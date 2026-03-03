[yoronchōsa]  Japón ante un giro generacional

Más del 60% de jóvenes solteros ya no quiere tener hijos

📍Tōkyō | 3 de marzo

En un país que desde hace años enfrenta una profunda crisis demográfica, los datos publicados este 2 de marzo por Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. encendieron una nueva señal de alerta. La compañía dio a conocer la edición 2025 de su informe anual sobre fertilidad y percepción social, el 「妊活白書」 (Ninkatsu Hakusho), revelando una cifra histórica: el 62,6% de jóvenes solteros entre 18 y 29 años afirma que no desea tener hijos. Es la primera vez que el porcentaje supera la barrera del 60%.

El estudio, realizado en diciembre de 2025 a través de una encuesta en línea a 400 hombres y mujeres no casados, muestra un cambio acelerado en apenas cinco años. En 2020, cuando comenzó esta medición, el porcentaje era de 44,0%. El aumento supera los 18 puntos porcentuales, reflejando una transformación estructural en la mentalidad juvenil japonesa.

📊 Un dato que rompe tendencia: las mujeres lideran el rechazo

Por primera vez desde que se realiza esta encuesta, el porcentaje de mujeres que no desea tener hijos supera al de los hombres, alcanzando un máximo histórico de 64,7%. Este punto resulta particularmente significativo en un país donde tradicionalmente la presión social hacia la maternidad ha sido fuerte.

Las razones detrás de esta decisión muestran una clara brecha de género. Mientras que ambos sexos mencionan incertidumbre general sobre el futuro, las mujeres destacan con mayor intensidad dos factores clave:

💴 Carga económica

💼 Impacto negativo en la carrera profesional

En otras palabras, no se trata solo de una cuestión de deseo personal, sino de cálculo racional frente a un entorno percibido como poco favorable para la crianza.

🔎 Contexto: Japón y su desafío demográfico

Japón atraviesa desde hace décadas un descenso sostenido de la natalidad. El número anual de nacimientos ha caído por debajo de los 800 mil, mientras la población envejece rápidamente. Este nuevo dato no solo refleja una caída en la intención de tener hijos, sino un cambio cultural profundo:

Mayor prioridad al desarrollo personal.

Preocupación por estabilidad laboral.

Aumento del costo de vida en zonas urbanas.

Dificultad para conciliar trabajo y crianza.

Para muchas jóvenes japonesas, el dilema ya no es “cuándo tener hijos”, sino “si tenerlos”.

💬 ¿Un problema económico o estructural?

El informe apunta a una percepción persistente de inseguridad económica. Japón mantiene uno de los costos de crianza más altos entre países desarrollados, y aunque el gobierno ha implementado subsidios y ampliado servicios de guardería, la percepción juvenil no parece cambiar al mismo ritmo.

Especialistas advierten que el desafío no es únicamente financiero. También influyen factores culturales:

Largas jornadas laborales.

Distribución desigual de tareas domésticas.

Escasa flexibilidad corporativa.

Temor a perder oportunidades profesionales.

En particular, las mujeres sienten que la maternidad sigue penalizando sus trayectorias laborales.

🧭 Mirando hacia adelante

Este informe no es una estadística aislada; es una radiografía del estado emocional y económico de una generación. Japón, que durante años ha buscado revertir la caída de la natalidad mediante incentivos económicos, ahora enfrenta un reto más profundo: reconstruir la confianza de los jóvenes en que tener hijos es compatible con estabilidad y realización personal.

La pregunta ya no es solo cuántos hijos nacen, sino cuántos jóvenes están dispuestos a imaginar ese futuro.

Y hoy, los números hablan con claridad.

📊 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 妊活白書 Ninkatsu Hakusho 妊 (embarazo) + 活 (actividad) + 白書 (libro blanco / informe oficial) Informe anual sobre fertilidad y planificación reproductiva 未婚 Mikon 未 (aún no) + 婚 (matrimonio) Persona no casada 子どもが欲しくない Kodomo ga hoshikunai 子ども (hijo) + 欲しい (querer) + ない (negación) No querer tener hijos 経済的不安 Keizaiteki fuan 経済 (economía) + 的 (relativo a) + 不安 (inseguridad) Inseguridad económica キャリアへの支障 Kyaria e no shishō キャリア (carrera profesional) + へ (hacia) + 支障 (obstáculo/perjuicio) Impacto negativo en la carrera 少子化 Shōshika 少 (poco) + 子 (niño) + 化 (proceso de cambio) Disminución de la natalidad 出産 Shussan 出 (salir) + 産 (producir/dar a luz) Parto / dar a luz

