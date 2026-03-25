[ rinyūaru ] Sātiwan presenta nueva imagen

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Mar 25, 2026 #31 Flavor Moments Noticias Nippon, #31 Ice Cream, #BaskinRobbins, #Branding, #Diseño Japon, #helado, #Long Live Ice Cream, #Marketing Visual, #noticias de japón, #Nueva Imagen, #Nuevo Logo, #Renovación, #thirty One, #サーティワン, #サーティワンアイスクリーム, #リニューアル, #新ロゴ

Baskin Robbins Japan anuncia renovación total de logo, envases y diseño de tiendas

📍Tōkyō  | 25 de marzo 

Desde que la primera cuchara de sabor aterrizó en Japón en 1974, Baskin Robbins no solo llegó para vender helados, sino para convertirse en el guardián de nuestros momentos más dulces. Durante más de medio siglo, sus 31 sabores han sido el telón de fondo de miles de confesiones, celebraciones familiares y esas pequeñas recompensas que nos regalamos tras un largo día. Hoy, la marca anuncia que a partir del 1 de abril su imagen se transforma, no para cambiar quienes son, sino para abrazar con más fuerza el futuro que compartiremos juntos.

Esta renovación integral de su identidad visual es mucho más que un nuevo diseño; es una evolución del afecto. Al actualizar su emblemático logotipo y reinventar el corazón de sus tiendas, la marca busca derribar las barreras del tiempo para seguir siendo ese lugar seguro donde los abuelos llevan a sus nietos y los jóvenes crean sus propios recuerdos. Es un puente cromático en degradado que une la nostalgia de ayer con la energía vibrante del mañana, asegurando que cada visita siga sintiéndose como volver a casa.

Con más de 1,500 puntos de venta latiendo en cada rincón del archipiélago, Thirty-One ha sido testigo de la vida de más de 62 millones de personas cada año. En sus mesas se han celebrado triunfos escolares y se han sanado corazones rotos con una bola de helado. Esta transición marca un hito en su historia, dejando atrás el concepto de «ocasión especial» para integrarse en la belleza de lo cotidiano, celebrando que cada día normal merece ser extraordinario si se acompaña de un sabor que amamos.

La promesa de esta nueva era es simple pero poderosa: acompañarte en cada paso. Desde el nuevo packaging que acaricia tus manos hasta los espacios diseñados para el descanso y la conexión, Baskin Robbins reafirma su compromiso de ser la luz rosa y azul en el día a día de Japón. Porque aunque los colores se fundan en nuevos degradados y las tiendas luzcan un brillo moderno, la esencia sigue siendo la misma: esa chispa de alegría compartida que solo ocurre cuando el helado y el corazón se encuentran.

 

 

Las claves de la renovación

 

El nuevo logotipo es un tributo a la alegría compartida, conservando las icónicas iniciales «B» y «R» junto al histórico número «31», pero abrazando ahora un suave degradado en rosa y azul. Este difuminado de colores no es una simple elección estética, sino una representación visual de esos momentos de felicidad que se entrelazan en nuestra memoria; una transición cálida que simboliza cómo un helado puede transformar un día ordinario en un recuerdo vibrante y lleno de vida.

Esta esencia renovada se extiende a cada detalle que el cliente sostiene en sus manos, desde los vasos y fundas de conos hasta las cajas de variedad que llegan a casa. El nuevo diseño del packaging ha sido creado para resaltar el brillo y el color de cada sabor, convirtiendo el acto de recibir un helado en una experiencia visualmente encantadora. Cada envase ahora cuenta una historia de modernidad y cuidado, elevando el atractivo de un producto que ha sido el compañero fiel de los japoneses durante décadas.

Finalmente, la transformación llega al corazón de la tienda con la introducción de exhibidores revolucionarios que eliminan las barreras de cristal entre las personas. Este diseño busca derribar los muros físicos para fomentar una comunicación más cálida y humana entre el personal y el cliente, permitiendo que la elección de los sabores sea un diálogo abierto y cercano. Al despejar la vista hacia los 31 sabores, Baskin Robbins invita a todos a sumergirse en un mundo de posibilidades donde la cercanía y el placer de elegir se vuelven uno solo.

 

Dos conceptos de tienda: «Long Live Ice Cream»

La arquitectura de los locales se dividirá en dos estilos bajo un concepto de longevidad y disfrute del helado:

  1. Diseño LOUNGE: Enfocado en crear espacios cálidos y relajantes. Se implementará principalmente en tiendas situadas a pie de carretera (roadside).

  2. Diseño STUDIO: Con una estética urbana y vanguardista, este formato estará presente sobre todo en locales dentro de centros comerciales.

«Queremos potenciar la alegría de elegir y el placer de compartir que solo Baskin Robbins puede ofrecer», declaró la marca tras anunciar que el despliegue de la nueva imagen será gradual en todo el archipiélago.

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