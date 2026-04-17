[ hashika ] Primavera bajo amenaza

El virus del sarampión reaparece con fuerza

📍Tokyo | 17 de abril

En un momento clave del calendario social japonés —marcado por el inicio de nuevas etapas académicas y laborales—, el país enfrenta una señal de alerta sanitaria: los casos de sarampión (はしか / hashika) están aumentando al ritmo más rápido registrado desde 2020.

Según datos oficiales, hasta el 5 de abril se han confirmado 236 contagios, una cifra que preocupa a la comunidad médica no tanto por su volumen absoluto, sino por la velocidad de propagación, impulsada principalmente por infecciones importadas desde el extranjero.

⚠️ Un virus altamente contagioso que vuelve a encender alarmas

El sarampión es conocido por su extrema capacidad de transmisión, incluso por vía aérea. Basta con compartir un mismo espacio cerrado para que el virus se propague.

Los síntomas iniciales incluyen:

Fiebre alta

Tos persistente

Erupciones cutáneas (発疹 / hasshin)

En casos graves, puede derivar en complicaciones respiratorias o neurológicas, e incluso la muerte.

A pesar de que Japón mantiene el estatus de “eliminación del virus” (es decir, no hay transmisión endémica sostenida), el actual repunte revela una vulnerabilidad clara:

👉 la reintroducción del virus a través de viajeros internacionales.

🏥 Llamado urgente a la vacunación infantil

Ante este escenario, la Sociedad Japonesa de Vacunología emitió un comunicado oficial instando a reforzar las medidas preventivas.

La recomendación central es clara:

👉 cumplir estrictamente con el esquema de vacunación infantil.

En Japón, el calendario contempla dos dosis obligatorias:

Primera dosis: alrededor del primer año de vida

Segunda dosis: antes de ingresar a la primaria

Estas vacunas no solo previenen la infección, sino también reducen significativamente el riesgo de complicaciones graves.

🔍 ¿Y si no sabes si estás vacunado?

El organismo también subraya que existe una alternativa:

👉 realizar pruebas de anticuerpos para verificar la inmunidad.

Esto es especialmente relevante para:

Adultos jóvenes

Personas sin historial médico claro

Extranjeros residentes en Japón

En contraste, para mayores de 60 años, se considera que muchos ya poseen inmunidad natural por exposiciones pasadas, por lo que la vacunación no es prioritaria en este grupo.

🌸✈️ Golden Week: el factor de riesgo que preocupa

El mensaje de los expertos llega en un momento crítico.

Con la proximidad de la Golden Week, uno de los periodos de mayor movilidad en Japón, el riesgo de expansión se incrementa notablemente.

El profesor Takashi Nakano, de la Universidad Médica de Kawasaki, advierte:

“El sarampión tiende a propagarse entre primavera y comienzos del verano. Con el aumento de viajes durante estas fechas, es fundamental revisar las medidas de prevención ahora.”

🧭 En pocas palabras

Este repunte no es casual. Refleja una tensión creciente entre dos realidades:

🌍 La reapertura global y el aumento del turismo internacional

🛡️ La fragilidad de la inmunidad colectiva en poblaciones parcialmente vacunadas

Japón, que durante años fue ejemplo en el control del sarampión, enfrenta ahora un desafío moderno:

👉 proteger su estatus sanitario en un mundo cada vez más interconectado.

La clave no está solo en el sistema de salud, sino en una acción individual simple pero decisiva:

verificar y completar la vacunación.

🧾 Términos clave (salud pública en Japón)

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