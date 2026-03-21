El mito del «extranjero ideal»: ¿Por qué Japón no puede sobrevivir solo con ejecutivos?

📍Tōkyō | 21 de marzo

Para quienes residen en Japón, el paisaje cotidiano es claro: el konbini de la esquina, el reparto de paquetes y el cuidado de los adultos mayores tienen, cada vez más, acento extranjero. Sin embargo, una frase reciente ha vuelto a sacudir las redes: “Japón no necesita extranjeros pobres”.

Este titular no es solo un eslogan provocador; refleja la tensión de un país que se encoge demográficamente pero que aún duda entre la necesidad urgente de trabajadores y el deseo de mantener una migración «selectiva».

El fin de una era: De «becarios» a «trabajadores en formación»

Históricamente, muchos extranjeros llegaban bajo el polémico programa de «Prácticas Técnicas» (Ginou Jisshu), criticado por ser una puerta trasera para obtener mano de obra barata sin derechos básicos, como la libertad de cambiar de empresa.

Pero el panorama está cambiando. El gobierno japonés ha iniciado la transición hacia el nuevo sistema Ikusei Shuyo (Formación y Empleo), que sustituirá definitivamente al anterior para abril de 2027. ¿Qué cambia para los extranjeros?

Adiós a las «prácticas», hola a la carrera: El objetivo ya no es solo «transferir tecnología» (un discurso que pocos creían), sino formar y retener trabajadores para que se queden a largo plazo.

Derecho al cambio (Ten-seki): Por primera vez, tras un periodo de 1 a 2 años (dependiendo del sector) y cumpliendo ciertos niveles de japonés (N4), los trabajadores podrán cambiar de empleador si las condiciones no son buenas.

El camino a la residencia: El sistema está diseñado como un puente de 3 años para saltar al estatus de Trabajador Determinado (Tokutei Gino), que abre la puerta a estancias más largas y, eventualmente, a traer a la familia.

El valor de lo que no se mide en yenes

A pesar de estas mejoras legales, el estigma del «extranjero pobre» persiste en el discurso político. Se olvida que muchos llegaron con una maleta llena de sueños y una cuenta vacía, pero aportan algo vital:

El motor diario: Sin quienes aceptan empleos en fábricas o agricultura, la cadena de suministro japonesa colapsaría.

Vitalidad rural: En pueblos donde solo quedan ancianos, son los residentes extranjeros quienes mantienen vivos los servicios básicos y las escuelas.

Resiliencia: El esfuerzo de adaptarse a la rigurosa etiqueta japonesa es un valor que no se refleja en un extracto bancario, sino en la cohesión social.

«Reducir el valor de una persona a su riqueza inicial ignora que la economía se sostiene con esfuerzo, no solo con capital».

¿Control o barrera de clase?

Japón busca orden y cumplimiento tributario, algo que todos los residentes responsables apoyan. Sin embargo, el riesgo de un discurso «solo para exitosos» es que el país se vuelva demasiado caro o burocrático para quienes realmente están dispuestos a construir desde abajo.

Expertos advierten que si las barreras de entrada se vuelven económicas y no basadas en la capacidad de integración, Japón podría perder la carrera global por el talento frente a otros países más abiertos.

Un futuro que se construye juntos

Japón está en una encrucijada de identidad. El nuevo sistema Ikusei Shuyo es un paso hacia la justicia laboral, pero la ley por sí sola no cambia la mentalidad.

Al final, una nación no se sostiene solo con ejecutivos de alto nivel. Se construye con personas que, sin importar cuánto dinero traían al aterrizar en Narita, deciden quedarse, aprender y prosperar junto a sus vecinos japoneses.

Anexo

Tokutei Gino

Para pasar del nuevo sistema de formación (Ikusei Shuyo) a la residencia de «Trabajador Determinado» (Tokutei Gino), el gobierno japonés ha establecido una ruta más clara, pero que exige preparación.

A continuación los puntos clave:

🛤️ El camino hacia la estabilidad: De la formación a la residencia

El objetivo del sistema Ikusei Shuyo (que dura 3 años) es preparar a los extranjeros para que salten al estatus de Tokutei Gino (i), el cual les permite trabajar en Japón por un total de 5 años adicionales.

1. El requisito del idioma (El primer gran muro)

Para dar el salto, ya no basta con «entender un poco». Se evaluará la capacidad de comunicación real:

Nivel requerido: Generalmente se pide un nivel JLPT N4 (Básico-Intermedio) o el examen JFT-Basic .

La novedad: El nuevo sistema pondrá más énfasis en el japonés aplicado al trabajo. Si ya tiene el N4 antes de terminar los 3 años de formación, el proceso administrativo será mucho más fluido.

2. Exámenes de habilidades (Demostrar lo que sabes)

Cada sector (construcción, agricultura, cuidado de ancianos, manufactura, etc.) tendrá su propio examen técnico:

Al final de los 3 años de formación, deberán aprobar un examen de evaluación de habilidades .

Si aprueban, quedan exento de otros exámenes técnicos más complejos para obtener la visa de Tokutei Gino. Básicamente, la experiencia certificada durante la formación será el «boleto» de entrada.

3. La meta final: Tokutei Gino (ii)

Este es el «Santo Grial» para muchos extranjeros en Japón, y el nuevo sistema busca que más personas lleguen aquí:

Sin límite de tiempo: A diferencia del nivel (i), el nivel (ii) se puede renovar indefinidamente.

Reagrupación familiar: Es el estatus que permite traer a su esposo/a e hijos a vivir con ellos en Japón.

Residencia Permanente: Estar en este estatus cuenta para los años necesarios para solicitar la residencia definitiva.

💡 Consejo

No esperen al tercer año para estudiar. La mayor ventaja del nuevo sistema es que, si demuestran buen nivel de japonés y buen desempeño, tienen derecho a cambiar de empresa si encuentran una con mejores condiciones dentro del mismo sector. El idioma no es solo un requisito legal, es tu herramienta de libertad laboral.

Sectores específicos que permiten traer a la familia bajo el nivel (ii)

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