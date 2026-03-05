[takarakuji] Barentainjanbo

Sueños de millones por 300 yenes: la fiebre del “Valentine Jumbo Takarakuji” recorre Japón

📍Tokyo | 5 de marzo

Cada inicio de febrero, cuando el invierno todavía domina gran parte del archipiélago japonés y las vitrinas se llenan de chocolates por el Día de San Valentín, otro símbolo de esperanza comienza a aparecer frente a estaciones de tren y centros comerciales: los puestos de Valentine Jumbo Takarakuji (バレンタインジャンボ宝くじ).

Esta lotería estacional, una de las más populares del calendario japonés, ofrece boletos por 300 yenes que prometen la posibilidad de cambiar la vida de sus compradores. El premio mayor alcanza los 200 millones de yenes, pero si el número coincide con los llamados premios “anterior” y “posterior”, el monto total puede llegar a 300 millones de yenes, una suma que alimenta los sueños de millones de personas cada año.

Los boletos se venden durante varias semanas entre febrero y marzo en los tradicionales Takarakuji Chance Center, pequeñas ventanillas de color amarillo que se han convertido en parte del paisaje urbano japonés. Allí se forman filas de empleados de oficina, jubilados y jóvenes estudiantes que, con un pequeño gasto, compran una ilusión momentánea.

Más allá del azar, la lotería cumple también una función pública: gran parte de los ingresos se destina a financiar proyectos de gobiernos locales, desde infraestructura hasta programas comunitarios. Así, mientras algunos imaginan una vida nueva con cientos de millones de yenes, el país entero termina beneficiándose de una tradición que mezcla esperanza, costumbre y financiación pública.

🎟️ Tabla de premios de la Valentine Jumbo Takarakuji

Categoría Premio Cantidad de boletos ganadores 1er premio 200,000,000 yenes 11 boletos Premio anterior y posterior del 1er premio 50,000,000 yenes 22 boletos Premio por serie diferente del 1er premio 100,000 yenes 1,089 boletos 2º premio 100,000,000 yenes 11 boletos 3er premio 1,000,000 yenes 110 boletos 4º premio 50,000 yenes 77,000 boletos 5º premio 10,000 yenes 110,000 boletos 6º premio 3,000 yenes 1,100,000 boletos 7º premio 300 yenes 11,000,000 boletos

📊 Información del sorteo

Concepto Información Período de venta 3 de febrero de 2026 – 6 de marzo de 2026 Fecha del sorteo 16 de marzo de 2026 Lugar del sorteo Tokyo Takarakuji Dream Hall Precio del boleto 300 yenes Inicio de pago de premios 23 de marzo de 2026 Total de emisión 33 mil millones de yenes (11 unidades de 10 millones de boletos cada una)

¿Cómo jugar?

La Valentine Jumbo Takarakuji (バレンタインジャンボ宝くじ) es una de las loterías más populares de Japón y su funcionamiento es muy simple.

🧾 Proceso

Comprar el boleto

Cada boleto cuesta 300 yenes. Número asignado automáticamente

A diferencia de otras loterías, no se eligen números.

Cada boleto ya viene con: 組 (kumi) → serie o grupo

番号 (bangō) → número del boleto Esperar el sorteo

En la fecha oficial del sorteo se anuncian los números ganadores.

Para ganar el premio mayor, deben coincidir serie y número. Cobrar el premio Premios pequeños: en tiendas de lotería.

Premios grandes: en bancos designados.

📍 Dónde comprar los boletos

Los boletos se venden en todo Japón en:

1️⃣ Takarakuji Chance Center

Pequeños puestos amarillos especializados en lotería ubicados en:

estaciones de tren

centros comerciales

calles comerciales

2️⃣ Algunos supermercados y centros comerciales

3️⃣ Compra en línea

En plataformas oficiales vinculadas a bancos japoneses.

💡 Dato curioso en Japón

Muchos jugadores prefieren comprar en puestos considerados “afortunados”, como el famoso:

Nishi-Ginza Chance Center (Tokio)

donde históricamente se han vendido numerosos boletos ganadores de premios multimillonarios.

📰 Términos clave

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose Significado en español 宝くじ takarakuji 宝 (tesoro) + くじ (sorteo / lotería) Lotería バレンタインジャンボ宝くじ barentain janbo takarakuji バレンタイン (Valentín) + ジャンボ(grande / jumbo) + 宝くじ (lotería) Lotería especial de San Valentín 当選番号 tōsen bangō 当選 (ganar / resultar elegido) + 番号(número) Número ganador 組 kumi término usado para grupo o serie Serie del boleto 番号 bangō 番 (turno / número) + 号 (designación) Número del boleto 1等 ittō 1 (uno) + 等 (categoría / rango) Primer premio 前後賞 zengoshō 前 (antes) + 後 (después) + 賞 (premio) Premios anterior y posterior 抽選 chūsen 抽 (extraer) + 選 (seleccionar) Sorteo 発売 hatsubai 発 (emitir / lanzar) + 売 (vender) Venta oficial 当選金 tōsenkin 当選 (ganar) + 金 (dinero) Premio en dinero

