[kinenbi]   Shokuhin sanpuru no hi

El arte que «entra por los ojos» celebra su día en Japón

📍Tōkyō | 26 de marzo

Hoy jueves, las vitrinas de los restaurantes en todo el archipiélago nipón lucen más apetitosas que nunca. Se celebra el Día del Sample de Comida (Shokuhin Sanpuru no Hi), una jornada dedicada a esas réplicas hiperrealistas que han convertido el acto de elegir un menú en una experiencia visual única en el mundo.

El origen de la efeméride

La fecha no es casualidad. Su elección responde a un ingenioso juego de palabras japonés (goroawase): los números 3 (San), 2 (Fu) y 6 (Ru) componen la palabra «Sample».

Esta conmemoración fue impulsada por el Grupo Iwasaki —integrado por las compañías Iwasaki Co., Ltd., Iwasaki Ltd. y Iwasaki Model Manufacturing—, pioneros indiscutibles en la industria. La festividad recibió el sello oficial de la Asociación de Aniversarios de Japón en el año 2022, con el objetivo de promover esta cultura artesanal y asegurar su evolución hacia el futuro.





De la cera a la resina: Una tradición centenaria

Aunque hoy los vemos en resinas sintéticas y plásticos de alta calidad, el origen de estos modelos se remonta a finales de la era Taisho y principios de la era Showa.

Materiales: Inicialmente se fabricaban con cera (parafina), pero su fragilidad ante el calor llevó a la industria a adoptar resinas duraderas.

Propósito: Más que un simple adorno, es una herramienta de venta. El «sample» comunica al cliente el tamaño de la ración, los ingredientes y el precio sin necesidad de leer una sola palabra.

«El éxito de un restaurante en Japón suele empezar en su vitrina. Si el modelo se ve delicioso, el cliente entrará», comentan expertos del sector.

El hito del tenedor flotante

La crónica de esta industria no estaría completa sin mencionar a Shigeharu Takeuchi. En 1972, este artesano revolucionó el concepto con una obra que hoy es un icono global: los espaguetis suspendidos en el aire por un tenedor invisible.

A pesar de que inicialmente los dueños de los restaurantes dudaron de su eficacia, el público quedó fascinado. El impacto visual fue tan potente que las ventas de los establecimientos que adoptaron este modelo se dispararon, demostrando que en la gastronomía japonesa, el arte y el comercio caminan de la mano.

Un mercado en expansión

Lo que nació como un suministro exclusivamente para profesionales ha saltado a las manos del consumidor general. Hoy en día, el shokuhin sanpuru se encuentra en forma de:

Llaveros y accesorios: Miniaturas de sushi o ramen para el día a día. Kits de «hazlo tú mismo»: Experiencias para turistas y locales que desean recrear su plato favorito en plástico. Objetos de colección: Piezas de alta gama que son consideradas verdaderas esculturas contemporáneas.

El Día del Sample de Comida nos recuerda que, en Japón, la hospitalidad (omotenashi) comienza incluso antes de cruzar la puerta del restaurante.

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