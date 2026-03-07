El mar vuelve a moverse y más de 100 municipios perciben el temblor en Tohoku

📍 Tōkyō / 7 de marzo

Un sismo moderado se registró en el noreste de Japón durante la madrugada de este 7 de marzo de 2026, generando sacudidas perceptibles en varias prefecturas de la región de Tōhoku y parte del norte de Kantō.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁 / JMA), el movimiento telúrico ocurrió a las 05:31 de la mañana (hora de Japón) y tuvo su epicentro en el océano frente a la prefectura de Miyagi.

Los datos técnicos preliminares indican:

Magnitud: 4.9

Profundidad: aproximadamente 50 km

Epicentro: frente a Miyagi

Coordenadas: 38.8° Norte / 142.4° Este

Las autoridades confirmaron inmediatamente que no existe peligro de tsunami, por lo que no se emitieron alertas costeras.

📍 Intensidad del sismo por regiones

🔴 Intensidad sísmica 3

Sacudida claramente perceptible dentro de edificios.

Prefectura de Miyagi

Kesennuma (気仙沼市)

🟠 Intensidad sísmica 2

Movimiento moderado, objetos ligeros pueden vibrar.

Miyagi

Ishinomaki

Iwanuma

Tome

Kurihara

Wakuya

Iwate

Morioka

Ofunato

Kitakami

Tōno

Ichinoseki

Rikuzentakata

Kamaishi

Ōshū

Hiraizumi

Sumita

Ōtsuchi

🟡 Intensidad sísmica 1

Movimiento leve percibido principalmente en interiores.

Miyagi

Sendai (distrito Miyagino)

Shiogama

Natori

Kakuda

Higashimatsushima

Ōsaki

Matsushima

Shibata

Yamamoto

Onagawa

Minamisanriku

entre otras localidades

Iwate

Miyako

Hanamaki

Hachimantai

Nishiwaga

Yamada

Aomori

Hachinohe

Gonohe

Nanbu

Hashikami

Akita

Akita

Yokote

Yurihonjō

Daisen

Hachirōgata

Fukushima

Fukushima

Sukagawa

Soma

Tamura

Minamisōma

Naraha

Namie

Iitate

Ibaraki

Kasama

🧭 Contexto sísmico

El área frente a Miyagi es una de las zonas sísmicas más activas de Japón debido a la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de Okhotsk, proceso tectónico que ha generado terremotos históricos en la región, incluido el devastador terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011.

Sin embargo, los especialistas señalan que eventos de magnitud cercana a 5 son relativamente frecuentes en esta zona y generalmente no provocan daños estructurales.

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en el noreste del país.

📘 Términos clave del reporte sísmico

Kanji Rōmaji Desglose Significado 地震 jishin 地 (tierra) + 震(temblor) Terremoto 震源地 shingenshi 震(temblor) + 源(origen) + 地 (lugar) Epicentro 震度 shindo 震(temblor) + 度(grado) Intensidad sísmica en Japón 深さ fukasa 深(profundo) + さ(medida) Profundidad 規模 kibo 規(escala) + 模(modelo) Magnitud 津波 tsunami 津(puerto) + 波 (ola) Ola gigante generada por sismo

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



