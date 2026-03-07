El mar vuelve a moverse y más de 100 municipios perciben el temblor en Tohoku
📍 Tōkyō / 7 de marzo
Un sismo moderado se registró en el noreste de Japón durante la madrugada de este 7 de marzo de 2026, generando sacudidas perceptibles en varias prefecturas de la región de Tōhoku y parte del norte de Kantō.
Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁 / JMA), el movimiento telúrico ocurrió a las 05:31 de la mañana (hora de Japón) y tuvo su epicentro en el océano frente a la prefectura de Miyagi.
Los datos técnicos preliminares indican:
-
Magnitud: 4.9
-
Profundidad: aproximadamente 50 km
-
Epicentro: frente a Miyagi
-
Coordenadas: 38.8° Norte / 142.4° Este
Las autoridades confirmaron inmediatamente que no existe peligro de tsunami, por lo que no se emitieron alertas costeras.
📍 Intensidad del sismo por regiones
🔴 Intensidad sísmica 3
Sacudida claramente perceptible dentro de edificios.
Prefectura de Miyagi
-
Kesennuma (気仙沼市)
🟠 Intensidad sísmica 2
Movimiento moderado, objetos ligeros pueden vibrar.
Miyagi
-
Ishinomaki
-
Iwanuma
-
Tome
-
Kurihara
-
Wakuya
Iwate
-
Morioka
-
Ofunato
-
Kitakami
-
Tōno
-
Ichinoseki
-
Rikuzentakata
-
Kamaishi
-
Ōshū
-
Hiraizumi
-
Sumita
-
Ōtsuchi
🟡 Intensidad sísmica 1
Movimiento leve percibido principalmente en interiores.
Miyagi
-
Sendai (distrito Miyagino)
-
Shiogama
-
Natori
-
Kakuda
-
Higashimatsushima
-
Ōsaki
-
Matsushima
-
Shibata
-
Yamamoto
-
Onagawa
-
Minamisanriku
-
entre otras localidades
Iwate
-
Miyako
-
Hanamaki
-
Hachimantai
-
Nishiwaga
-
Yamada
Aomori
-
Hachinohe
-
Gonohe
-
Nanbu
-
Hashikami
Akita
-
Akita
-
Yokote
-
Yurihonjō
-
Daisen
-
Hachirōgata
Fukushima
-
Fukushima
-
Sukagawa
-
Soma
-
Tamura
-
Minamisōma
-
Naraha
-
Namie
-
Iitate
Ibaraki
-
Kasama
🧭 Contexto sísmico
El área frente a Miyagi es una de las zonas sísmicas más activas de Japón debido a la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de Okhotsk, proceso tectónico que ha generado terremotos históricos en la región, incluido el devastador terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011.
Sin embargo, los especialistas señalan que eventos de magnitud cercana a 5 son relativamente frecuentes en esta zona y generalmente no provocan daños estructurales.
Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en el noreste del país.
📘 Términos clave del reporte sísmico
|
Kanji
|
Rōmaji
|
Desglose
|
Significado
|
地震
|
jishin
|
地 (tierra) + 震(temblor)
|
Terremoto
|
震源地
|
shingenshi
|
震(temblor) + 源(origen) + 地 (lugar)
|
Epicentro
|
震度
|
shindo
|
震(temblor) + 度(grado)
|
Intensidad sísmica en Japón
|
深さ
|
fukasa
|
深(profundo) + さ(medida)
|
Profundidad
|
規模
|
kibo
|
規(escala) + 模(modelo)
|
Magnitud
|
津波
|
tsunami
|
津(puerto) + 波 (ola)
|
Ola gigante generada por sismo
De interés…
Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.
NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.
©2026 NoticiasNippon