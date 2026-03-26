[yakyū] Netflix marca un precedente en Japón

Samurai Japan impulsa récord histórico: Japón se conecta masivamente vía Netflix

📍Tokyo | 26 de marzo

En un giro histórico para el consumo deportivo en Japón, Netflix anunció que 31.4 millones de personas visualizaron los 47 partidos del World Baseball Classic 2026 (WBC) a través de su plataforma, marcando un antes y un después en la forma en que el país consume eventos deportivos de gran escala.

Este resultado consolida el primer gran experimento de transmisión deportiva exclusiva vía streaming en Japón, demostrando que una plataforma digital puede asumir el protagonismo que durante décadas perteneció a la televisión abierta en eventos de interés nacional.

El dato no solo refleja un éxito técnico, sino también una transformación más profunda: la capacidad del streaming para sostener audiencias masivas, garantizar altos niveles de consumo y competir directamente con los modelos tradicionales de difusión.

Pero, sobre todo, evidencia un cambio cultural estructural: el béisbol japonés, históricamente ligado a la televisión, ha comenzado su transición hacia el entorno digital, confirmando que el futuro del deporte en Japón será cada vez más online, personalizado y bajo demanda.

🔥 El fenómeno “Samurai Japan” arrastra a millones

El partido más visto fue el electrizante duelo entre Japón y Australia, con 17.9 millones de espectadores, convirtiéndose en el contenido en vivo más visto en la historia de la plataforma en Japón. Le siguieron:

🇯🇵 Japón vs Corea del Sur → 17.86 millones

🇯🇵 Japón vs Venezuela → 17.26 millones

La selección japonesa actuó como “puerta de entrada”:

➡️ 55% de los usuarios también vio partidos sin Japón, ampliando el interés hacia otras selecciones como EE.UU., Canadá o Corea.

📱📺 Cómo vieron los japoneses el WBC

El consumo revela una transición generacional clara:

📺 Televisión: ~85%

📱 Dispositivos móviles: ~38%

Y un dato clave:

⏱️ 147 minutos promedio por partido (solo juegos de Japón)

👉 Esto indica un alto nivel de retención, algo poco común en contenidos digitales largos.

👥 Nuevo perfil del aficionado al béisbol en Japón

Netflix logró algo que la TV tradicional llevaba años intentando:

👩 Mujeres: ~48%

👨 Hombres: ~52%

🧑‍💻 Menores de 35 años: más del 30%

📌 Conclusión:

El béisbol dejó de ser un entretenimiento dominado por hombres mayores y se volvió más diverso, joven y digital.

⚖️ Polémica: ¿éxito tecnológico o exclusión social?

El modelo también desató críticas:

❗ Ausencia de transmisión en TV abierta

❗ Dificultad de acceso para adultos mayores

❗ Debate sobre el “derecho a ver eventos nacionales”

Al mismo tiempo, la colaboración con cadenas como Nippon TV en la producción evidenció una nueva relación híbrida entre broadcasters y plataformas digitales.

🧭 En síntesis

Lo ocurrido con el WBC 2026 marca un punto de inflexión:

📌 Japón entra de lleno en la era del deporte como contenido digital premium

📌 Netflix prueba que puede competir —y superar— a la TV tradicional

📌 Pero también deja abierta una pregunta crucial:

👉 ¿Quién queda fuera cuando el deporte nacional se vuelve exclusivo del streaming?

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