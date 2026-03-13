[nihoncha] La tormenta silenciosa del té japonés

El precio del bancha se multiplica por seis mientras el boom global del matcha transforma toda la industria

📍Tōkyō | 13 de marzo

El mercado del té japonés (日本茶, nihoncha) atraviesa una transformación inesperada que está sacudiendo toda la cadena productiva, desde las plantaciones hasta las bebidas que llegan a los supermercados. Lo que durante décadas fue un producto agrícola relativamente estable hoy vive una subida histórica de precios, impulsada por dos fuerzas simultáneas: el boom mundial del matcha y la reducción sostenida de las plantaciones de té en Japón.

El fenómeno es tan inusual que ha provocado una distorsión inédita en el mercado: el bancha de otoño-invierno (秋冬番茶), tradicionalmente el té más barato del país, ha multiplicado su precio hasta seis veces en un año, llegando incluso a superar el valor del ichibancha, el té de primera cosecha que históricamente ocupa el lugar más alto de calidad y precio.

Este cambio estructural ya se refleja en el bolsillo de los consumidores. Empresas líderes del sector de bebidas como Ito En y Coca‑Cola Bottlers Japan han comenzado a subir los precios de las bebidas de té desde marzo, citando el encarecimiento del té como materia prima.

📈 Un mercado en desequilibrio: el precio del té se dispara

Según datos de asociaciones del sector:

El precio medio del té en 2025 alcanzó

1.648 yenes por kilogramo , casi el doble que el año anterior .

En el mercado de Shizuoka, uno de los mayores centros de subasta de té del país, el precio medio llegó a 1.919 yenes/kg, un aumento de 2,2 veces.

Pero el caso más sorprendente es el del bancha de otoño-invierno:

Región Precio Variación Kagoshima 2.431 yen/ kg 5,8 veces más Shizuoka 2.097 yen/ kg 6,4 veces más

Tradicionalmente, la jerarquía de precios del té japonés era clara:

1️⃣ 一番茶 (ichibancha) — primera cosecha, el más caro

2️⃣ 二番茶 (nibancha) — segunda cosecha

3️⃣ 三番茶 (sanbancha)

4️⃣ 秋冬番茶 (aki-fuyu bancha) — el más barato

Hoy, esa lógica está cambiando.

🌍 El culpable inesperado: el boom global del matcha

El detonante de esta transformación es el explosivo crecimiento mundial del matcha (抹茶).

Desde alrededor de 2023, el té verde en polvo japonés ha experimentado un auge internacional impulsado por:

redes sociales e influencers

el auge del bienestar y la alimentación saludable

la expansión global del matcha latte en cafeterías

el encarecimiento del café, que ha llevado a muchas cafeterías a diversificar su menú

En consecuencia, el ingrediente base del matcha —碾茶 (tencha)— ha sufrido un fuerte aumento de demanda, provocando lo que algunos productores llaman ya:

“matcha bubble” o “matcha crisis”.

Cuando las plantaciones priorizan producir tencha para matcha, menos hojas quedan disponibles para otros usos, incluyendo los tés utilizados en bebidas embotelladas.

🍃 La otra cara del problema: menos plantaciones de té

El segundo factor es estructural.

Según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, el país vive una tendencia de décadas:

reducción continua de la superficie de cultivo de té

envejecimiento de agricultores

abandono de plantaciones rurales

Evolución reciente

En las últimas dos décadas:

la superficie cultivada cayó de 48.000 ha a cerca de 33.000 ha

la producción anual se mantiene alrededor de 70.000–80.000 toneladas

Esto significa que la productividad agrícola ha mejorado, pero la base productiva se ha reducido.

📊 Cambio estructural en la producción del té

Los datos más recientes muestran una transformación profunda del sector:

Tipo de cosecha Tendencia 一番 茶 ( primer té) disminuyendo 二 番茶 disminuyendo 三 番茶 disminuyendo 四 番茶・ 秋冬 番茶 aumentando

Esto indica que la industria está orientándose cada vez más hacia:

materias primas para bebidas

producción de matcha

productos industriales

y menos hacia el té de hoja premium tradicional.

🥤 Consecuencia directa: bebidas de té más caras

Las hojas utilizadas para bebidas embotelladas proceden sobre todo de:

segunda cosecha

tercera cosecha

bancha

Por eso, el aumento del precio de estas hojas afecta directamente a los fabricantes.

Empresas como Ito En, líder del mercado de té embotellado japonés, han reconocido que el aumento del precio de las hojas de té es una de las razones principales para ajustar los precios de sus productos.



🇯🇵 Un dilema nacional: éxito global vs supervivencia agrícola

El auge internacional del matcha representa una oportunidad histórica para el té japonés, pero también plantea un dilema:

¿Cómo mantener la producción si cada vez hay menos agricultores y plantaciones?

El sector enfrenta ahora tres grandes desafíos:

1️⃣ mantener la producción nacional

2️⃣ equilibrar el mercado entre matcha y té tradicional

3️⃣ preservar la cultura del nihoncha en Japón

Paradójicamente, el éxito global del matcha podría terminar transformando radicalmente la industria del té japonés.

🧾 Términos clave del reportaje

Kanji Rōmaji Desglose Significado 日本 茶 nihoncha 日本 ( Japón) + 茶 ( té) té japonés 抹茶 matcha 抹 ( molido) + 茶 ( té) té verde en polvo 碾茶 tencha 碾 ( moler) + 茶 ( té) hoja base para matcha 一番 茶 ichibancha 一 ( primero) + 番 ( orden) + 茶 primera cosecha 番茶 bancha 番 ( tarde/ segunda) + 茶 té tardío 茶園 chaen 茶 ( té) + 園 ( plantación) plantación de té 茶 価 chaka 茶 ( té) + 価 ( precio) precio del té

©2026 NoticiasNippon