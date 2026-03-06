Sismo en plena madrugada sacude el sur de Japón: temblor frente a la península de Satsuma despierta a las islas Koshikijima

📍Tokyo | 6 de marzo

En la madrugada del viernes , un leve sismo sacudió las aguas del mar al oeste de la península de Satsuma, en el extremo sur de Japón, generando un pequeño movimiento perceptible en algunas comunidades insulares de la prefectura de Kagoshima.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el temblor ocurrió a las 01:43 de la madrugada y tuvo su epicentro en el mar frente a la península de Satsuma, aproximadamente a 10 kilómetros de profundidad.

La magnitud estimada del evento fue de M3.5, una intensidad considerada moderada pero relativamente común en las regiones tectónicamente activas del archipiélago japonés.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad máxima de 震度3 (Shindo 3) en las islas Koshikijima, específicamente en el municipio de Satsumasendai, donde algunos residentes pudieron sentir una breve vibración durante la madrugada.

Las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami, debido a la baja magnitud y a la profundidad limitada del sismo.

📍 Zonas donde se sintió el temblor

Intensidad sísmica máxima

Región Municipio Intensidad Kagoshima Satsumasendai – Islas Koshikijima Shindo 3

Otros puntos con percepción del sismo

Intensidad Localidad Shindo 3 Satsumasendai (Shimokoshiki – Teuchi) Shindo 2 Satsumasendai (Shimokoshiki – Aose) Shindo 1 Kagoshima (Kiire) Shindo 1 Minamikyushu (Ei – Makinochi)

📊 Datos técnicos del sismo

Elemento Información Fecha 6 de marzo de 2026 Hora 01:43 Epicentro Mar al oeste de la península de Satsuma Coordenadas 31.7°N / 129.6°E Profundidad 10 km Magnitud M3.5 Intensidad máxima Shindo 3 Riesgo de tsunami No

🌏 Contexto sísmico

La región sur de Kyūshū, especialmente alrededor de Kagoshima, se encuentra cerca del límite de varias placas tectónicas del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que explica la frecuente actividad sísmica en zonas marítimas cercanas.

Sin embargo, sismos de magnitud menor a 4 como este suelen producir vibraciones leves y raramente causan daños.

En las islas Koshikijima, donde se registró la mayor intensidad, los residentes reportaron únicamente un breve movimiento nocturno, sin incidentes ni interrupciones importantes.

⚠️ Mensaje de prevención habitual en Japón

Aunque este temblor fue leve, las autoridades japonesas recuerdan que siempre es recomendable:

mantener linternas y radios de emergencia disponibles

asegurar muebles pesados en casa

conocer las rutas de evacuación locales

medidas que forman parte de la cultura de prevención sísmica permanente del país.

📘 Términos clave del reporte sísmico

Kanji Rōmaji Desglose Significado 地震 jishin 地 (tierra) + 震 (temblor) Terremoto 震源地 shingenshi 震 (temblor) + 源 (origen) + 地 (lugar) Epicentro 震度 shindo 震 (temblor) + 度 (grado) Intensidad sísmica en Japón 深さ fukasa 深 (profundo) + さ (medida) Profundidad 規模 kibo 規 (escala) + 模 (modelo) Magnitud 津波 tsunami 津 (puerto) + 波 (ola) Ola gigante generada por sismo

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



©2026 NoticiasNippon