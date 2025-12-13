[hashika] Alerta Sanitaria en Tokio

Bebé de Cero Años, No Vacunado y Recién Llegado del Extranjero, Causa Alarma por Sarampión

📍Tōkyō | 13 de diciembre

Las autoridades del distrito de Taito, han confirmado un caso de sarampión (hashika) en un bebé de cero años de edad, lo que ha desencadenado una alerta sanitaria y medidas de contención inmediata.

Según el gobierno municipal tokiota, el bebé, un varón que no había recibido la vacuna contra el sarampión, desarrolló síntomas como fiebre y tos el pasado 28 de noviembre.

Tras una consulta médica el 5 de diciembre, se confirmó el diagnóstico de sarampión. El factor de riesgo crucial es que el niño había ingresado a Japón desde el extranjero apenas el 1 de diciembre, lo que sugiere que pudo haber contraído la infección fuera del país.

El caso ha cobrado especial gravedad debido a que el menor, acompañado probablemente por sus padres o tutores, visitó la Oficina de Distrito de Taito (Taito Kuyakusho) el 2 de diciembre, entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m. Este periodo de exposición potencial ha obligado a la administración distrital a tomar medidas drásticas.

Inmediatamente, la oficina de Taito ha puesto en observación médica a aproximadamente 150 funcionarios que estuvieron en contacto con el menor. Esta medida de vigilancia sanitaria busca identificar rápidamente cualquier posible contagio secundario entre el personal.

Simultáneamente, las autoridades han emitido una advertencia a todos los ciudadanos que visitaron la Oficina de Distrito durante el mismo horario (2 de diciembre, 2:00 p. m. a 5:00 p. m.). Se les insta a contactar inmediatamente a una institución médica y seguir sus instrucciones si experimentan cualquier síntoma que pueda ser indicativo de sarampión.

Este caso subraya la continua amenaza de enfermedades prevenibles por vacunación, especialmente en individuos no inmunizados y en el contexto de la movilidad internacional. Las autoridades de Taito se mantienen en alerta máxima para prevenir un brote.

⚖️ Marco Legal Japonés (Contexto Sanitario)

El manejo de enfermedades infecciosas en Japón se rige principalmente por la Ley sobre la Prevención de Enfermedades Infecciosas y Atención Médica a Pacientes con Enfermedades Infecciosas (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律), a menudo conocida como la Ley de Enfermedades Infecciosas (Kansensho-hō).

• Clasificación del Sarampión: El sarampión (hashika / 麻疹) está clasificado como una Enfermedad Infecciosa de Clase 5. Si bien esta clasificación permite un control más flexible que las clases superiores (como COVID-19 en su momento), aún exige una notificación obligatoria e inmediata por parte de los médicos a las autoridades sanitarias.

• Medidas del Gobierno Local (Distrito): Las acciones tomadas por la Oficina de Distrito de Taito (vigilancia de la salud de los empleados y llamado a los visitantes) se basan en la autoridad delegada por esta ley y las directrices del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (MHLW). Se enfocan en la investigación epidemiológica y la contención de la propagación a través del rastreo de contactos y las advertencias públicas.

• Vacunación: En Japón, la vacunación contra el sarampión (generalmente como parte de la vacuna MR: Sarampión y Rubéola) es parte del Programa Nacional de Inmunización y se recomienda encarecidamente. Aunque la vacunación no es estrictamente obligatoria en el sentido de una sanción, se considera una responsabilidad de salud pública.

