[ kika ] China lidera por segundo año consecutivo

Más de 9 mil personas obtuvieron la nacionalidad japonesa en 2025

📍Tōkyō | 27 de marzo

El Ministerio de Justicia de Japón reveló recientemente que el número de ciudadanos extranjeros que obtuvieron la nacionalidad japonesa (naturalización) durante el año 2025 ascendió a 9,258 personas. Según el informe, los ciudadanos procedentes de China representaron el grupo más numeroso con aproximadamente 3,500 personas, manteniendo la posición más alta por segundo año consecutivo.

Cambio de tendencia en el origen de los nuevos ciudadanos

Históricamente, los ciudadanos de la península de Corea (Corea del Sur y del Norte) habían constituido la gran mayoría de las naturalizaciones en el archipiélago desde 1973. Sin embargo, esta tendencia cambió en 2024, cuando China superó a Corea por primera vez.

En 2025, esta brecha se consolidó:

China: 3,533 personas (Primer lugar).

Corea: 2,017 personas (Segundo lugar).

Datos clave del informe

A pesar del flujo constante de solicitudes, el proceso de naturalización sigue siendo riguroso. El Ministerio detalló las siguientes cifras correspondientes al año pasado:

Solicitantes totales: 14,103 personas.

Solicitudes denegadas: 666 personas.

Tendencia histórica: Aunque la cifra actual se mantiene estable entre los 7,000 y 9,000 casos anuales, queda lejos del máximo histórico registrado en 2003, cuando 17,633 personas obtuvieron la ciudadanía.

Nota del Ministerio: Las autoridades señalan que el volumen de solicitudes suele fluctuar en función de la situación económica y el clima de negocios en el país.

Ranking de naturalizaciones por nacionalidad (2025)

De acuerdo con el desglose del Ministerio de Justicia, el sudeste asiático y Sudamérica también muestran una presencia significativa en las estadísticas:

Posición País de origen Número de personas 1 China 3,533 2 Corea (Sur y Norte) 2,017 3 Nepal 695 4 Brasil 409 5 Vietnam 357 6 Filipinas 352 7 Myanmar 273 8 Sri Lanka 248 9 Bangladesh 229 10 Perú 180 – Otros 965 Total 9,258

Endurecen requisitos

En un giro significativo en la política migratoria de Japón, el gobierno anunció el endurecimiento de los requisitos para la obtención de la nacionalidad japonesa mediante el proceso de 「帰化」 (kika, naturalización). A partir del 1 de abril, las autoridades elevarán en la práctica el tiempo mínimo de residencia exigido de 5 a 10 años, marcando una clara señal de mayor rigor en la evaluación de los solicitantes extranjeros.

La reforma no solo apunta al tiempo de permanencia en el país. El Ministerio de Justicia de Japón también ampliará los periodos de verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales y sociales. Mientras que hasta ahora bastaba con comprobar el pago de impuestos y seguro social del último año, el nuevo criterio exigirá revisar hasta 5 años de impuestos y 2 años de contribuciones al sistema de seguridad social.

Este cambio responde a crecientes críticas dentro del ámbito político japonés, donde se señalaba que el proceso de naturalización resultaba más flexible que el de obtención de residencia permanente. Bajo la dirección de la primera ministra Sanae Takaichi, el Ejecutivo busca alinear ambos sistemas y reforzar la idea de responsabilidad cívica entre quienes aspiran a integrarse plenamente en la sociedad japonesa.

Más allá de los requisitos formales, el criterio de “integración” seguirá siendo clave: dominio funcional del idioma japonés, estabilidad económica y adaptación a las normas sociales continúan siendo factores determinantes en la evaluación. Con estas medidas, Japón envía un mensaje claro: la nacionalidad no solo implica residencia, sino compromiso sostenido con el país y sus obligaciones.

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