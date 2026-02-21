[amerika] Corte Suprema frena los aranceles globales de Trump

Un revés judicial que sacude la estrategia económica y diplomática

📍Washington | 21 de febrero

La Corte Suprema de los Estados Unidos dictó este día 20 (madrugada del 21 en Japón) una sentencia histórica: declaró ilegales los llamados “aranceles recíprocos” impuestos por la administración de Donald Trump a múltiples países y regiones del mundo.

La decisión representa un golpe directo al corazón de la estrategia comercial del expresidente, quien había convertido los aranceles en herramienta central de presión económica y diplomática.

📌 ¿Qué decidió exactamente el tribunal?

Por 6 votos a favor y 3 en contra, el máximo tribunal estadounidense concluyó que la Casa Blanca utilizó de manera indebida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como fundamento legal para imponer aranceles generalizados.

Según la Corte:

La IEEPA no otorga al presidente autoridad para activar aranceles.

La aplicación de estos gravámenes excedió los límites legales establecidos por el Congreso.

Por tanto, las medidas fueron declaradas ilegales.

El fallo afecta principalmente:

🌍 Los “aranceles recíprocos” aplicados prácticamente a nivel global.

🇨🇦🇲🇽🇨🇳 Los aranceles específicos impuestos a Canadá, México y China, justificados por el ingreso de fentanilo a territorio estadounidense.

🚗 ¿Qué aranceles NO se ven afectados?

La sentencia no alcanza a los aranceles sectoriales aplicados bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que incluyen:

Automóviles

Acero

Otros sectores estratégicos

Esto significa que ciertos marcos comerciales bilaterales —incluidos acuerdos con Japón basados en inversiones y cooperación industrial— podrían experimentar un impacto limitado.

💼 ¿Habrá devolución de pagos?

Según reportó Bloomberg, la Corte no aclaró hasta qué punto las empresas que pagaron aranceles podrán recibir reembolsos.

Este punto abre una nueva etapa de incertidumbre jurídica y posibles litigios empresariales.

🌎 Implicancias geopolíticas

En términos políticos, la sentencia supone:

📉 Un debilitamiento de la línea dura comercial.

⚖️ Un fortalecimiento del equilibrio institucional entre Ejecutivo y Poder Judicial.

🔄 La posibilidad de que futuras administraciones deban recurrir a otras bases legales para mantener políticas arancelarias similares.

Fuentes cercanas al entorno republicano indican que se exploran otras leyes comerciales para sostener parte de la política arancelaria.

🔎 Contexto internacional

La estrategia arancelaria fue uno de los pilares de la diplomacia económica estadounidense en los últimos años, especialmente frente a China. El uso del comercio como herramienta de presión redefinió alianzas, tensó cadenas de suministro globales y generó reacciones en bloques como la Unión Europea y el Indo-Pacífico.

Para países como Japón —altamente integrados en la cadena manufacturera global— la estabilidad jurídica en EE.UU. es un factor clave para inversiones y planificación industrial.

🏛 Un fallo que marca precedente

Más allá del impacto inmediato, la decisión de la Corte Suprema establece un precedente relevante:

El poder presidencial en materia económica tiene límites claros cuando se trata de imponer cargas tributarias de amplio alcance.

La batalla comercial podría no haber terminado, pero el tablero legal ha cambiado.

En Washington, la economía vuelve al terreno de la Constitución.

🌎 En pocas palabras

El eje del fallo descansa en un principio fundamental: la potestad tributaria pertenece al Congreso.

Aunque el Ejecutivo dispone de herramientas para responder a crisis económicas internacionales, el tribunal determinó que extender esas facultades hasta la imposición generalizada de aranceles excede la intención legislativa original.

El impacto inmediato puede ser limitado en ciertos sectores —como los aranceles aplicados bajo la Sección 232—, pero el precedente redefine el margen de acción presidencial en futuras disputas comerciales.

Para economías altamente interdependientes como Japón, el fallo introduce una señal de previsibilidad jurídica en el mercado estadounidense, un factor clave en inversión manufacturera y cadenas de suministro.

📚 Marco legal estadounidense

Kanji / Japonés Rōmaji Traducción al español Explicación 国際緊急経済権限法 Kokusai Kinkyū Keizai Kengen Hō Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) Permite al presidente regular transacciones económicas en caso de emergencia nacional vinculada a amenazas extranjeras, pero no menciona explícitamente la imposición de aranceles. 通商拡大法232条 Tsūshō Kakudai Hō 232-jō Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial Autoriza aranceles si las importaciones amenazan la seguridad nacional (base legal para aranceles al acero y autos). 合衆国憲法第1条 Gasshūkoku Kenpō Dai-ichi-jō Artículo I de la Constitución de EE.UU. Otorga al Congreso la facultad exclusiva de establecer impuestos y regular el comercio exterior. 連邦最高裁判所 Renpō Saikō Saibansho Corte Suprema Federal Máximo órgano judicial que interpreta la constitucionalidad de las acciones del Ejecutivo y del Congreso.

🧩 Términos clave de la noticia

Japonés Rōmaji Significado literal Significado en contexto 相互関税 Sōgo Kankei Arancel recíproco Impuesto aplicado como respuesta proporcional a medidas comerciales de otro país. 大統領権限 Daitōryō Kengen Autoridad presidencial Facultades ejecutivas reconocidas por la Constitución y las leyes federales. 違法判決 Ihō Hanketsu Fallo de ilegalidad Decisión judicial que declara una acción contraria a la ley. 行政権 Gyōsei-ken Poder Ejecutivo Rama del gobierno encabezada por el presidente. 権力分立 Kenryoku Bunritsu Separación de poderes Principio constitucional que divide funciones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

©️2026 Noticias Nippon