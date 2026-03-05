Noticias Nippon

[takarakuji] Barentainjanbo

Sueños de millones por 300 yenes: la fiebre del “Valentine Jumbo Takarakuji” recorre Japón

📍Tokyo | 5 de marzo

Cada inicio de febrero, cuando el invierno todavía domina gran parte del archipiélago japonés y las vitrinas se llenan de chocolates por el Día de San Valentín, otro símbolo de esperanza comienza a aparecer frente a estaciones de tren y centros comerciales: los puestos de Valentine Jumbo Takarakuji (バレンタインジャンボ宝くじ).

Esta lotería estacional, una de las más populares del calendario japonés, ofrece boletos por 300 yenes que prometen la posibilidad de cambiar la vida de sus compradores. El premio mayor alcanza los 200 millones de yenes, pero si el número coincide con los llamados premios “anterior” y “posterior”, el monto total puede llegar a 300 millones de yenes, una suma que alimenta los sueños de millones de personas cada año.

Los boletos se venden durante varias semanas entre febrero y marzo en los tradicionales Takarakuji Chance Center, pequeñas ventanillas de color amarillo que se han convertido en parte del paisaje urbano japonés. Allí se forman filas de empleados de oficina, jubilados y jóvenes estudiantes que, con un pequeño gasto, compran una ilusión momentánea.

Más allá del azar, la lotería cumple también una función pública: gran parte de los ingresos se destina a financiar proyectos de gobiernos locales, desde infraestructura hasta programas comunitarios. Así, mientras algunos imaginan una vida nueva con cientos de millones de yenes, el país entero termina beneficiándose de una tradición que mezcla esperanza, costumbre y financiación pública.

 

🎟️ Tabla de premios de la Valentine Jumbo Takarakuji

Categoría

Premio

Cantidad de boletos ganadores

1er premio

200,000,000 yenes

11 boletos

Premio anterior y posterior del 1er premio

50,000,000 yenes

22 boletos

Premio por serie diferente del 1er premio

100,000 yenes

1,089 boletos

2º premio

100,000,000 yenes

11 boletos

3er premio

1,000,000 yenes

110 boletos

4º premio

50,000 yenes

77,000 boletos

5º premio

10,000 yenes

110,000 boletos

6º premio

3,000 yenes

1,100,000 boletos

7º premio

300 yenes

11,000,000 boletos

 

📊 Información del sorteo

Concepto

Información

Período de venta

3 de febrero de 2026 – 6 de marzo de 2026

Fecha del sorteo

16 de marzo de 2026

Lugar del sorteo

Tokyo Takarakuji Dream Hall

Precio del boleto

300 yenes

Inicio de pago de premios

23 de marzo de 2026

Total de emisión

33 mil millones de yenes (11 unidades de 10 millones de boletos cada una)

 

¿Cómo  jugar?

La Valentine Jumbo Takarakuji (バレンタインジャンボ宝くじ) es una de las loterías más populares de Japón y su funcionamiento es muy simple.

🧾 Proceso

  1. Comprar el boleto
    Cada boleto cuesta 300 yenes.
  2. Número asignado automáticamente
    A diferencia de otras loterías, no se eligen números.
    Cada boleto ya viene con:

    • 組 (kumi) → serie o grupo
    • 番号 (bangō) → número del boleto
  3. Esperar el sorteo
    En la fecha oficial del sorteo se anuncian los números ganadores.
    Para ganar el premio mayor, deben coincidir serie y número.
  4. Cobrar el premio
    • Premios pequeños: en tiendas de lotería.

Premios grandes: en bancos designados.

📍 Dónde comprar los boletos

Los boletos se venden en todo Japón en:

1️⃣ Takarakuji Chance Center

Pequeños puestos amarillos especializados en lotería ubicados en:

  • estaciones de tren
  • centros comerciales
  • calles comerciales

2️⃣ Algunos supermercados y centros comerciales

3️⃣ Compra en línea

En plataformas oficiales vinculadas a bancos japoneses.

💡 Dato curioso en Japón

Muchos jugadores prefieren comprar en puestos considerados “afortunados”, como el famoso:

  • Nishi-Ginza Chance Center (Tokio)

donde históricamente se han vendido numerosos boletos ganadores de premios multimillonarios.

 

📰 Términos clave 

Kanji / Japonés

Rōmaji

Desglose

Significado en español

宝くじ

takarakuji

(tesoro) + くじ (sorteo / lotería)

Lotería

バレンタインジャンボ宝くじ

barentain janbo takarakuji

バレンタイン (Valentín) + ジャンボ(grande / jumbo) + 宝くじ (lotería)

Lotería especial de San Valentín

当選番号

tōsen bangō

当選 (ganar / resultar elegido) + 番号(número)

Número ganador

kumi

término usado para grupo o serie

Serie del boleto

番号

bangō

(turno / número) + (designación)

Número del boleto

1

ittō

1 (uno) + (categoría / rango)

Primer premio

前後賞

zengoshō

(antes) + (después) + (premio)

Premios anterior y posterior

抽選

chūsen

(extraer) + (seleccionar)

Sorteo

発売

hatsubai

(emitir / lanzar) + (vender)

Venta oficial

当選金

tōsenkin

当選 (ganar) + (dinero)

Premio en dinero

