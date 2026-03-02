[tenki yohō] lunes 2 de marzo

La lluvia avanza desde el oeste, tormentas eléctricas en el sur y alerta máxima por polen en el este del país
📍Tōkyō | 2 de marzo
Una nueva perturbación atmosférica se aproxima desde el oeste y marcará el pulso meteorológico de este 2 de marzo en Japón. El avance de una baja presión acompañada de un frente provocará lluvias en amplias zonas del país, con tormentas localmente intensas en el sur de Kyūshū. Mientras tanto, en el este, el protagonista invisible será el polen, con niveles extremadamente altos en Kantō y Tōkai. Las temperaturas descenderán en varias regiones respecto a ayer, especialmente en Kyūshū y Kantō.
🌧️ Panorama por regiones
🌺 Okinawa
- Naha: 24°C / 21°C – Lluvias intermitentes (70%)
Ambiente húmedo y cálido, con chubascos frecuentes.
🌋 Kyūshū
- Fukuoka: 13°C / 10°C – Lluvia (80%)
- Kagoshima: 17°C / 14°C – Lluvia intensa (90%)
Desde la mañana se registran precipitaciones. En el sur, especialmente en Kagoshima, podrían producirse tormentas eléctricas con ráfagas fuertes, descargas eléctricas e incluso tornados aislados. Atención a lluvias breves pero intensas.
🔻 Temperaturas más bajas que ayer. Abrigo impermeable recomendado.
🌊 Shikoku
- Kōchi: 17°C / 10°C – Lluvia (100%)
La lluvia llegará durante la tarde y podría intensificarse al anochecer.
⛩️ Chūgoku
- Hiroshima: 13°C / 8°C – Lluvia (90%)
Precipitaciones desde la tarde, con posibles momentos de lluvia fuerte en horario de regreso a casa.
🏯 Kansai
- Osaka: 16°C / 6°C – Lluvia (70%)
Las lluvias comenzarán al caer la tarde. La sensación térmica será más fresca que ayer.
🏙️ Tōkai
- Nagoya: 18°C / 7°C – Nublado con lluvia nocturna (60%)
El día estará cubierto. Lluvias aisladas por la noche, sobre todo en zonas costeras.
🗼 Kantō
- Tokio: 13°C / 9°C – Nublado con lluvia nocturna (60%)
Descenso térmico respecto al día anterior. Durante el día, antes de la lluvia, se prevé dispersión masiva de polen de cedro.
🌊 Hokuriku
- Kanazawa: 11°C / 5°C – Parcialmente nublado (30%)
Nubes predominantes, sin lluvias significativas.
🌸 Tōhoku
- Sendai: 12°C / 2°C – Soleado (20%)
- Niigata: 8°C / 2°C – Parcialmente nublado (30%)
Día mayormente despejado en el sur de la región, con temperaturas suaves para esta época.
❄️ Hokkaidō
- Sapporo: 2°C / 0°C – Nublado (40%)
- Kushiro: 6°C / -2°C – Soleado (20%)
Durante el día habrá claros, pero por la noche podrían registrarse nevadas en la costa del Mar de Japón y el Mar de Ojotsk.
🌲 Polen: pico nacional en marcha
Este lunes marca uno de los momentos más intensos de la temporada de dispersión de polen de cedro (スギ花粉).
- Kantō y Tōkai: Nivel “extremadamente alto”
- Kinki: Nivel “muy alto”
- Chūgoku y Shikoku: Nivel “alto”
- Kyūshū: Disminuye por efecto de la lluvia
📌 Importante: tras la lluvia, el día siguiente suele registrarse un aumento adicional en la dispersión.
🧥 Recomendaciones clave
✔ Llevar paraguas en Kyūshū, Shikoku, Chūgoku y Kansai
✔ Precaución ante tormentas eléctricas en el sur de Kyūshū
✔ En Kantō y Tōkai, usar mascarilla, gafas protectoras y evitar tender ropa al exterior
✔ Al regresar a casa, sacudir la ropa para no introducir polen
✔ En zonas con nieve acumulada, vigilar riesgo de avalanchas
📘 Cuadro de términos clave
|
Kanji
|
Rōmaji
|
Desglose
|
Significado en la noticia
|
低気圧
|
teikiatsu
|
低 (bajo) + 気圧 (presión atmosférica)
|
Sistema de baja presión que provoca inestabilidad y lluvias
|
前線
|
zensen
|
前 (frente) + 線 (línea)
|
Frente meteorológico que separa masas de aire
|
雷雨
|
raiu
|
雷 (trueno) + 雨 (lluvia)
|
Tormenta eléctrica
|
局地的
|
kyokuchiteki
|
局地 (zona localizada) + 的(relativo a)
|
Fenómeno que ocurre en áreas muy específicas
|
竜巻
|
tatsumaki
|
竜 (dragón) + 巻く (enrollarse)
|
Tornado
|
突風
|
toppū
|
突 (repentino) + 風 (viento)
|
Ráfaga fuerte y súbita
|
短時間強雨
|
tanjikan kyōu
|
短時間 (corto tiempo) + 強(fuerte) + 雨 (lluvia)
|
Lluvia intensa de corta duración
|
花粉
|
kafun
|
花 (flor) + 粉 (polvo)
|
Polen
|
スギ花粉
|
sugi kafun
|
スギ (cedro japonés) + 花粉(polen)
|
Polen de cedro, principal causante de alergias primaverales
|
極めて多い
|
kiwamete ōi
|
極めて (extremadamente) + 多い (mucho)
|
Nivel extremadamente alto
|
非常に多い
|
hijō ni ōi
|
非常に (muy) + 多い (mucho)
|
Nivel muy alto
|
飛散
|
hisan
|
飛 (volar) + 散 (dispersarse)
|
Dispersión en el aire (polen)
|
最高気温
|
saikō kion
|
最高 (máximo) + 気温(temperatura)
|
Temperatura máxima del día
|
平年並み
|
heinen nami
|
平年 (promedio anual) + 並み(nivel similar)
|
Dentro de lo habitual
|
雪崩
|
nadare
|
—
|
Avalancha
|
日本海側
|
nihonkai gawa
|
日本海 (Mar de Japón) + 側(lado)
|
Costa del Mar de Japón
|
沿岸部
|
enganbu
|
沿岸 (zona costera) + 部(sector)
|
Área costera
🗾 Términos regionales mencionados
|
Kanji
|
Rōmaji
|
Significado
|
九州
|
Kyūshū
|
Región suroeste de Japón
|
四国
|
Shikoku
|
Isla/región sur
|
中国地方
|
Chūgoku chihō
|
Región oeste de Honshū
|
近畿
|
Kinki
|
Región de Osaka-Kyoto
|
東海
|
Tōkai
|
Región central del Pacífico
|
関東
|
Kantō
|
Región de Tokio
|
東北
|
Tōhoku
|
Región norte de Honshū
|
北海道
|
Hokkaidō
|
Isla norte
