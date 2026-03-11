[kyōnokion] un leve ascenso en las temperaturas

Las temperaturas suben, pero Tokio aún se siente como febrero

📍Tōkyō | 11 de marzo

El país vivió hoy una jornada marcada por cielos despejados y un clima predominantemente soleado, impulsado por un sistema de alta presión que cubrió gran parte del archipiélago japonés. Según los informes meteorológicos, la mayoría de las regiones experimentaron un incremento en las temperaturas en comparación con ayer, aunque, en algunos casos, este aumento no alcanzó los niveles normales para la época del año. En la capital, Tokio, aunque hubo un aumento respecto al día anterior, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los valores promedio para esta fecha.

A lo largo de la jornada, las temperaturas continuaron subiendo, especialmente en las regiones de Occidente y Este de Japón, donde las máximas superaron las registradas el día anterior. Sin embargo, aún se notaron variaciones significativas en todo el país. El termómetro en Tokio marcó una temperatura máxima de 11.9°C hasta las 15:00 horas, lo que representa un aumento de 2.9°C en comparación con ayer. No obstante, la cifra sigue siendo baja, con temperaturas similares a las de finales de febrero. Esto contrasta con las previsiones que indican que, en general, los valores esperados para la fecha deberían haber sido más altos.

En el resto de Japón, la región de Kinki (que incluye Osaka) y la de Kyushu (como Fukuoka) también mostraron temperaturas que, aunque ligeramente superiores a las del día anterior, se mantuvieron dentro de los valores típicos para principios de marzo. Osaka, por ejemplo, experimentó una temperatura que se asemeja a la de principios de este mes, mientras que Fukuoka alcanzó los valores de mediados de marzo, con una máxima de 15°C.

En el norte, particularmente en Sapporo, las temperaturas se mantuvieron estables, con una cifra de 4.4°C, que fue similar a los valores normales de la temporada.

Tokio : 11.9°C (2.9°C más que ayer, pero por debajo de lo normal)

Osaka : Alrededor de 15°C, dentro del rango de principios de marzo

Fukuoka : 15°C, similar a mediados de marzo

Sapporo: 4.4°C, acorde con los valores promedio

Este ascenso en las temperaturas marca una transición hacia un clima más cálido, aunque las regiones del este y oeste de Japón aún se mantienen ligeramente por debajo de los valores estacionales normales para la fecha.

Términos Clave

Kanji Rōmaji Desglose y Significado 高気圧 Kōkatsu Alta presión – Se refiere a un sistema meteorológico que se caracteriza por una atmósfera más densa y estable. 覆われる Ōwareru Cubrir o estar cubierto – En este contexto, indica que Japón fue cubierto por el sistema de alta presión. 晴れ Hare Despejado o soleado – Describe el estado del cielo sin nubes. 気温 Kion Temperatura – Se refiere a la medida de calor en el ambiente. 上昇 Jōshō Ascenso – Indica el aumento o incremento de algo, en este caso, de la temperatura. 平年 Heinen Promedio anual – Se refiere a la temperatura media esperada para una época del año, en este caso, marzo. 福岡 Fukuoka Ciudad ubicada en el suroeste de Japón, conocida por su clima cálido. 札幌 Sapporo Ciudad situada en el norte de Japón, famosa por su clima frío y su invierno nevado. 昨日 Kinō Ayer – El día anterior al día actual. 日差し Hizashi Luz solar o rayos del sol – Se refiere a los rayos solares que alcanzan la superficie terrestre. 昼間 Hiruma Durante el día – El período comprendido entre el amanecer y el anochecer. 最低気温 Saitei kion Temperatura mínima – La temperatura más baja registrada durante un período específico, como el día.

