[jidōhanbaiki]   Crisis silenciosa en el negocio

DyDo registra pérdidas históricas y anuncia retiro masivo de máquinas

📍Tōkyō | 5 de marzo

En una señal preocupante para uno de los símbolos más visibles del consumo cotidiano en Japón, la empresa japonesa DyDo Group Holdings anunció el 4 de marzo que cerró su ejercicio fiscal 2026 (periodo terminado en enero) con una pérdida neta de 30.300 millones de yenes, un giro dramático respecto al beneficio de 3.800 millones de yenes obtenido el año anterior. Se trata del mayor déficit en la historia de la compañía y del primer resultado negativo en tres años.

El golpe más duro provino del deterioro del negocio que durante décadas definió a la empresa: las máquinas expendedoras (自動販売機). La compañía registró 298.000 millones de yenes en pérdidas por deterioro de activos (減損損失) debido al debilitamiento estructural de este modelo comercial.

📉 El modelo de negocio bajo presión

DyDo opera aproximadamente 270.000 máquinas expendedoras en todo Japón, las cuales generan alrededor del 90% de los ingresos de su división nacional de bebidas. Sin embargo, el entorno económico actual ha cambiado drásticamente los hábitos de consumo.

Entre los factores que han deteriorado el negocio destacan:

Inflación y aumento del costo de vida : los consumidores están priorizando productos más baratos.

Diferencia de precio frente a tiendas : las bebidas en máquinas expendedoras suelen ser más caras que en supermercados o tiendas de conveniencia.

Competencia del café de mostrador en konbini : bebidas recién preparadas en cadenas como Seven‑Eleven Japan, FamilyMart o Lawson atraen a los consumidores que buscan café fresco a bajo precio.

Aumento de costos de materias primas: el encarecimiento del café, el aluminio y otros insumos está presionando los márgenes.

En Japón, donde las máquinas expendedoras forman parte del paisaje urbano, este cambio refleja una transformación silenciosa del comportamiento del consumidor.

🏧 Plan de ajuste: retiro de 20.000 máquinas

Ante el deterioro del negocio, DyDo anunció un plan de reestructuración que incluye:

Retirar alrededor de 20.000 máquinas expendedoras no rentables .

Reutilizar máquinas usadas para reducir costos.

Mejorar la cadena de suministro.

Ampliar la oferta de bebidas carbonatadas populares, consideradas más competitivas.

Durante la conferencia de resultados, el presidente Tomiya Takamatsu reconoció la gravedad del escenario:

“La dureza del negocio de las máquinas expendedoras está avanzando más rápido de lo que esperábamos”.

🏭 Una crisis que golpea a todo el sector

El problema no se limita a DyDo. En toda la industria de bebidas japonesa, el deterioro del negocio de máquinas expendedoras está generando enormes pérdidas contables por deterioro de activos.

Coca‑Cola Bottlers Japan Holdings registró 904.000 millones de yenes en pérdidas por deterioro , principalmente en su negocio de máquinas expendedoras.

Ito En reportó 137.000 millones de yenes en pérdidas por el mismo motivo.

Esto refleja una tendencia estructural: el modelo de venta automática que durante décadas fue uno de los más exitosos de Japón enfrenta ahora una transformación profunda.

🧭 Un símbolo de Japón en transición

Japón es conocido por tener más de cuatro millones de máquinas expendedoras, desde bebidas hasta comidas calientes. Durante años fueron un ejemplo de eficiencia tecnológica y confianza social.

Sin embargo, la combinación de inflación, cambios en el consumo y competencia del comercio minorista modernoestá obligando a las empresas a replantear el modelo.

El caso de DyDo podría ser una señal temprana de un reajuste mayor en toda la industria: incluso uno de los íconos del consumo japonés —la bebida comprada en una máquina automática en la esquina— podría estar entrando en una nueva era.

📊 Cuadro de términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 自動販売機 jidō hanbaiki 自動 (automático) + 販売 (venta) + 機 (máquina) Máquina expendedora 連結決算 renketsu kessan 連結 (consolidado / combinado) + 決算 (balance o resultados financieros) Resultados financieros consolidados 最終利益 saishū rieki 最終 (final) + 利益 (ganancia / beneficio) Beneficio neto 赤字 akaji 赤 (rojo) + 字 (número / cifra) Pérdida financiera 黒字 kuroji 黒 (negro) + 字 (cifra) Beneficio o saldo positivo 減損損失 genson sonshitsu 減損 (deterioro de valor) + 損失 (pérdida) Pérdida por deterioro de activos 収益性 shūekisei 収益 (ingresos) + 性 (característica) Rentabilidad 原材料 genzairyō 原 (original) + 材料 (material) Materias primas 物価高騰 bukka kōtō 物価 (precios) + 高騰 (subida fuerte) Inflación / aumento de precios 不採算 fusaisan 不 (no) + 採算 (rentabilidad) No rentable 撤去 tekkyo 撤 (retirar) + 去 (remover) Retiro / eliminación 供給網 kyōkyūmō 供給 (suministro) + 網 (red) Cadena de suministro 炭酸飲料 tansan inryō 炭酸 (carbonatado) + 飲料 (bebida) Bebida gaseosa

©2026 NoticiasNippon