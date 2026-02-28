Noticias Nippon

[tenki yohō] sábado 28 de febrero

Japón entre el deshielo primaveral y la amenaza de ventiscas 

📍Tōkyō  |  28 de febrero

Este sábado Japón vive una jornada de contrastes marcados. Mientras el calendario aún marca invierno, la atmósfera comienza a insinuar la llegada de la primavera. Sin embargo, el norte del país recuerda que la estación fría no se despide fácilmente.

 

❄️ Riesgo de nevada intensa y ventiscas 

Una baja presión afecta especialmente el este de Hokkaidō, donde durante la mañana se registran precipitaciones en forma de nieve húmeda y lluvia.

En zonas como Abashiri, Kitami, Monbetsu, así como Kushiro y Nemuro, pueden producirse ráfagas intensas en cortos periodos.

Particular atención merece la región del mar de Okhotsk y el este insular, donde existe riesgo de acumulaciones significativas.

El fortalecimiento del viento del norte podría provocar ventiscas, reducción de visibilidad y formación de montículos de nieve en carreteras. También se advierte sobre acumulación de nieve húmeda en cables eléctricos.

 

🌧️ Mañana lluviosa y riesgo de deslizamientos 

En Tōhoku y Hokuriku, la influencia de aire húmedo mantiene condiciones inestables hasta el mediodía.

En la costa del mar de Japón —incluyendo Aomori, Akita, Yamagata, Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui— la lluvia puede intensificarse de manera temporal.

Las carreteras permanecen resbaladizas y, en zonas con abundante acumulación previa, el deshielo eleva el riesgo de avalanchas.

Por la tarde, el área de precipitaciones tenderá a reducirse, aunque no se descartan chubascos aislados.

 

☀️ Sol, temperaturas elevadas… pero sensación fría

Desde Kyūshū hasta el Kantō, el tiempo mejora progresivamente.

En el área metropolitana de Tokio se espera una máxima cercana a los 20°C, mientras que Sendai alcanzará aproximadamente 15°C, valores propios de mediados de abril.

Sin embargo, el viento del norte soplará con fuerza moderada, especialmente en el lado del Pacífico, lo que reducirá la sensación térmica durante la tarde y la noche.

Aunque las temperaturas superan el promedio estacional en casi todo el país, el ambiente no se sentirá tan templado como indican los termómetros.

 

🌲 Alerta de polen: condiciones extremas en amplias regiones

La combinación de cielo despejado, temperaturas elevadas y viento fuerte crea el escenario ideal para la dispersión del polen de cedro (sugi).

Hoy se prevé:

  • “Extremadamente alto” en Kyūshū, Tokai y Kantō

  • “Muy alto” en Shikoku

  • Incremento notable hasta el sur de Tōhoku

Tanto en Tokio como en amplias zonas de Kyūshū, la temporada ya se encuentra en su punto máximo. Mañana 1 de marzo también se anticipa una concentración elevada.

Se recomienda el uso de mascarillas filtrantes, gafas protectoras y lavado frecuente de ropa al regresar a casa.

 

🔎 Panorama nacional

Japón atraviesa una jornada típica de transición estacional:

  • Norte bajo amenaza invernal.

  • Centro con lluvias matinales.

  • Sur y costa pacífica bajo un sol engañosamente primaveral.

El país despierta entre la nieve que aún resiste y el polen que anuncia el cambio de estación.

La primavera se acerca… pero el invierno todavía no cede del todo. 🌬️🌸

 

📚 Cuadro de términos clave

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado

低気圧

teikiatsu

(bajo) + 気圧 (presión atmosférica)

Sistema de baja presión que genera inestabilidad y lluvias

湿った空気

shimetta kūki

湿る (humedecer) + 空気(aire)

Masa de aire cargada de humedad

雨雲

amagumo

(lluvia) + (nube)

Nubes de precipitación

激しい雨

hageshii ame

激しい (intenso) + (lluvia)

Lluvia fuerte o torrencial

雷雨

raiu

(trueno) + (lluvia)

Tormenta eléctrica

大気の状態が不安定

taiki no jōtai ga fuantei

大気 (atmósfera) + 不安定(inestable)

Condiciones atmosféricas inestables

冠水

kansui

(cubrir) + (agua)

Inundación superficial

にわか雨

niwaka ame

にわか (repentino) + (lluvia)

Chubasco pasajero

最高気温

saikō kion

最高 (máximo) + 気温(temperatura)

Temperatura máxima del día

平年並み

heinen nami

平年 (promedio anual) + 並み(nivel)

Dentro del promedio habitual

4月並み

shigatsu nami

4 (abril) + 並み (nivel)

Comparable a temperaturas de abril

花粉飛散量

kafun hisanryō

花粉 (polen) + 飛散(dispersión) + (cantidad)

Cantidad de polen en el aire

スギ花粉

sugi kafun

スギ (cedro japonés) + 花粉(polen)

Polen de cedro japonés

極めて多い

kiwamete ōi

極めて (extremadamente) + 多い (mucho)

Nivel extremadamente alto

対策

taisaku

(contramedida) + (estrategia)

Medidas preventivas

太平洋側

taiheiyō-gawa

太平洋 (Océano Pacífico) + (lado)

Lado del Pacífico

日本海側

nihonkai-gawa

日本海 (Mar de Japón) + (lado)

Lado del Mar de Japón

 


