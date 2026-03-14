Temblor frente a la costa de Sanriku se siente en Iwate sin riesgo de tsunami

📍Tōkyō | 14 de marzo

En las primeras horas de la mañana del sábado cuando gran parte del país aún dormía, un sismo de magnitud 5.1 se registró frente a la costa del noreste de Japón, en la región marítima de Sanriku, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁). El movimiento telúrico ocurrió a las 04:55 de la madrugada y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, aproximadamente en las coordenadas 39.4° norte y 143.3° este, con una profundidad estimada de unos 10 kilómetros.

De acuerdo con los datos oficiales, la intensidad máxima registrada fue de nivel 3 en la escala sísmica japonesa, observada principalmente en la zona interior norte de la prefectura de Iwate, especialmente en la ciudad de Morioka. A pesar de la sacudida perceptible en varios puntos del noreste del país, las autoridades confirmaron rápidamente que no existe riesgo de tsunami, lo que redujo la preocupación inicial entre los residentes de la región.

El temblor también fue percibido con menor intensidad en amplias zonas del norte de Honshū, incluyendo localidades de las prefecturas de Iwate, Aomori, Miyagi, Akita y Yamagata, donde las intensidades oscilaron entre 1 y 2. En ciudades costeras como Miyako, Kuji o Ishinomaki, algunos residentes reportaron movimientos breves pero claramente perceptibles.

Las autoridades meteorológicas señalaron que el evento sísmico se produjo en una zona conocida por su alta actividad tectónica frente a la costa del Pacífico, donde la placa del Pacífico se introduce bajo la placa de Okhotsk. Este proceso geológico es responsable de muchos de los terremotos que históricamente han afectado a la región de Sanriku, uno de los cinturones sísmicos más activos del archipiélago japonés.

En Japón, donde los terremotos forman parte de la vida cotidiana, eventos de intensidad 3 suelen sentirse claramente en interiores, pero rara vez provocan daños estructurales.

📊 Información del sismo

Dato Información Fecha y hora 14 de marzo de 2026 – 04:55 Epicentro Frente a la costa de Sanriku Magnitud 5.1 Profundidad Aproximadamente 10 km Intensidad máxima Shindo 3 Ciudad con mayor intensidad Morioka (Iwate) Tsunami No hay riesgo

Contexto sismico: la zona de Sanriku

El epicentro del sismo se localizó frente a la costa de Sanriku, en el océano Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas de Japón. Esta región se sitúa en el límite donde la placa del Pacífico se hunde bajo la placa de Okhotsk, un proceso geológico conocido como subducción que provoca frecuentes terremotos submarinos.

La zona de Sanriku tiene además una profunda carga histórica en la memoria del país, ya que en estas mismas aguas se originó el gran terremoto del 11 de marzo de 2011, que desencadenó el devastador tsunami que golpeó la costa de Tohoku.

Precisamente por esta dinámica tectónica, los sismos frente a Sanriku son relativamente comunes y algunos pueden generar tsunamis. En este caso, sin embargo, las características del movimiento —magnitud moderada y condiciones del fondo marino— no generaron riesgo de tsunami, según confirmó la Agencia Meteorológica de Japón.

Impacto y situacion actual

Hasta el momento:

No se han reportado daños importantes

No hay alertas de tsunami

El transporte y servicios funcionan con normalidad

El temblor fue percibido principalmente como una sacudida breve pero clara en varias ciudades del noreste, recordando una vez mas que Japón se encuentra en una de las zonas sísmicas mas activas del planeta.

📘 Términos clave del reporte sísmico

Kanji Rōmaji Desglose Significado 地震 jishin 地 (tierra) + 震(temblor) Terremoto 震源地 shingenshi 震(temblor) + 源(origen) + 地 (lugar) Epicentro 震度 shindo 震(temblor) + 度(grado) Intensidad sísmica en Japón 深さ fukasa 深(profundo) + さ(medida) Profundidad 規模 kibo 規(escala) + 模(modelo) Magnitud 津波 tsunami 津(puerto) + 波 (ola) Ola gigante generada por sismo

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



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