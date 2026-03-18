[yakyū] ¡Venezuela hace historia!

Sudamericanos obtienen su primer título World Baseball Classic

📍Miami | 18 de marzo

La selección de béisbol de Venezuela hizo historia al derrotar a Estados Unidos 3-2 en una apasionante final del World Baseball Classic (WBC), logrando su primer campeonato mundial en la disciplina. En un clima cargado de emoción y júbilo, los venezolanos celebraron con euforia un triunfo que se forjó con talento, determinación y un final dramático que quedará grabado en la memoria de todos los aficionados.

Una victoria que retumbó en Miami

El escenario, el LoanDepot Park de Miami, se llenó de fanáticos venezolanos que, al ver a su equipo levantar el trofeo, no pudieron contener su alegría. Los jugadores, encabezados por figuras como Ronald Acuña Jr. y José Altuve, se abrazaron tras el pitcheo final, mientras una oleada de cánticos y aplausos sacudía el estadio. La emoción era palpable en el aire, casi como un temblor de tierra que recorría las tribunas.

El dominio venezolano desde el inicio

La primera parte del juego estuvo marcada por el dominio venezolano. Aunque ambas selecciones no lograron anotar en los primeros innings, el conjunto de Venezuela aprovechó una oportunidad en la tercera entrada, cuando con un hombre en segunda y tercera base, el bateador García conectó un sacrificio al jardín central que permitió la primera anotación del encuentro. La afición y los jugadores estallaron en júbilo, celebrando la ventaja temprana como una gran victoria psicológica.

El segundo golpe vino en la quinta entrada, cuando José Abreu, al inicio de la tanda, conectó un sólido cuadrangular que extendió la ventaja a 2-0. En ese momento, parecía que Venezuela estaba dominando a voluntad, dejando atrás el temor a enfrentar a uno de los equipos más poderosos del torneo.

Un juego lleno de emociones y altibajos

Sin embargo, la historia del béisbol nunca está escrita hasta el último out. Estados Unidos, el campeón defensor, no se dejó intimidar. En el octavo inning, el experimentado Manny Machado permitió un jonrón de Bryce Harper, empatando el juego a dos carreras. Las miradas se fijaron en el bullpen, mientras el público sentía el pulso del enfrentamiento.

Venezuela responde con garra

Poco después del empate, la selección venezolana se mostró más fuerte que nunca. Con una base por bolas a Luis Arraez, el equipo se puso en marcha nuevamente. El sustituto Sanoah robó segunda base, dejando la mesa servida para Eugenio Suárez, quien conectó un doble que llevó la carrera de la ventaja, desatando la locura en las gradas.

Un título esperado y merecido

Venezuela, que por primera vez alcanzaba una final de WBC, rompió el hechizo que los había mantenido lejos del título, y tras años de expectativas, finalmente logró vencer a su archienemigo estadounidense. En el camino a la final, el equipo venezolano dio muestras de su calidad al derrotar a Japón en cuartos de final, a Italia en semifinales y, finalmente, a los EE. UU. en un choque que ya forma parte de la historia del béisbol.

Con el coach López anunciando su retiro al final de la competición, esta victoria se convierte en un homenaje a su gestión y una culminación de años de esfuerzo. El team Venezuela ya no es solo un equipo talentoso; se ha convertido en una leyenda, y su campeonato del WBC es una victoria de toda una nación.

Venezuela en el WBC 2026 – Resultado Final:

Ronda de grupos – 2º lugar en el grupo D: 6 de marzo: Victoria 6-2 contra Holanda 7 de marzo: Victoria 11-3 contra Israel 9 de marzo: Victoria 4-0 contra Nicaragua 11 de marzo: Derrota 5-7 contra República Dominicana

Cuartos de final – 14 de marzo: Victoria 8-5 contra Japón

Semifinales – 16 de marzo: Victoria 4-2 contra Italia

Final – 17 de marzo: Victoria 3-2 contra Estados Unidos

La final del World Baseball Classic 2026 dejó claro que el béisbol tiene nuevos campeones, y Venezuela se coronó, alzando con orgullo el trofeo que hasta ahora les había sido esquivo.

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