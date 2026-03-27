[ kinenbi ] Inori no hi

El Día de la Oración: Un puente de 1,300 años entre la historia y el corazón de Japón

📍Tōkyō | 27 de marzo

Bajo la suave luz de la primavera que comienza a despertar los cerezos en el distrito de Chiyoda, Japón celebra hoy el «Día de la Oración» (Inori no Hi). Esta efeméride, más que una simple fecha en el calendario, representa un suspiro de paz en la ajetreada vida moderna y un retorno a las raíces espirituales del archipiélago.

■ Un mandato imperial que trasciende el tiempo

El origen de este día no es una coincidencia moderna. La fecha fue elegida por la Asociación Cooperativa de Artículos Religiosos de Todo Japón (Zenshukyo) basándose en uno de los textos más antiguos del país: el Nihon Shoki (Crónicas de Japón).

Según los registros de la era Nara, un edicto imperial dictaminó:

«Que en cada hogar de las provincias se construya un altar budista, se coloque una estatua y las escrituras, y se realicen ofrendas y oraciones». Aquel mandato fue emitido, según el calendario antiguo, un 27 de marzo. Hoy, 13 siglos después, esa semilla de espiritualidad doméstica sigue floreciendo en los hogares japoneses.

■ Zenshukyo: Guardianes de la cultura del respeto

La asociación Zenshukyo, fundada en 1988 y bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, es la única organización nacional de su tipo. Su misión va más allá del comercio de altares (butsudan) o amuletos; su objetivo es garantizar que cada familia pueda acceder a objetos religiosos de calidad a precios justos para honrar a sus ancestros.

Bajo el lema «Caminando junto a la cultura de la oración en Japón», la organización busca:

Fomentar la paz mental: A través del acto de unir las manos frente al altar.

Fortalecer los lazos familiares: Orando por la salud de los seres queridos, cercanos o lejanos.

Transmisión generacional: Que los jóvenes redescubran el valor de la introspección.

Como parte de este esfuerzo, la asociación también celebra el «Día del Altar Budista» el día 27 de cada mes, reafirmando que la gratitud no es un evento anual, sino un hábito diario.

■ Reflexión: La oración como lenguaje de bondad

En la sociedad actual, donde la prisa suele opacar la calma, el Día de la Oración nos invita a detenernos. No se trata necesariamente de una doctrina rígida, sino del gesto universal de desear el bienestar ajeno. Al cerrar los ojos y unir las manos, el ciudadano japonés no solo conecta con lo divino o con sus antepasados, sino que cultiva la «compasión» (omoiyari), el pilar de la armonía social en Japón.

Desde las sedes de Chiyoda hasta los hogares más remotos de las provincias, hoy Japón se une en un silencio profundo. Un silencio que nos recuerda que, mientras haya alguien que ore por otro, la esperanza y la paz seguirán vigentes.

Cuadro Terminológico: Claves de la Noticia

Kanji Rōmaji Desglose (Lectura/Significado individual) Significado Completo en la Noticia 祈りの日 Inori no Hi 祈り (inori): Oración, rezo. の (no): Partícula posesiva/de conexión. 日 (hi): Día. Día de la Oración. Nombre de la efeméride celebrada el 27 de marzo. 全日本宗教用具協同組合 (全宗協) Zen Nihon Shūkyō Yōgu Kyōdō Kumiai (Zenshūkyō) 全 (zen): Todo. 日本 (Nihon): Japón. 宗教 (shūkyō): Religión. 用具 (yōgu): Herramientas, utensilios. 協同組合 (kyōdō kumiai): Cooperativa. Asociación Cooperativa de Artículos Religiosos de Todo Japón. La entidad que instituyó el día. 日本書紀 Nihon Shoki 日本 (Nihon): Japón. 書 (sho): Libro, escrito. 紀 (ki): Crónica, registro. Crónicas de Japón. El segundo libro más antiguo sobre la historia de Japón (finalizado en el 720 d.C.), donde se basa la fecha. 詔 Mikotonori 詔 (mikotonori): Edicto, decreto imperial, mandato del Emperador. Edicto Imperial. La orden del Emperador (en este caso, de la era Nara) que dio origen a la tradición. 佛舎 Hotoke no miya (Butsusha) 佛/仏 (hotoke/butsu): Buda. 舎 (miya/sha): Casa, cabaña, santuario. Altar Budista / Casa de Buda. El término antiguo usado en el edicto para referirse a un lugar de culto doméstico (precursor del butsudan). 礼拝供養 Raihai Kuyō 礼拝 (raihai): Adoración, culto, reverencia. 供養 (kuyō): Ofrenda conmemorativa, servicio fúnebre/memorial. Adoración y Ofrenda Conmemorativa. El acto de rendir culto y respeto a Buda y a los antepasados. 心の平穏 Kokoro no Heion 心 (kokoro): Corazón, mente, espíritu. の (no): Partícula. 平穏 (heion): Paz, tranquilidad, calma. Paz Mental / Tranquilidad del Corazón. Uno de los objetivos principales de la celebración de este día. 仏壇の日 Butsudan no Hi 仏壇 (butsudan): Altar budista familiar. の (no): Partícula. 日 (hi): Día. Día del Altar Budista. Celebración relacionada que ocurre el día 27 de cada mes

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