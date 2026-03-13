[kyōnokion] Japón vuelve a sentir el invierno

Una potente masa de aire frío deja temperaturas de febrero en pleno marzo

📍Tōkyō | 13 de marzo

Este viernes, gran parte de Japón sintió cómo el invierno parecía regresar de repente. Cuando muchos ya esperaban señales claras de primavera, una vaguada atmosférica acompañada de una potente masa de aire frío en alturaatravesó el archipiélago, trayendo consigo vientos del norte intensos y un ambiente sorprendentemente gélido.

La irrupción de este aire frío transformó la jornada en un día que recordaba más a febrero que a mediados de marzo. Las calles, que poco a poco comenzaban a prepararse para la estación de los cerezos, volvieron a llenarse de abrigos, bufandas y respiraciones visibles en el aire frío.

Desde Hokkaido hasta el centro del país, el descenso térmico se hizo sentir con claridad. Muchas ciudades registraron temperaturas que quedaron por debajo de los valores normales para esta época, reforzando la sensación de que el invierno se resiste a despedirse.

Así, Japón vivió un día marcado por un regreso inesperado del frío, recordando que en el tránsito entre invierno y primavera el clima aún puede sorprender, con jornadas donde el calendario dice marzo, pero el ambiente se siente todavía profundamente invernal.

🗾 Temperaturas del día (13 de marzo – 15:00)

Según los datos meteorológicos observados:

Ciudad Temperatura máxima Comparación estacional Sapporo 4.9° C cerca del promedio Tokio 10.0° C como principios de febrero Kanazawa 7.5° C como mediados de febrero Osaka 10.6° C como mediados de febrero Kagoshima 16.1° C como principios de marzo

👉 En la práctica, casi todo Japón experimentó temperaturas típicas de febrero, algo notable considerando que marzo suele marcar el inicio gradual de la primavera.

🌡️ Solo el sur de Kyushu superó los 15° C

El mapa nacional de temperaturas revela un contraste interesante:

Solo el sur de Kyushu superó los 15°C

En muchas zonas del Mar de Japón (Hokuriku y San’in) las temperaturas ni siquiera alcanzaron los 10°C

En varias regiones del norte el ambiente se mantuvo cercano al invierno.

Este patrón muestra cómo el aire frío descendió desde el norte empujado por vientos continentales, enfriando gran parte del archipiélago.

❄️ Hokkaido: posible cuarto día consecutivo de “ día de pleno invierno”

En el norte la situación fue aún más severa.

En Abashiri (網走), en la costa del mar de Okhotsk, la temperatura máxima fue de -0.6°C.

En meteorología japonesa esto puede convertirse en un:

真冬日 (Manfuyubi)

→ día en que la temperatura máxima no supera los 0°C

Si se confirma al cierre del día, sería el cuarto día consecutivo de pleno invierno, algo poco habitual a mediados de marzo.

🧊 Te mperaturas extremas del día

Las temperaturas más altas del día se concentraron casi por completo en Okinawa , con valores alrededor de 20 °C , aunque en general estuvieron por debajo del promedio estacional .

La única zona fuera de Okinawa en este ranking fue Chichijima, Tokio , también con 20.1 °C .

Las temperaturas mínimas más bajas se registraron en el norte y zonas montañosas del este de Japón, especialmente en Iwate, Fukushima y Gunma .

El valor más bajo fue -10.3 °C en Sawauchi (Iwate).

🌤️ El fin del frío está cerca

Las previsiones indican que mañana 14 de marzo el panorama comenzará a cambiar:

el sistema frío se desplazará hacia el este

aumentará la influencia de altas presiones sobre el Pacífico

habrá más sol en el lado del Pacífico

📈 Como resultado, las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente.

🌸 Contexto estacional

Este episodio de frío forma parte de lo que en Japón se conoce como:

余寒 (yokan)

→ el frío residual del invierno que persiste incluso cuando la primavera ya se acerca.

Es un fenómeno relativamente común en marzo, cuando las masas de aire frío todavía pueden descender desde Siberia.

©2026 NoticiasNippon