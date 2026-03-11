Noticias Nippon

Estados Unidos

[amerika] EE.UU. endurece controles

Mar 11, 2026

Washington suspende visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países

 

📍Tōkyō | 11 de marzo

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una suspensión temporal en la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que comenzó a aplicarse el 21 de enero de 2026 y que busca reforzar la política migratoria basada en la autosuficiencia económica de los inmigrantes.

Según la comunicación oficial difundida por la embajada norteamericana en Tokio, la decisión responde a la preocupación de que un número significativo de inmigrantes provenientes de determinados países termina dependiendo de programas de asistencia pública financiados por los contribuyentes estadounidenses. Bajo este criterio, la administración del presidente Donald Trump reiteró que la inmigración debe realizarse bajo el principio de que quienes ingresen al país no representen una carga fiscal para la sociedad estadounidense.

La medida, sin embargo, no implica el cierre total del proceso migratorio. Las autoridades aclararon que los solicitantes de estos países podrán continuar presentando sus solicitudes de visa de inmigrante y asistir a las entrevistas ya programadas en embajadas y consulados. La suspensión se limita exclusivamente a la emisión final del visado, mientras se revisan los criterios aplicados.

Otro punto clave es que las visas de no inmigrante no se ven afectadas por esta política, lo que significa que categorías como turismo, estudios, negocios o intercambios temporales continúan procesándose con normalidad.

Expertos en política migratoria señalan que la medida refleja una tendencia cada vez más marcada en Washington: vincular la inmigración con la capacidad económica individual del solicitante, un enfoque que ha generado debates tanto dentro como fuera de Estados Unidos sobre su impacto en la movilidad global y las relaciones diplomáticas.

Para conocer los detalles y la lista de países involucrados, el gobierno estadounidense ha dirigido a los interesados al portal oficial del Departamento de Estado: travel.state.gov.

En síntesis

 

📰 Términos clave de la noticia 

Kanji / Japonés

Rōmaji

Desglose del término

Significado en español

国務省

Kokumushō

(país) + (administración/asuntos) + (ministerio)

Departamento de Estado de EE.UU.

移民ビザ

Imin biza

移民 (inmigración) + ビザ (visa)

Visa de inmigrante para residencia permanente

非移民ビザ

Hi-imin biza

(no) + 移民 (inmigración) + ビザ(visa)

Visa de no inmigrante (turismo, estudios, negocios)

一時停止

Ichiji teishi

一時 (temporal) + 停止(suspensión/detener)

Suspensión temporal

公的給付

Kōteki kyūfu

公的 (público/gubernamental) + 給付(beneficio/ayuda)

Beneficios públicos del gobierno

納税者

Nōzeisha

納税 (pagar impuestos) + (persona)

Contribuyente

経済的自立

Keizaiteki jiritsu

経済 (economía) + (relativo a) + 自立 (autosuficiencia)

Autosuficiencia económica

移民政策

Imin seisaku

移民 (inmigración) + 政策 (política pública)

Política migratoria

面接

Mensetsu

(cara) + (contacto)

Entrevista consular

申請手続き

Shinsei tetsuzuki

申請 (solicitud) + 手続き(procedimiento)

Procedimiento de solicitud

