[tenki yohō] lunes 2 de marzo

La lluvia avanza desde el oeste, tormentas eléctricas en el sur y alerta máxima por polen en el este del país

📍Tōkyō | 2 de marzo

Una nueva perturbación atmosférica se aproxima desde el oeste y marcará el pulso meteorológico de este 2 de marzo en Japón. El avance de una baja presión acompañada de un frente provocará lluvias en amplias zonas del país, con tormentas localmente intensas en el sur de Kyūshū. Mientras tanto, en el este, el protagonista invisible será el polen, con niveles extremadamente altos en Kantō y Tōkai. Las temperaturas descenderán en varias regiones respecto a ayer, especialmente en Kyūshū y Kantō.

🌧️ Panorama por regiones

🌺 Okinawa

Naha: 24°C / 21°C – Lluvias intermitentes (70%)

Ambiente húmedo y cálido, con chubascos frecuentes.

🌋 Kyūshū

Fukuoka: 13°C / 10°C – Lluvia (80%)

Kagoshima: 17°C / 14°C – Lluvia intensa (90%)

Desde la mañana se registran precipitaciones. En el sur, especialmente en Kagoshima, podrían producirse tormentas eléctricas con ráfagas fuertes, descargas eléctricas e incluso tornados aislados. Atención a lluvias breves pero intensas.

🔻 Temperaturas más bajas que ayer. Abrigo impermeable recomendado.

🌊 Shikoku

Kōchi: 17°C / 10°C – Lluvia (100%)

La lluvia llegará durante la tarde y podría intensificarse al anochecer.

⛩️ Chūgoku

Hiroshima: 13°C / 8°C – Lluvia (90%)

Precipitaciones desde la tarde, con posibles momentos de lluvia fuerte en horario de regreso a casa.

🏯 Kansai

Osaka: 16°C / 6°C – Lluvia (70%)

Las lluvias comenzarán al caer la tarde. La sensación térmica será más fresca que ayer.

🏙️ Tōkai

Nagoya: 18°C / 7°C – Nublado con lluvia nocturna (60%)

El día estará cubierto. Lluvias aisladas por la noche, sobre todo en zonas costeras.

🗼 Kantō

Tokio: 13°C / 9°C – Nublado con lluvia nocturna (60%)

Descenso térmico respecto al día anterior. Durante el día, antes de la lluvia, se prevé dispersión masiva de polen de cedro.

🌊 Hokuriku

Kanazawa: 11°C / 5°C – Parcialmente nublado (30%)

Nubes predominantes, sin lluvias significativas.

🌸 Tōhoku

Sendai: 12°C / 2°C – Soleado (20%)

Niigata: 8°C / 2°C – Parcialmente nublado (30%)

Día mayormente despejado en el sur de la región, con temperaturas suaves para esta época.

❄️ Hokkaidō

Sapporo: 2°C / 0°C – Nublado (40%)

Kushiro: 6°C / -2°C – Soleado (20%)

Durante el día habrá claros, pero por la noche podrían registrarse nevadas en la costa del Mar de Japón y el Mar de Ojotsk.

🌲 Polen: pico nacional en marcha

Este lunes marca uno de los momentos más intensos de la temporada de dispersión de polen de cedro (スギ花粉).

Kantō y Tōkai: Nivel “extremadamente alto”

Kinki: Nivel “muy alto”

Chūgoku y Shikoku: Nivel “alto”

Kyūshū: Disminuye por efecto de la lluvia

📌 Importante: tras la lluvia, el día siguiente suele registrarse un aumento adicional en la dispersión.

🧥 Recomendaciones clave

✔ Llevar paraguas en Kyūshū, Shikoku, Chūgoku y Kansai

✔ Precaución ante tormentas eléctricas en el sur de Kyūshū

✔ En Kantō y Tōkai, usar mascarilla, gafas protectoras y evitar tender ropa al exterior

✔ Al regresar a casa, sacudir la ropa para no introducir polen

✔ En zonas con nieve acumulada, vigilar riesgo de avalanchas

📘 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado en la noticia 低気圧 teikiatsu 低 (bajo) + 気圧 (presión atmosférica) Sistema de baja presión que provoca inestabilidad y lluvias 前線 zensen 前 (frente) + 線 (línea) Frente meteorológico que separa masas de aire 雷雨 raiu 雷 (trueno) + 雨 (lluvia) Tormenta eléctrica 局地的 kyokuchiteki 局地 (zona localizada) + 的(relativo a) Fenómeno que ocurre en áreas muy específicas 竜巻 tatsumaki 竜 (dragón) + 巻く (enrollarse) Tornado 突風 toppū 突 (repentino) + 風 (viento) Ráfaga fuerte y súbita 短時間強雨 tanjikan kyōu 短時間 (corto tiempo) + 強(fuerte) + 雨 (lluvia) Lluvia intensa de corta duración 花粉 kafun 花 (flor) + 粉 (polvo) Polen スギ花粉 sugi kafun スギ (cedro japonés) + 花粉(polen) Polen de cedro, principal causante de alergias primaverales 極めて多い kiwamete ōi 極めて (extremadamente) + 多い (mucho) Nivel extremadamente alto 非常に多い hijō ni ōi 非常に (muy) + 多い (mucho) Nivel muy alto 飛散 hisan 飛 (volar) + 散 (dispersarse) Dispersión en el aire (polen) 最高気温 saikō kion 最高 (máximo) + 気温(temperatura) Temperatura máxima del día 平年並み heinen nami 平年 (promedio anual) + 並み(nivel similar) Dentro de lo habitual 雪崩 nadare — Avalancha 日本海側 nihonkai gawa 日本海 (Mar de Japón) + 側(lado) Costa del Mar de Japón 沿岸部 enganbu 沿岸 (zona costera) + 部(sector) Área costera

🗾 Términos regionales mencionados

Kanji Rōmaji Significado 九州 Kyūshū Región suroeste de Japón 四国 Shikoku Isla/región sur 中国地方 Chūgoku chihō Región oeste de Honshū 近畿 Kinki Región de Osaka-Kyoto 東海 Tōkai Región central del Pacífico 関東 Kantō Región de Tokio 東北 Tōhoku Región norte de Honshū 北海道 Hokkaidō Isla norte



