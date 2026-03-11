[sekai no nyūsu]  Cuidado con la postura en el baño

El uso del smartphone en el inodoro aumenta la presión anal y podría causar hemorroides

📍Boston | 18 de febrero

Un reciente estudio conjunto realizado por investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center en colaboración con la Escuela de Medicina de Harvard ha revelado un hallazgo sorprendente: el uso del smartphone mientras se está sentado en el inodoro aumenta en un 46% el riesgo de desarrollar hemorroides. El estudio, publicado en la revista científica PLOS ONE, expone las implicaciones de un hábito aparentemente inocente y cotidiano que podría tener efectos negativos en nuestra salud.

Metodología del Estudio

El estudio se realizó con un grupo de 120 adultos que se sometieron a una colonoscopia en el Beth Israel Deaconess Medical Center. A través de encuestas detalladas, se indagó sobre sus hábitos en el baño, específicamente en relación con el uso del smartphone mientras estaban sentados en el inodoro. Los investigadores buscaron correlaciones entre la duración del tiempo en el inodoro, el uso de dispositivos móviles y la incidencia de hemorroides.

La investigación mostró que aquellos que usaban el smartphone durante sus visitas al baño tendían a permanecer sentados más tiempo de lo previsto, lo que generaba un aumento significativo de presión en el área anal, lo que a su vez contribuía al riesgo de hemorroides. Los resultados obtenidos demostraron que esta presión prolongada es un factor clave en el desarrollo de la afección, ya que dificulta la circulación sanguínea en la zona anal.

Estadísticas y Resultados Clave

46% de aumento en el riesgo : Las personas que usaban su smartphone en el baño mostraron un riesgo de hemorroides un 46% más alto que aquellos que no lo hacían.

Tiempo prolongado en el baño : Los participantes que usaban el smartphone tendían a permanecer sentados entre 10 y 15 minutos más que aquellos que no lo usaban, lo que generaba una acumulación de presión sobre la zona anal.

Factores controlados: El estudio ajustó sus resultados tomando en cuenta otras variables, como el índice de masa corporal (IMC), edad, sexo y antecedentes médicos, lo que refuerza la fiabilidad de las conclusiones.





Las Causas: ¿Por qué aumenta la presión en el área anal?

El estudio destaca que la presión adicional en el área anal se debe a la postura sedentaria prolongada en el inodoro. A medida que las personas se concentran en el smartphone, tienden a mantenerse sentadas por más tiempo, lo que interrumpe el flujo sanguíneo en la zona pélvica y anal. Esta acumulación de presión aumenta el riesgo de inflamación de las venas en el área del recto, lo que lleva al desarrollo de hemorroides.

Medidas Preventivas Propuestas

Los investigadores sugieren que, para evitar problemas de salud relacionados con este hábito, se deberían tomar varias medidas preventivas. Entre ellas se destacan:

Limitar el uso del smartphone: Evitar pasar largos períodos de tiempo en el inodoro con el teléfono móvil. Pausas activas: Levantarse y caminar durante unos minutos después de usar el baño, para mejorar la circulación sanguínea. Postura adecuada: Asegurarse de sentarse de manera cómoda y con una postura que no ejerza presión innecesaria sobre el área anal.

【Resumen rápido del estudio】

Institución : Beth Israel Deaconess Medical Center (Harvard Medical School)

Público objetivo : 120 adultos sometidos a colonoscopia

Hallazgo principal : El uso de smartphones en el baño aumenta en un 46% el riesgo de desarrollar hemorroides debido a la presión prolongada en el área anal.

Consejo médico: Limitar el tiempo de uso del teléfono móvil en el baño y adoptar posturas saludables.

Este estudio revela cómo pequeños hábitos cotidianos pueden tener un impacto significativo en nuestra salud. El uso del smartphone en el baño, que parece inofensivo, podría estar provocando problemas mayores a largo plazo. Con simples ajustes en nuestras rutinas, es posible mitigar este riesgo y evitar complicaciones en el futuro.





En síntesis





Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Significado 便座 Benza Asiento del inodoro. スマホ Sumaho Smartphone (abreviación de «smartphone» en inglés). 肛門 Kōmon Ano, zona anal. 圧力 Atsuryoku Presión. 痔 Ji Hemorroides. リスク Risuku Riesgo (de la palabra en inglés «risk»). 調査 Chōsa Investigación, estudio. 成人 Seijin Adulto. 時間 Jikan Tiempo. 骨盤 Kotsuban Pelvis. 血行 Kekkō Circulación sanguínea. スマートフォン使用 Sumātofon shiyō Uso del smartphone. 影響 Eikyō Influencia, impacto. 健康 Kenkō Salud. 予防 Yobō Prevención. 姿勢 Shisei Postura. 圧力増加 Atsuryoku zōka Aumento de presión. 便座での使用時間 Benza de no shiyō jikan Tiempo de uso del asiento del inodoro.

