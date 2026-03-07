Noticias Nippon

Sismos

[jishin jōhō] La tierra tiembla frente a Miyagi

El mar  vuelve a moverse y más de 100 municipios perciben el temblor en Tohoku

📍 Tōkyō / 7 de marzo

Un sismo moderado se registró en el noreste de Japón durante la madrugada de este 7 de marzo de 2026, generando sacudidas perceptibles en varias prefecturas de la región de Tōhoku y parte del norte de Kantō.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁 / JMA), el movimiento telúrico ocurrió a las 05:31 de la mañana (hora de Japón) y tuvo su epicentro en el océano frente a la prefectura de Miyagi.

Los datos técnicos preliminares indican:

  • Magnitud: 4.9

  • Profundidad: aproximadamente 50 km

  • Epicentro: frente a Miyagi 

  • Coordenadas: 38.8° Norte / 142.4° Este

Las autoridades confirmaron inmediatamente que no existe peligro de tsunami, por lo que no se emitieron alertas costeras.

📍 Intensidad del sismo por regiones

🔴 Intensidad sísmica 3

Sacudida claramente perceptible dentro de edificios.

Prefectura de Miyagi

  • Kesennuma (気仙沼市)

🟠 Intensidad sísmica 2

Movimiento moderado, objetos ligeros pueden vibrar.

Miyagi

  • Ishinomaki

  • Iwanuma

  • Tome

  • Kurihara

  • Wakuya

Iwate

  • Morioka

  • Ofunato

  • Kitakami

  • Tōno

  • Ichinoseki

  • Rikuzentakata

  • Kamaishi

  • Ōshū

  • Hiraizumi

  • Sumita

  • Ōtsuchi

🟡 Intensidad sísmica 1

Movimiento leve percibido principalmente en interiores.

Miyagi

  • Sendai (distrito Miyagino)

  • Shiogama

  • Natori

  • Kakuda

  • Higashimatsushima

  • Ōsaki

  • Matsushima

  • Shibata

  • Yamamoto

  • Onagawa

  • Minamisanriku

  • entre otras localidades

Iwate

  • Miyako

  • Hanamaki

  • Hachimantai

  • Nishiwaga

  • Yamada

Aomori

  • Hachinohe

  • Gonohe

  • Nanbu

  • Hashikami

Akita

  • Akita

  • Yokote

  • Yurihonjō

  • Daisen

  • Hachirōgata

Fukushima

  • Fukushima

  • Sukagawa

  • Soma

  • Tamura

  • Minamisōma

  • Naraha

  • Namie

  • Iitate

Ibaraki

  • Kasama

🧭 Contexto sísmico

El área frente a Miyagi es una de las zonas sísmicas más activas de Japón debido a la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de Okhotsk, proceso tectónico que ha generado terremotos históricos en la región, incluido el devastador terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011.

Sin embargo, los especialistas señalan que eventos de magnitud cercana a 5 son relativamente frecuentes en esta zona y generalmente no provocan daños estructurales.

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en el noreste del país.

 

📘 Términos clave del reporte sísmico

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado

地震

jishin

(tierra) + (temblor)

Terremoto

震源地

shingenshi

(temblor) + (origen) + (lugar)

Epicentro

震度

shindo

(temblor) + (grado)

Intensidad sísmica en Japón

深さ

fukasa

(profundo) + (medida)

Profundidad

規模

kibo

(escala) + (modelo)

Magnitud

津波

tsunami

(puerto) + (ola)

Ola gigante generada por sismo

De interés…

 

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.


