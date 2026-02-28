[tenki yohō] sábado 28 de febrero

Japón entre el deshielo primaveral y la amenaza de ventiscas

📍Tōkyō | 28 de febrero

Este sábado Japón vive una jornada de contrastes marcados. Mientras el calendario aún marca invierno, la atmósfera comienza a insinuar la llegada de la primavera. Sin embargo, el norte del país recuerda que la estación fría no se despide fácilmente.

❄️ Riesgo de nevada intensa y ventiscas

Una baja presión afecta especialmente el este de Hokkaidō, donde durante la mañana se registran precipitaciones en forma de nieve húmeda y lluvia.

En zonas como Abashiri, Kitami, Monbetsu, así como Kushiro y Nemuro, pueden producirse ráfagas intensas en cortos periodos.

Particular atención merece la región del mar de Okhotsk y el este insular, donde existe riesgo de acumulaciones significativas.

El fortalecimiento del viento del norte podría provocar ventiscas, reducción de visibilidad y formación de montículos de nieve en carreteras. También se advierte sobre acumulación de nieve húmeda en cables eléctricos.

🌧️ Mañana lluviosa y riesgo de deslizamientos

En Tōhoku y Hokuriku, la influencia de aire húmedo mantiene condiciones inestables hasta el mediodía.

En la costa del mar de Japón —incluyendo Aomori, Akita, Yamagata, Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui— la lluvia puede intensificarse de manera temporal.

Las carreteras permanecen resbaladizas y, en zonas con abundante acumulación previa, el deshielo eleva el riesgo de avalanchas.

Por la tarde, el área de precipitaciones tenderá a reducirse, aunque no se descartan chubascos aislados.

☀️ Sol, temperaturas elevadas… pero sensación fría

Desde Kyūshū hasta el Kantō, el tiempo mejora progresivamente.

En el área metropolitana de Tokio se espera una máxima cercana a los 20°C, mientras que Sendai alcanzará aproximadamente 15°C, valores propios de mediados de abril.

Sin embargo, el viento del norte soplará con fuerza moderada, especialmente en el lado del Pacífico, lo que reducirá la sensación térmica durante la tarde y la noche.

Aunque las temperaturas superan el promedio estacional en casi todo el país, el ambiente no se sentirá tan templado como indican los termómetros.

🌲 Alerta de polen: condiciones extremas en amplias regiones

La combinación de cielo despejado, temperaturas elevadas y viento fuerte crea el escenario ideal para la dispersión del polen de cedro (sugi).

Hoy se prevé:

“Extremadamente alto” en Kyūshū , Tokai y Kantō

“Muy alto” en Shikoku

Incremento notable hasta el sur de Tōhoku

Tanto en Tokio como en amplias zonas de Kyūshū, la temporada ya se encuentra en su punto máximo. Mañana 1 de marzo también se anticipa una concentración elevada.

Se recomienda el uso de mascarillas filtrantes, gafas protectoras y lavado frecuente de ropa al regresar a casa.

🔎 Panorama nacional

Japón atraviesa una jornada típica de transición estacional:

Norte bajo amenaza invernal.

Centro con lluvias matinales.

Sur y costa pacífica bajo un sol engañosamente primaveral.

El país despierta entre la nieve que aún resiste y el polen que anuncia el cambio de estación.

La primavera se acerca… pero el invierno todavía no cede del todo. 🌬️🌸

📚 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 低気圧 teikiatsu 低 (bajo) + 気圧 (presión atmosférica) Sistema de baja presión que genera inestabilidad y lluvias 湿った空気 shimetta kūki 湿る (humedecer) + 空気(aire) Masa de aire cargada de humedad 雨雲 amagumo 雨 (lluvia) + 雲 (nube) Nubes de precipitación 激しい雨 hageshii ame 激しい (intenso) + 雨 (lluvia) Lluvia fuerte o torrencial 雷雨 raiu 雷 (trueno) + 雨 (lluvia) Tormenta eléctrica 大気の状態が不安定 taiki no jōtai ga fuantei 大気 (atmósfera) + 不安定(inestable) Condiciones atmosféricas inestables 冠水 kansui 冠 (cubrir) + 水 (agua) Inundación superficial にわか雨 niwaka ame にわか (repentino) + 雨(lluvia) Chubasco pasajero 最高気温 saikō kion 最高 (máximo) + 気温(temperatura) Temperatura máxima del día 平年並み heinen nami 平年 (promedio anual) + 並み(nivel) Dentro del promedio habitual 4月並み shigatsu nami 4月 (abril) + 並み (nivel) Comparable a temperaturas de abril 花粉飛散量 kafun hisanryō 花粉 (polen) + 飛散(dispersión) + 量 (cantidad) Cantidad de polen en el aire スギ花粉 sugi kafun スギ (cedro japonés) + 花粉(polen) Polen de cedro japonés 極めて多い kiwamete ōi 極めて (extremadamente) + 多い (mucho) Nivel extremadamente alto 対策 taisaku 対 (contramedida) + 策(estrategia) Medidas preventivas 太平洋側 taiheiyō-gawa 太平洋 (Océano Pacífico) + 側(lado) Lado del Pacífico 日本海側 nihonkai-gawa 日本海 (Mar de Japón) + 側(lado) Lado del Mar de Japón



©2026 NoticiasNippon