[ rinyūaru ] Sātiwan presenta nueva imagen

Baskin Robbins Japan anuncia renovación total de logo, envases y diseño de tiendas
📍Tōkyō | 25 de marzo
Desde que la primera cuchara de sabor aterrizó en Japón en 1974, Baskin Robbins no solo llegó para vender helados, sino para convertirse en el guardián de nuestros momentos más dulces. Durante más de medio siglo, sus 31 sabores han sido el telón de fondo de miles de confesiones, celebraciones familiares y esas pequeñas recompensas que nos regalamos tras un largo día. Hoy, la marca anuncia que a partir del 1 de abril su imagen se transforma, no para cambiar quienes son, sino para abrazar con más fuerza el futuro que compartiremos juntos.
Esta renovación integral de su identidad visual es mucho más que un nuevo diseño; es una evolución del afecto. Al actualizar su emblemático logotipo y reinventar el corazón de sus tiendas, la marca busca derribar las barreras del tiempo para seguir siendo ese lugar seguro donde los abuelos llevan a sus nietos y los jóvenes crean sus propios recuerdos. Es un puente cromático en degradado que une la nostalgia de ayer con la energía vibrante del mañana, asegurando que cada visita siga sintiéndose como volver a casa.
Con más de 1,500 puntos de venta latiendo en cada rincón del archipiélago, Thirty-One ha sido testigo de la vida de más de 62 millones de personas cada año. En sus mesas se han celebrado triunfos escolares y se han sanado corazones rotos con una bola de helado. Esta transición marca un hito en su historia, dejando atrás el concepto de «ocasión especial» para integrarse en la belleza de lo cotidiano, celebrando que cada día normal merece ser extraordinario si se acompaña de un sabor que amamos.
La promesa de esta nueva era es simple pero poderosa: acompañarte en cada paso. Desde el nuevo packaging que acaricia tus manos hasta los espacios diseñados para el descanso y la conexión, Baskin Robbins reafirma su compromiso de ser la luz rosa y azul en el día a día de Japón. Porque aunque los colores se fundan en nuevos degradados y las tiendas luzcan un brillo moderno, la esencia sigue siendo la misma: esa chispa de alegría compartida que solo ocurre cuando el helado y el corazón se encuentran.
Las claves de la renovación
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