[ sekai no nyūsu ] Imagen divina o provocación política

Trump reaviva polémica global al vincularse simbólicamente con Cristo en medio de tensiones con el Vaticano

📍Tōkyō | 16 de abril

En un nuevo episodio que mezcla política, religión y estrategia comunicacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro de la controversia internacional tras difundir en sus redes sociales una imagen generada digitalmente en la que aparece acompañado por Jesucristo en una escena de carácter íntimo y simbólico.

La ilustración —con la bandera estadounidense de fondo— muestra a Cristo abrazando por la espalda a Trump, con ambos rostros inclinados en aparente conexión espiritual. El propio Trump acompañó la publicación con un mensaje provocador: “Puede que a la izquierda radical no le guste, pero a mí me parece muy buena”, reforzando así la carga ideológica de la imagen.

Este gesto ocurre en un contexto de creciente tensión con el Vaticano, particularmente con el Papa León XIV, quien ha manifestado críticas hacia una posible escalada militar contra Irán. La postura del líder religioso ha chocado frontalmente con sectores políticos estadounidenses que respaldan una línea más dura en política exterior.

No es la primera vez que Trump recurre a este tipo de simbología. Apenas días antes, el 12 de abril, había compartido otra imagen en la que se representaba a sí mismo con atributos similares a los de Cristo, lo que generó una ola de críticas incluso dentro de su propia base conservadora. Ante la presión, la publicación fue eliminada el día 13, evidenciando los límites de tolerancia incluso entre sus seguidores más fieles.

🟨 CONTEXTO Y LECTURA POLÍTICA

El uso de imágenes religiosas en campañas o discursos políticos no es nuevo en Estados Unidos, pero el caso de Trump marca un punto de inflexión por su carácter explícito y su difusión en redes sociales como herramienta de confrontación ideológica.

Analistas señalan que esta estrategia busca reforzar su conexión con sectores evangélicos y conservadores, donde la figura de Cristo tiene un peso simbólico central. Sin embargo, también abre un debate profundo sobre los límites entre fe y manipulación visual en la era digital.

🟦 TÉRMINOS CLAVE

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