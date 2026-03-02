[tenki yohō] lunes 2 de marzo

Noticias Nippon

La lluvia avanza desde el oeste, tormentas eléctricas en el sur y alerta máxima por polen en el este del país

📍Tōkyō  |  2 de marzo

Una nueva perturbación atmosférica se aproxima desde el oeste y marcará el pulso meteorológico de este 2 de marzo en Japón. El avance de una baja presión acompañada de un frente provocará lluvias en amplias zonas del país, con tormentas localmente intensas en el sur de Kyūshū. Mientras tanto, en el este, el protagonista invisible será el polen, con niveles extremadamente altos en Kantō y Tōkai. Las temperaturas descenderán en varias regiones respecto a ayer, especialmente en Kyūshū y Kantō.

 

🌧️ Panorama por regiones

🌺 Okinawa

  • Naha: 24°C / 21°C – Lluvias intermitentes (70%)
    Ambiente húmedo y cálido, con chubascos frecuentes.

🌋 Kyūshū

  • Fukuoka: 13°C / 10°C – Lluvia (80%)
  • Kagoshima: 17°C / 14°C – Lluvia intensa (90%)

Desde la mañana se registran precipitaciones. En el sur, especialmente en Kagoshima, podrían producirse tormentas eléctricas con ráfagas fuertes, descargas eléctricas e incluso tornados aislados. Atención a lluvias breves pero intensas.

🔻 Temperaturas más bajas que ayer. Abrigo impermeable recomendado.

🌊 Shikoku

  • Kōchi: 17°C / 10°C – Lluvia (100%)

La lluvia llegará durante la tarde y podría intensificarse al anochecer.

⛩️ Chūgoku

  • Hiroshima: 13°C / 8°C – Lluvia (90%)

Precipitaciones desde la tarde, con posibles momentos de lluvia fuerte en horario de regreso a casa.

🏯 Kansai

  • Osaka: 16°C / 6°C – Lluvia (70%)

Las lluvias comenzarán al caer la tarde. La sensación térmica será más fresca que ayer.

🏙️ Tōkai

  • Nagoya: 18°C / 7°C – Nublado con lluvia nocturna (60%)

El día estará cubierto. Lluvias aisladas por la noche, sobre todo en zonas costeras.

🗼 Kantō

  • Tokio: 13°C / 9°C – Nublado con lluvia nocturna (60%)

Descenso térmico respecto al día anterior. Durante el día, antes de la lluvia, se prevé dispersión masiva de polen de cedro.

🌊 Hokuriku

  • Kanazawa: 11°C / 5°C – Parcialmente nublado (30%)

Nubes predominantes, sin lluvias significativas.

🌸 Tōhoku

  • Sendai: 12°C / 2°C – Soleado (20%)
  • Niigata: 8°C / 2°C – Parcialmente nublado (30%)

Día mayormente despejado en el sur de la región, con temperaturas suaves para esta época.

❄️ Hokkaidō

  • Sapporo: 2°C / 0°C – Nublado (40%)
  • Kushiro: 6°C / -2°C – Soleado (20%)

Durante el día habrá claros, pero por la noche podrían registrarse nevadas en la costa del Mar de Japón y el Mar de Ojotsk.

 

🌲 Polen: pico nacional en marcha

Este lunes marca uno de los momentos más intensos de la temporada de dispersión de polen de cedro (スギ花粉).

  • Kantō y Tōkai: Nivel “extremadamente alto”
  • Kinki: Nivel “muy alto”
  • Chūgoku y Shikoku: Nivel “alto”
  • Kyūshū: Disminuye por efecto de la lluvia

📌 Importante: tras la lluvia, el día siguiente suele registrarse un aumento adicional en la dispersión.

🧥 Recomendaciones clave

✔ Llevar paraguas en Kyūshū, Shikoku, Chūgoku y Kansai

✔ Precaución ante tormentas eléctricas en el sur de Kyūshū

✔ En Kantō y Tōkai, usar mascarilla, gafas protectoras y evitar tender ropa al exterior

✔ Al regresar a casa, sacudir la ropa para no introducir polen

✔ En zonas con nieve acumulada, vigilar riesgo de avalanchas

 

📘 Cuadro de términos clave

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado en la noticia

低気圧

teikiatsu

(bajo) + 気圧 (presión atmosférica)

Sistema de baja presión que provoca inestabilidad y lluvias

前線

zensen

(frente) + (línea)

Frente meteorológico que separa masas de aire

雷雨

raiu

(trueno) + (lluvia)

Tormenta eléctrica

局地的

kyokuchiteki

局地 (zona localizada) + (relativo a)

Fenómeno que ocurre en áreas muy específicas

竜巻

tatsumaki

(dragón) + 巻く (enrollarse)

Tornado

突風

toppū

(repentino) + (viento)

Ráfaga fuerte y súbita

短時間強雨

tanjikan kyōu

短時間 (corto tiempo) + (fuerte) + (lluvia)

Lluvia intensa de corta duración

花粉

kafun

(flor) + (polvo)

Polen

スギ花粉

sugi kafun

スギ (cedro japonés) + 花粉(polen)

Polen de cedro, principal causante de alergias primaverales

極めて多い

kiwamete ōi

極めて (extremadamente) + 多い (mucho)

Nivel extremadamente alto

非常に多い

hijō ni ōi

非常に (muy) + 多い (mucho)

Nivel muy alto

飛散

hisan

(volar) + (dispersarse)

Dispersión en el aire (polen)

最高気温

saikō kion

最高 (máximo) + 気温(temperatura)

Temperatura máxima del día

平年並み

heinen nami

平年 (promedio anual) + 並み(nivel similar)

Dentro de lo habitual

雪崩

nadare

Avalancha

日本海側

nihonkai gawa

日本海 (Mar de Japón) + (lado)

Costa del Mar de Japón

沿岸部

enganbu

沿岸 (zona costera) + (sector)

Área costera

🗾 Términos regionales mencionados

Kanji

Rōmaji

Significado

九州

Kyūshū

Región suroeste de Japón

四国

Shikoku

Isla/región sur

中国地方

Chūgoku chihō

Región oeste de Honshū

近畿

Kinki

Región de Osaka-Kyoto

東海

Tōkai

Región central del Pacífico

関東

Kantō

Región de Tokio

東北

Tōhoku

Región norte de Honshū

北海道

Hokkaidō

Isla norte

 


