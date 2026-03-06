Noticias Nippon

[jishinjōhō] Satsuma en Kagoshima

Sismo en plena madrugada sacude el sur de Japón: temblor frente a la península de Satsuma despierta a las islas Koshikijima

📍Tokyo | 6 de marzo

En la madrugada del viernes , un leve sismo sacudió las aguas del mar al oeste de la península de Satsuma, en el extremo sur de Japón, generando un pequeño movimiento perceptible en algunas comunidades insulares de la prefectura de Kagoshima.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el temblor ocurrió a las 01:43 de la madrugada y tuvo su epicentro en el mar frente a la península de Satsuma, aproximadamente a 10 kilómetros de profundidad.

La magnitud estimada del evento fue de M3.5, una intensidad considerada moderada pero relativamente común en las regiones tectónicamente activas del archipiélago japonés.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad máxima de 震度3 (Shindo 3) en las islas Koshikijima, específicamente en el municipio de Satsumasendai, donde algunos residentes pudieron sentir una breve vibración durante la madrugada.

Las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami, debido a la baja magnitud y a la profundidad limitada del sismo.

 

📍 Zonas donde se sintió el temblor

Intensidad sísmica máxima

Región

Municipio

Intensidad

Kagoshima

Satsumasendai – Islas Koshikijima

Shindo 3

Otros puntos con percepción del sismo

Intensidad

Localidad

Shindo 3

Satsumasendai (Shimokoshiki – Teuchi)

Shindo 2

Satsumasendai (Shimokoshiki – Aose)

Shindo 1

Kagoshima (Kiire)

Shindo 1

Minamikyushu (Ei – Makinochi)

 

📊 Datos técnicos del sismo

 

Elemento

Información

Fecha

6 de marzo de 2026

Hora

01:43

Epicentro

Mar al oeste de la península de Satsuma

Coordenadas

31.7°N / 129.6°E

Profundidad

10 km

Magnitud

M3.5

Intensidad máxima

Shindo 3

Riesgo de tsunami

No

 

🌏 Contexto sísmico

La región sur de Kyūshū, especialmente alrededor de Kagoshima, se encuentra cerca del límite de varias placas tectónicas del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que explica la frecuente actividad sísmica en zonas marítimas cercanas.

Sin embargo, sismos de magnitud menor a 4 como este suelen producir vibraciones leves y raramente causan daños.

En las islas Koshikijima, donde se registró la mayor intensidad, los residentes reportaron únicamente un breve movimiento nocturno, sin incidentes ni interrupciones importantes.

 

⚠️ Mensaje de prevención habitual en Japón

Aunque este temblor fue leve, las autoridades japonesas recuerdan que siempre es recomendable:

  • mantener linternas y radios de emergencia disponibles
  • asegurar muebles pesados en casa
  • conocer las rutas de evacuación locales

medidas que forman parte de la cultura de prevención sísmica permanente del país.

 

📘 Términos clave del reporte sísmico

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado

地震

jishin

(tierra) + (temblor)

Terremoto

震源地

shingenshi

(temblor) + (origen) + (lugar)

Epicentro

震度

shindo

(temblor) + (grado)

Intensidad sísmica en Japón

深さ

fukasa

(profundo) + (medida)

Profundidad

規模

kibo

(escala) + (modelo)

Magnitud

津波

tsunami

(puerto) + (ola)

Ola gigante generada por sismo

De interés…

 

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.


