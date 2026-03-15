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[yakyū] Del entusiasmo al abandono

PorNoticiasNippon

Mar 15, 2026 #2026 ワールドベースボールクラシック, #Clásico Mundial de Béisbol, #Japón, #Netflix, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Venezuela, #WBC, #ネトフリ解約, #侍ジャパン, #日本

 

La fiebre del béisbol termina… y también las suscripciones: japoneses anuncian cancelaciones masivas de Netflix.

📍Tōkyō | 15 de marzo

En Japón, una simple frase comenzó a multiplicarse con velocidad en redes sociales: 「ネトフリ解約」, que significa “cancelar Netflix”. Miles de usuarios empezaron a publicar capturas de pantalla y mensajes anunciando que estaban dando de baja su suscripción, apenas horas después de la eliminación de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC). Lo que comenzó como comentarios aislados pronto se transformó en una tendencia nacional.

Durante semanas, el torneo había capturado la atención del país. Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, los partidos no se transmitían por la televisión japonesa tradicional, sino exclusivamente a través de Netflix, que había adquirido los derechos de transmisión del evento. Para millones de fanáticos del béisbol, el mensaje fue claro: si querían ver a Samurai Japan, debían suscribirse al servicio de streaming.

Ante esta situación, una enorme cantidad de aficionados decidió abrir cuentas en la plataforma. En cuestión de días, Netflix experimentó un notable aumento de nuevas suscripciones en Japón, impulsado principalmente por seguidores del béisbol que no querían perderse ni un solo lanzamiento ni un solo home run del equipo nacional.

Pero la estrategia de exclusividad también generó incomodidad entre algunos seguidores del deporte. En redes sociales circularon críticas después de que trascendiera que bares deportivos en Japón recibieron advertencias para no retransmitir los partidos en directo a sus clientes utilizando el streaming del servicio, una práctica que tradicionalmente había sido común durante grandes torneos internacionales.

Para quienes no querían pagar una suscripción mensual, la alternativa fue regresar a una forma más antigua de seguir el deporte: escuchar las narraciones por radio, que continuaron transmitiéndose de forma gratuita. Muchos aficionados describieron la experiencia como un recordatorio nostálgico de épocas pasadas del béisbol japonés.

Sin embargo, una vez que el equipo japonés quedó fuera del torneo, el entusiasmo se transformó rápidamente en otra cosa. En X y otras plataformas sociales comenzaron a aparecer mensajes directos: “Ya cumplió su función”, “solo me registré por el WBC”, “hora de cancelar”. La etiqueta ネトフリ解約 empezó entonces a escalar posiciones entre las tendencias del país.

Ahora surge una gran incógnita para la industria del streaming en Japón. Aunque Netflix logró atraer millones de nuevos usuarios gracias al torneo, todavía no está claro cuántos de ellos permanecerán en la plataforma una vez terminado el evento deportivo que los llevó a registrarse. Para muchos aficionados, el WBC fue la razón para suscribirse… y también podría convertirse en la razón para despedirse.

 

Cuadro de términos clave de la noticia (ネトフリ解約)

 

Kanji / Expresión

Rōmaji

Desglose del término

Significado en español

ネトフリ解約

Netofuri kaiyaku

ネトフリ (Netflix, abreviatura japonesa) + 解約 (cancelar contrato)

Cancelar la suscripción a Netflix

解約

Kaiyaku

(deshacer / liberar) + (contrato / acuerdo)

Cancelación de contrato o suscripción

定額配信

Teigaku haishin

定額 (tarifa fija) + 配信 (transmisión / distribución digital)

Servicio de streaming por suscripción

独占配信

Dokusen haishin

独占 (exclusivo / monopolio) + 配信(transmisión)

Transmisión exclusiva

新規加入

Shinki kanyū

新規 (nuevo) + 加入 (inscripción / afiliación)

Nuevos suscriptores

視聴者

Shichōsha

視聴 (ver / escuchar contenido) + (persona)

Espectadores o audiencia

スポーツバー

Supōtsu bā

スポーツ (sports) + バー (bar)

Bar deportivo donde se ven partidos

侍ジャパン

Samurai Japan

(samurái) + ジャパン (Japón)

Selección nacional japonesa de béisbol

ワールド・ベースボール・クラシック

Wārudo Bēsubōru Kurashikku

ワールド (world) + ベースボール(béisbol) + クラシック (clásico)

Clásico Mundial de Béisbol (WBC)

ラジオ中継

Rajio chūkei

ラジオ (radio) + 中継 (transmisión en vivo)

Narración o transmisión del partido por radio

配信権

Haishinken

配信 (transmitir / distribuir) + (derecho)

Derechos de transmisión

トレンド

Torendo

Adaptación de “trend”

Tendencia en redes sociales

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