[kyōnokion] Aire frío domina Japón

Nieve, viento y temperaturas bajo cero continúan afectando el norte del archipiélago

📍Tōkyō | 12 de marzo

Frío persistente en Japón: el aire invernal domina el archipiélago y mañana se espera un descenso aún mayor de las temperaturas

El invierno se resiste a despedirse del archipiélago japonés. Este jueves 12 de marzo, una masa de aire frío en niveles altos de la atmósfera se extendió sobre gran parte de Japón, provocando que incluso durante el día el ambiente mantuviera una sensación fría en numerosas regiones.

Aunque el sol apareció en amplias zonas del oeste y del este del país, las temperaturas máximas apenas alcanzaron valores cercanos a lo normal para la época, mientras que el viento del norte comenzó a intensificarse durante la tarde, aumentando la percepción de frío, especialmente en el oeste del país.

📉 Panorama

Los datos meteorológicos muestran un fuerte contraste térmico en el país durante la jornada analizada, reflejando claramente la diferencia climática entre el extremo sur subtropical y las regiones del norte y del interior montañoso.

1. Zonas con las temperaturas más altas del día

Las temperaturas máximas más altas se registraron casi exclusivamente en Okinawa, especialmente en las islas del archipiélago de Miyako y Yaeyama.

La temperatura más alta fue 22.7 °C en Shimojishima (下地島, Miyakojima) a las 12:07 .

Otros puntos cercanos como Kagamihara, Kitahara y Moriyama registraron valores entre 22.6 °C y 22.5 °C .

Incluso los registros más bajos dentro del ranking superior se mantuvieron cerca de 21.7 °C.

En general:

Las temperaturas estuvieron cerca del promedio climático (平年並み) o ligeramente por debajo.

El rango térmico en el top 10 fue aproximadamente 21.7 °C – 22.7 °C.

Esto confirma que el sur de Japón mantiene condiciones templadas, incluso cuando otras regiones experimentan frío significativo.

2. Zonas con las temperaturas más bajas del día

Las temperaturas mínimas más bajas se registraron principalmente en Hokkaido, el norte de Honshu y algunas zonas montañosas del interior.

La temperatura más baja fue −10.7 °C en Horonuka (幌糠), ciudad de Rumoi, Hokkaido , registrada a las 04:46 .

Le siguieron −10.5 °C en Fukushima (Washikura) y −9.6 °C en Tappu (Hokkaido) .

Varias localidades de Nagano, Iwate y Gifu también registraron valores cercanos a −9 °C.

En general:

El rango térmico del ranking inferior fue aproximadamente −10.7 °C a −8.5 °C .

En algunos lugares las temperaturas estuvieron 2 a 4 °C por debajo del promedio, lo que indica una mañana particularmente fría.

3. Contraste térmico nacional

Si se comparan ambos extremos del país:

Temperatura más alta: 22.7 °C (Okinawa)

Temperatura más baja: −10.7 °C (Hokkaido)

➡️ Diferencia térmica nacional aproximada: 33.4 °C

Este contraste ilustra uno de los rasgos climáticos más característicos de Japón:

un país largo en latitud donde pueden coexistir condiciones casi primaverales en el sur y frío invernal intenso en el norte el mismo día.

4. Interpretación meteorológica

Los datos sugieren:

Sur subtropical (Okinawa): clima templado, cercano a valores primaverales.

Norte y zonas montañosas: persistencia de aire frío y enfriamiento nocturno intenso.

La diferencia se amplifica en esta época del año cuando las masas de aire frío aún afectan el norte mientras el sur ya recibe mayor influencia cálida del océano.

✅ Conclusión:

El informe muestra un Japón meteorológicamente dividido: mientras Okinawa disfruta temperaturas suaves de más de 22 °C, Hokkaido y zonas interiores siguen bajo condiciones invernales con mínimas cercanas a −10 °C, generando una brecha térmica nacional superior a 30 °C.

📊 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose del término Significado en español 最高 気温 saikō kion 最高 ( máximo) + 気温 ( temperatura del aire) Temperatura máxima del día 上空 jōkū 上 ( arriba) + 空 ( cielo) Parte alta de la atmósfera 寒気 kanki 寒 ( frío) + 気 ( aire/ energía) Masa de aire frío 北風 kitakaze 北 ( norte) + 風 ( viento) Viento que sopla desde el norte 日差し hizashi 日 ( sol) + 差し ( rayos que penetran) Luz del sol / radiación solar 冷え込み hiekomi 冷え ( enfriarse) + 込み ( profundización) Descenso marcado de temperatura 真冬 日 mafuyubi 真 ( completamente) + 冬 ( invierno) + 日 ( día) Día en que la temperatura máxima no supera 0 ° C 観測 値 kansoku- chi 観測 ( observación) + 値 ( valor) Valor medido por estaciones meteorológicas 全国 zenkoku 全 ( todo) + 国 ( país) Todo el país / nivel nacional 寒さ 対策 samusa taisaku 寒さ ( frío) + 対策 ( medidas) Medidas para protegerse del frío

