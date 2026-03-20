[kibutsusonkai]  Vandalismo sobre rieles

Detienen a hombre que cortó los asientos de tren como protesta por el mal servicio ferroviario.

📍Osaka | 18 de febrero

Una tarde de marzo se convirtió en un acto de frustración y vandalismo dentro de un tren de la línea JR Kansai. El 19 de marzo, un hombre de 56 años, identificado como Hanagata Masaki, fue arrestado por la policía de Osaka tras ser sorprendido cortando con un cúter los asientos de un tren en pleno recorrido. El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 p.m., cuando el tren circulaba entre las estaciones de Kyūhōji y Kashiwara, en el tramo de la línea JR Kansai.

De acuerdo con la policía, Hanagata utilizó un cúter para cortar los tapizados de varios asientos del vagón, causando daños visibles en la estructura del tren. La policía logró arrestarlo en flagrancia, gracias a que varios agentes de la fuerza de seguridad se encontraban realizando vigilancia en el interior del tren en ese momento. Al revisar los asientos, se encontraron múltiples cortes de pocos centímetros en cada uno de ellos.

Durante el interrogatorio, el arrestado admitió haber cometido el delito y explicó que su frustración se debía a los frecuentes retrasos y cancelaciones del servicio en la línea, sumado a las condiciones que consideraba deficientes en la estructura de los vagones. «Me molestaba profundamente la cantidad de retrasos y los problemas que encontraba cada vez que viajaba. No pude aguantar más«, expresó Hanagata durante su declaración.

La policía de Osaka había comenzado a investigar este tipo de incidentes tras recibir varias denuncias en febrero de este año, donde se reportaban daños similares en trenes de la misma línea. Hanagata también confesó haber realizado cortes en los asientos de los trenes en al menos 50 ocasiones anteriores, por lo que la policía ahora investiga si este caso está vinculado con otros incidentes de vandalismo en el servicio ferroviario de JR West.

Este episodio ha causado un fuerte revuelo entre los usuarios del sistema de trenes, quienes no solo han expresado su sorpresa ante la violencia del acto, sino también su creciente insatisfacción con los problemas recurrentes en el servicio. Muchos pasajeros se han manifestado a través de las redes sociales, destacando el estrés generado por los constantes inconvenientes en su rutina diaria.

En respuesta, JR West ha asegurado que revisará las medidas de seguridad dentro de sus trenes para evitar que estos actos de vandalismo se repitan. Por su parte, las autoridades locales han indicado que seguirán investigando este caso, mientras continúan preocupados por la creciente tensión entre los usuarios y el sistema ferroviario.

Código Penal Japonés

Marco legal:

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 器物損壊 きぶつそんかい (kibutsu sonkai) 器物 (objeto) + 損壊 (daño, destrucción) Daños a la propiedad 刑法 けいほう (keihō) 刑 (castigo) + 法 (ley) Código Penal 最大 さいだい (saidai) 最 (más) + 大 (grande) Máxima (pena máxima) 懲役 ちょうえき (chōeki) 懲 (castigo) + 役 (servicio, trabajo) Pena de prisión 罰金 ばっきん (bakkin) 罰 (castigo) + 金 (dinero) Multa 罪 つみ (tsumi) (sin desglose) Crimen, delito

Sanciones aplicables

Artículo 261 (Código Penal Japonés)

Daños a la propiedad

Según el Código Penal Japonés , el delito de daño a la propiedad, en este caso, cortar un asiento del tren, se castiga con prisión o multa . La pena varía dependiendo de la gravedad del daño y si se trata de un acto aislado o repetido. Prisión (懲役) : El Código Penal establece que una persona que comete un daño a la propiedad podría enfrentar hasta 3 años de prisión si el daño es significativo. Multa (罰金) : Alternativamente, se puede imponer una multa de hasta 500,000 yenes , dependiendo de la extensión y el costo de los daños ocasionados.



Este marco legal se aplica en situaciones en las que un individuo causa daños intencionados a la propiedad pública o privada, como en el caso de cortar los asientos de un tren.

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