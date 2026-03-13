[hashika] Alarma sanitaria en Tokio

Nuevos casos de sarampión reavivan preocupación tras posible exposición masiva

📍Tōkyō | 13 de marzo

La capital japonesa vuelve a encender las alarmas sanitarias. Las autoridades metropolitanas confirmaron que entre el 7 y el 12 de marzo se detectaron 15 nuevos casos de sarampión (麻疹) en la capital japonesa, lo que eleva el total acumulado del año a 27 personas infectadas.

La cifra, aunque aún distante del gran brote registrado en 2019, avanza a un ritmo preocupante, según funcionarios de salud pública. Ese año se registraron 124 contagios, el mayor número en una década.

El foco de atención se ha desplazado ahora hacia un posible evento de exposición pública en una oficina gubernamental muy concurrida del distrito de Shibuya.

🏥 Posible contacto masivo en Hello Work Shibuya

De acuerdo con la investigación epidemiológica del Gobierno Metropolitano de Tokio, una mujer de unos 30 años residente en la capital que posteriormente fue diagnosticada con sarampión habría estado en contacto con un número indeterminado de personas.

La mujer visitó el edificio del servicio público de empleo Hello Work Shibuya (ハローワーク渋谷) el:

🕓 5 de marzo — entre las 16:00 y las 16:20

Durante ese intervalo acudió a:

ventanillas de orientación laboral en el segundo piso

oficina de prestaciones del seguro de empleo en el tercer piso

Debido al flujo constante de usuarios en este tipo de oficinas, las autoridades consideran que existe la posibilidad de exposición a un número elevado de personas.

🤒 Aparición de síntomas y confirmación del virus

Según el informe sanitario:

6 de marzo: la paciente comenzó a presentar síntomas

fiebre

tos

erupciones cutáneas

Posteriormente acudió a un centro médico, donde el 9 de marzo se confirmó el diagnóstico de sarampión.

Las autoridades informaron que:

se desconoce si la mujer estaba vacunada

no tenía historial reciente de viajes al extranjero

Esto sugiere la posibilidad de transmisión comunitaria dentro de Japón.

📊 Situación actual del sarampión en Tokio

Indicador Datos Nuevos casos confirmados 15 Total acumulado 2026 27 Año con mayor brote reciente 2019 Casos en 2019 124

Especialistas advierten que el sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo, con una capacidad de transmisión extremadamente alta en espacios cerrados.

🦠 Qué es el sarampión y por qué preocupa

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotículas respiratorias en el aire.

Sus síntomas principales incluyen:

fiebre alta

tos persistente

secreción nasal

conjuntivitis

erupción cutánea característica

En algunos casos puede provocar complicaciones graves, como neumonía o encefalitis, especialmente en niños pequeños y personas con el sistema inmunológico debilitado.

💉 Autoridades piden vacunarse

El Gobierno Metropolitano de Tokio recordó que la vacunación sigue siendo la medida preventiva más eficaz.

La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) forma parte del programa nacional de inmunización, pero algunos adultos podrían no haber completado el esquema.

Las autoridades piden a quienes:

no estén vacunados

no recuerden su historial de vacunación

que consulten con centros médicos para recibir la inmunización lo antes posible.

⚠️ Aviso para quienes visitaron Hello Work Shibuya

Las autoridades solicitan a quienes estuvieron en el edificio en el horario mencionado que vigilen su estado de salud durante aproximadamente dos semanas, período máximo de incubación del virus.

Si aparecen síntomas:

contactar previamente con un centro médico evitar usar transporte público seguir las instrucciones sanitarias

La detección temprana es clave para evitar nuevas cadenas de contagio en la capital.

📚 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 麻疹 hashin 麻 ( virus) + 疹 ( erupción) sarampión 感染 者 kansensha 感染 ( infección) + 者 ( persona) persona infectada 接触 sesshoku 接 ( contactar) + 触 ( tocar) contacto 不特定 多数 futokutei tasū 不特定 ( no específico) + 多数 ( muchos) número indeterminado de personas 発熱 hatsunetsu 発 ( aparecer) + 熱 ( fiebre) fiebre 咳 seki carácter simple tos 発疹 hosshin 発 ( aparecer) + 疹 ( erupción) erupción cutánea ワクチン 接種 wakuchin sesshu ワクチン ( vacuna) + 接種 ( inocular) vacunación 公共 交通 機関 kōkyō kōtsū kikan 公共 ( público) + 交通 ( transporte) + 機関 ( sistema) transporte público 医療 機関 iryō kikan 医療 ( atención médica) + 機関 ( institución) centro médico

©2026 NoticiasNippon