruta marítima estratégica para comercio y energía.

©2026 NoticiasNippon