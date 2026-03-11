[amerika] EE.UU. endurece controles

Washington suspende visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países

📍Tōkyō | 11 de marzo

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una suspensión temporal en la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que comenzó a aplicarse el 21 de enero de 2026 y que busca reforzar la política migratoria basada en la autosuficiencia económica de los inmigrantes.

Según la comunicación oficial difundida por la embajada norteamericana en Tokio, la decisión responde a la preocupación de que un número significativo de inmigrantes provenientes de determinados países termina dependiendo de programas de asistencia pública financiados por los contribuyentes estadounidenses. Bajo este criterio, la administración del presidente Donald Trump reiteró que la inmigración debe realizarse bajo el principio de que quienes ingresen al país no representen una carga fiscal para la sociedad estadounidense.

La medida, sin embargo, no implica el cierre total del proceso migratorio. Las autoridades aclararon que los solicitantes de estos países podrán continuar presentando sus solicitudes de visa de inmigrante y asistir a las entrevistas ya programadas en embajadas y consulados. La suspensión se limita exclusivamente a la emisión final del visado, mientras se revisan los criterios aplicados.

Otro punto clave es que las visas de no inmigrante no se ven afectadas por esta política, lo que significa que categorías como turismo, estudios, negocios o intercambios temporales continúan procesándose con normalidad.

Expertos en política migratoria señalan que la medida refleja una tendencia cada vez más marcada en Washington: vincular la inmigración con la capacidad económica individual del solicitante, un enfoque que ha generado debates tanto dentro como fuera de Estados Unidos sobre su impacto en la movilidad global y las relaciones diplomáticas.

Para conocer los detalles y la lista de países involucrados, el gobierno estadounidense ha dirigido a los interesados al portal oficial del Departamento de Estado: travel.state.gov.

En síntesis

📰 Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose del término Significado en español 国務省 Kokumushō 国 (país) + 務(administración/asuntos) + 省(ministerio) Departamento de Estado de EE.UU. 移民ビザ Imin biza 移民 (inmigración) + ビザ (visa) Visa de inmigrante para residencia permanente 非移民ビザ Hi-imin biza 非 (no) + 移民 (inmigración) + ビザ(visa) Visa de no inmigrante (turismo, estudios, negocios) 一時停止 Ichiji teishi 一時 (temporal) + 停止(suspensión/detener) Suspensión temporal 公的給付 Kōteki kyūfu 公的 (público/gubernamental) + 給付(beneficio/ayuda) Beneficios públicos del gobierno 納税者 Nōzeisha 納税 (pagar impuestos) + 者(persona) Contribuyente 経済的自立 Keizaiteki jiritsu 経済 (economía) + 的 (relativo a) + 自立 (autosuficiencia) Autosuficiencia económica 移民政策 Imin seisaku 移民 (inmigración) + 政策 (política pública) Política migratoria 面接 Mensetsu 面 (cara) + 接 (contacto) Entrevista consular 申請手続き Shinsei tetsuzuki 申請 (solicitud) + 手続き(procedimiento) Procedimiento de solicitud

