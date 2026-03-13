Noticias Nippon

[yakyū] efecto WBC sacude el streaming

Netflix multiplica por casi cinco sus descargas tras apostar por el béisbol mundial

📍Tokyo | 13  de marzo

En pleno fervor deportivo por el Clásico Mundial de Béisbol, el mercado digital japonés vive un fenómeno inesperado: la plataforma estadounidense Netflix experimentó un crecimiento explosivo en su aplicación móvil en Japón después de obtener los derechos exclusivos de transmisión del torneo.

De acuerdo con un análisis del diario económico japonés Nikkei, basado en datos de la firma de análisis de aplicaciones Sensor Tower, el número de descargas nuevas de la app de Netflix en Japón se multiplicó por 4.8 veces respecto al mismo periodo del año anterior. Paralelamente, el número de usuarios activos aumentó 2.3 veces, reflejando cómo el atractivo deportivo del torneo está transformando los hábitos de consumo digital.

Este aumento coincide con la fase más intensa del World Baseball Classic, donde la selección japonesa —conocida como ジャパン (Samurai Japan)concentra una audiencia masiva en todo el país.

 

📊 La apuesta estratégica de Netflix

La estrategia detrás del fenómeno es clara: Netflix invirtió grandes sumas en derechos de transmisión deportiva, un terreno tradicionalmente dominado por televisión abierta y plataformas deportivas especializadas.

El objetivo es captar a un público nuevo: los aficionados al béisbol, uno de los segmentos más fieles y masivos en Japón.

La decisión representa un cambio estratégico importante porque:

  • Netflix históricamente se enfocaba en series y películas

  • ahora busca eventos en vivo que generen audiencia inmediata

  • y especialmente contenidos con alto impacto cultural en Japón

El béisbol, considerado el deporte nacional no oficial del país, ofrece exactamente ese potencial.

 

El béisbol como motor digital

El impacto del torneo demuestra algo que las empresas tecnológicas ya intuían: los eventos deportivos en directo siguen siendo uno de los contenidos más poderosos para atraer suscriptores.

En Japón, el WBC tiene un significado especial. Cuando Samurai Japan juega, millones de personas ajustan su horario para seguir cada lanzamiento. La transmisión exclusiva en streaming ha provocado que muchos aficionados descarguen la aplicación solo para ver el torneo.

Este fenómeno recuerda a otros momentos en los que el deporte transformó plataformas digitales:

  • Juegos Olímpicos en streaming

  • partidos de fútbol exclusivos en plataformas digitales

  • eventos de e-sports que disparan nuevas suscripciones

 

📱 Datos clave del “efecto WBC”

Indicador Cambio registrado
Descargas de la app de Netflix en Japón 4.8 veces más que el año anterior
Usuarios activos 2.3 veces más
Motivo principal Transmisión exclusiva del WBC

 

 

🧭 Lo que revela este fenómeno

El caso demuestra tres tendencias importantes en la industria del entretenimiento:

1️⃣ El deporte en vivo vuelve a ser el contenido más valioso
2️⃣ Las plataformas de streaming están entrando al mercado deportivo
3️⃣ Japón sigue siendo uno de los mercados más apasionados por el béisbol

Si el experimento de Netflix se consolida, podría abrir la puerta a más transmisiones deportivas exclusivas en plataformas digitales, cambiando el modelo tradicional de televisión en Japón.

 

⚾📺 Términos clave de la noticia

Kanji  Rōmaji Desglose del término Significado en español
ワールド・ベースボール・クラシック Wārudo Bēsubōru Kurashikku ワールド (mundo) + ベースボール (béisbol) + クラシック (clásico/torneo) Clásico Mundial de Béisbol (WBC), torneo internacional de selecciones
独占配信 Dokusen haishin 独占 (exclusivo / monopolio) + 配信 (transmisión digital) Transmisión exclusiva en una plataforma
動画配信 Dōga haishin 動画 (video) + 配信 (distribución / streaming) Distribución de video por internet
新規ダウンロード Shinki daunrōdo 新規 (nuevo) + ダウンロード (descarga) Nuevas descargas de una aplicación
利用 Riyōsha- 利用者 (usuarios) + 数 (cantidad / número) Número de usuarios
放映 Hōeiken-ryō 放映 (transmisión televisiva) + 権 (derechos) + 料 (tarifa / pago) Derechos de transmisión
野球ファン Yakyū fan- 野球 (béisbol) + ファン (fanáticos) + 層 (segmento / grupo social) Segmento de aficionados al béisbol
調査会社 Chōsa gaisha 調査 (investigación / análisis) + 会社 (empresa) Empresa de investigación de mercado
利用増加 Riyōsha zōka 利用者 (usuarios) + 増加 (aumento) Incremento de usuarios
アプリダウンロード Apuri daunrōdo- アプリ (aplicación) + ダウンロード (descarga) + 数 (cantidad) Número de descargas de la aplicación

