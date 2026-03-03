[ginesu nintei] : Kura Sushi convierte la tradición en récord mundial

Ni pandemia ni polémicas frenaron la cinta: Kura Sushi es líder mundial en sushi giratorio

📍Osaka | 3 de marzo

En un momento en que la industria del sushi giratorio replantea su futuro tras la pandemia y los escándalos por conductas indebidas en locales, Kura Sushi ha decidido ir contra la corriente… y el mundo lo ha reconocido. La cadena japonesa fue certificada por el Guinness World Records como la empresa con mayor número de restaurantes que mantienen operativa la tradicional cinta transportadora de sushi.

La ceremonia de entrega se realizó el 2 de marzo en un establecimiento de Osaka, donde directivos recibieron el diploma que valida un logro simbólico y estratégico: 696 locales en Japón (a febrero) continúan sirviendo productos a través del clásico “kaiten lane”.

🍥 Defender la identidad en tiempos de cambio

En los últimos años, muchas cadenas optaron por eliminar o reducir el uso de las cintas giratorias debido a:

Medidas de prevención sanitaria durante la pandemia.

Casos virales de clientes manipulando platos en circulación.

Ajustes operativos para mejorar eficiencia y control.

Sin embargo, Kura Sushi apostó por reforzar el sistema en lugar de abandonarlo.

El director Hiroyuki Okamoto, presente en la ceremonia, fue enfático:

“La cinta es la razón de ser del sushi giratorio. Queremos seguir elevando su diversión y atractivo”.

🤖 Tecnología para proteger la tradición

Lejos de ignorar los riesgos, la empresa desarrolló innovaciones clave:

Cubiertas antibacterianas automáticas sobre los platos.

Sistema de detección con inteligencia artificial (IA) que identifica aperturas sospechosas de las tapas.

Monitoreo continuo para garantizar higiene y seguridad.

El mensaje es claro: modernizar sin renunciar al espectáculo gastronómico.

🌏 Más que un récord: una declaración cultural

El sushi giratorio no es solo un modelo de negocio; es parte de la cultura cotidiana japonesa. La experiencia de ver los platos desfilar frente a uno —elegir al instante, competir amistosamente por el último nigiri— forma parte del ritual familiar y juvenil.

En tiempos donde la automatización digital y los pedidos por tablet dominan el sector, Kura Sushi convierte su récord en una postura empresarial: mantener vivo el movimiento circular que simboliza accesibilidad, entretenimiento y tradición.











📊 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 回転寿司 kaiten-zushi 回転 (kaiten: girar) + 寿司 (zushi: sushi) Sushi giratorio 回転レーン kaiten rēn 回転 (giro) + レーン (lane, carril) Cinta transportadora giratoria ギネス世界記録 Ginesu sekai kiroku ギネス (Guinness) + 世界 (sekai: mundo) + 記録 (kiroku: récord) Récord mundial Guinness 認定 nintei 認 (reconocer) + 定 (establecer) Certificación / reconocimiento oficial 授与式 juyoshiki 授与 (entrega oficial) + 式 (ceremonia) Ceremonia de entrega 飛沫感染 himatsu kansen 飛沫 (gotículas) + 感染 (infección) Contagio por gotas 迷惑行為 meiwaku kōi 迷惑 (molestia) + 行為 (acto) Conducta indebida / acto problemático 抗菌カバー kōkin kabā 抗菌 (antibacteriano) + カバー (cubierta) Cubierta antibacteriana 人工知能 jinkō chinō 人工 (artificial) + 知能 (inteligencia) Inteligencia artificial 不審検知 fushin kenchi 不審 (sospechoso) + 検知 (detección) Detección de actividad sospechosa 店舗数 tenposū 店舗 (tienda/local) + 数 (cantidad) Número de establecimientos 存在意義 sonzai igi 存在 (existencia) + 意義 (significado/valor) Razón de ser

