Terremoto de magnitud 4.4 en el interior del Kanto genera sacudidas leves en más de diez prefecturas, sin riesgo de tsunami.

📍 Tōkyō | 15 de marzo

La tarde del domingo , a las 14:06 horas, un sismo sacudio parte del centro de Japon, especialmente en la region del Kanto interior, segun el reporte oficial de la Agencia Meteorologica de Japon. El movimiento telurico alcanzo una intensidad maxima de shindo 3, una sacudida perceptible en interiores pero generalmente sin provocar daños.

El epicentro se localizo en el sur de la prefectura de Gunma, a una latitud aproximada de 36.3 grados norte y longitud 139.4 grados este, con una profundidad cercana a los 80 kilometros. La magnitud estimada del terremoto fue M4.4, un nivel considerado moderado dentro de la intensa actividad sismica habitual del archipielago japones.

Las zonas donde se registro la intensidad shindo 3 se concentraron principalmente en dos regiones del norte del area metropolitana de Tokio:

Sur de la prefectura de Gunma

Norte de la prefectura de Saitama

En Gunma, las ciudades donde el temblor se sintio con mayor claridad fueron Maebashi, Kiryu, Ota, Shibukawa, Yoshioka y Ora, localidades ubicadas en el corredor urbano del interior de Kanto. En Saitama, la ciudad de Kumagaya, conocida por sus veranos extremadamente calurosos, registro tambien intensidad shindo 3.

Aunque el movimiento fue relativamente moderado, el sismo se percibio en una amplia area del este de Japon, incluyendo gran parte de las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Chiba, Tokio, Kanagawa, Yamanashi, Nagano y Shizuoka, donde se registraron intensidades menores de shindo 1 o shindo 2.

En la metropolis de Tokio, el temblor se sintio de forma ligera en numerosos distritos como Chiyoda, Shinjuku, Shibuya, Setagaya, Ota, Edogawa y Adachi, entre otros, lo que provoco que muchos residentes notaran una leve vibracion en edificios y oficinas, aunque sin incidentes reportados.

Las autoridades meteorologicas confirmaron rapidamente que no existe riesgo de tsunami, debido a la localizacion interior del epicentro y a la profundidad del movimiento. Tampoco se han reportado daños estructurales ni interrupciones significativas en infraestructuras.

Este evento recuerda nuevamente la constante actividad sismica del archipielago japones, situado sobre la interseccion de varias placas tectonicas. Aunque la intensidad fue baja, los expertos reiteran que cada temblor sirve como recordatorio de la importancia de mantener medidas de preparacion ante terremotos en hogares, oficinas y escuelas.

En las proximas horas, la Agencia Meteorologica continuara monitoreando la zona para detectar posibles replicas menores, aunque en eventos de esta magnitud suelen ser escasas o imperceptibles.

📘 Términos clave del reporte sísmico

Kanji Rōmaji Desglose Significado 地震 jishin 地 (tierra) + 震(temblor) Terremoto 震源地 shingenshi 震(temblor) + 源(origen) + 地 (lugar) Epicentro 震度 shindo 震(temblor) + 度(grado) Intensidad sísmica en Japón 深さ fukasa 深(profundo) + さ(medida) Profundidad 規模 kibo 規(escala) + 模(modelo) Magnitud 津波 tsunami 津(puerto) + 波 (ola) Ola gigante generada por sismo

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



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