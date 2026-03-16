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[kyōnokion] ¡Los cerezos se despiertan!

PorNoticiasNippon

Mar 16, 2026 #calor, #kyō no kion, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #temperatura, #今日の気温

Temperaturas superiores a 15 °C impulsan la floración del sakura en el oeste mientras el frente primaveral comienza su avance hacia el norte

📍Tōkyō |  16 de marzo

La primavera comienza a sentirse con fuerza en gran parte de Japón. Este 16 de marzo, una masa de alta presión cubrió amplias zonas del archipiélago, permitiendo cielos despejados y una subida generalizada de las temperaturas en el centro y oeste del país. En muchas ciudades desde Tokai hasta Kyushu, los termómetros superaron los 15 °C, creando un ambiente templado que incluso adelantó la floración de los cerezos (sakura) en varias localidades.

Las condiciones cálidas permitieron que Gifu, Kochi y Kofu anunciaran oficialmente la apertura de los primeros brotes de Somei Yoshino, el tipo de cerezo más emblemático de Japón.

En Gifu, la temperatura máxima alcanzó 17.5 °C, un nivel que normalmente se observa a inicios de abril, mientras que Kochi registró 18.4 °C, reforzando la sensación de primavera temprana en el oeste del país.

🌡️ Temperaturas primaverales en el oeste de Japón

El sol brilló con fuerza desde la mañana en Tokai y el oeste de Japón, impulsando el ascenso térmico en muchas ciudades.

  • Gifu: 17.5 °C (nivel típico de principios de abril)

  • Kochi: 18.4 °C

  • Osaka: 16.1 °C, aproximadamente 3 °C más que el día anterior

En Kansai, el regreso del sol tras algunos días más inestables permitió que la temperatura subiera rápidamente durante la tarde, devolviendo al ambiente el carácter suave de la primavera japonesa.

☁️ Kanto se queda un poco más fresco

La situación fue distinta en la región de Kanto, donde las nubes matinales limitaron el aumento de la temperatura.

  • Tokio: 14.1 °C, alrededor de 2 °C menos que el día anterior

Aunque el clima fue relativamente templado, la ausencia de sol durante la mañana evitó que el termómetro alcanzara valores tan altos como en el oeste del país.

❄️ El norte de Japón aún mantiene aire frío

Mientras tanto, el norte del archipiélago se mantuvo dentro de parámetros más propios de finales de invierno.

  • Sendai: 13.1 °C

  • Sapporo: 6.8 °C

Estas temperaturas reflejan la brecha estacional típica entre el sur y el norte de Japón, donde la primavera llega con varias semanas de diferencia.

🌏 Un contraste térmico que define la primavera japonesa

El mapa de temperaturas del día muestra un Japón dividido entre dos estaciones:

  • Oeste y centro: ambiente templado y primeros sakura

  • Kanto: primavera moderada con nubosidad

  • Hokkaido y norte: persistencia del aire frío

Este contraste es habitual en marzo y marca el inicio del “frente de floración del sakura”, la famosa línea de avance de los cerezos que cada año progresa desde Okinawa y Kyushu hacia el norte del país.

Si las temperaturas suaves continúan en los próximos días, la floración podría acelerarse en muchas ciudades, especialmente en Tokai, Kansai y el oeste de Honshu, anticipando una de las temporadas de hanami (observación de flores) más esperadas del año.

 

🗾 Cuadro de términos clave de la noticia meteorológica

Kanji Rōmaji Desglose del término Significado en español
sakura 桜 (cerezo) Flor de cerezo, símbolo de la primavera en Japón
ソメイヨシノ Somei Yoshino ソメイ (barrio Somei en Edo) + ヨシノ (monte Yoshino) Variedad de cerezo más común en Japón
開花 kaika 開 (abrir) + 花 (flor) Floración o apertura de las flores
高気圧 kōkiatsu 高 (alto) + 気 (aire) + 圧 (presión) Sistema de alta presión atmosférica
気温 kion 気 (aire) + 温 (temperatura) Temperatura del aire
最高気温 saikō kion 最高 (máximo) + 気温 (temperatura) Temperatura máxima del día
観測 kansoku 観 (observar) + 測 (medir) Observación o medición meteorológica
晴れ hare 晴 (despejar) Cielo despejado
kumori 曇 (nube) Cielo nublado
気象 kishōchō 気象 (meteorología) + 庁 (agencia) Agencia Meteorológica de Japón
haru 春 (primavera) Estación de primavera
東海 Tōkai 東 (este) + 海 (mar) Región Tokai (centro de Japón)
西日本 Nishi-Nihon 西 (oeste) + 日本 (Japón) Japón occidental
関東 Kantō 関 (barrera) + 東 (este) Región Kanto
北日本 Kita-Nihon 北 (norte) + 日本 (Japón) Norte de Japón

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