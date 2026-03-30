[ gaikokujinkyojūsha ] Kitakyushu impulsará la convivencia

Ciudad en Fukuoka designará «Coordinadores Regionales» para integrar a la población extranjera

📍Tōkyō | 30 de marzo

En un esfuerzo por fortalecer la cohesión social ante el incremento de residentes internacionales, la ciudad de Kitakyushu anunció que a partir del año fiscal 2026 implementará la figura del «Coordinador Regional Multicultural». Esta iniciativa busca identificar las necesidades tanto de ciudadanos japoneses como extranjeros para crear proyectos de intercambio mutuo, un movimiento administrativo de intervención directa que se considera inusual en el país.

El desafío de una población en crecimiento

Según datos oficiales, Kitakyushu cuenta actualmente con 17,000 residentes extranjeros, lo que representa el 1.88% de su población total. Esta cifra supone un incremento de 6,000 personas en la última década.

Hasta ahora, el ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Intercambio Internacional de Kitakyushu, se había centrado en el soporte logístico:

Difusión de información en múltiples idiomas.

Instalación de ventanillas de consulta.

Programas de enseñanza del idioma japonés.

Superar la «ansiedad sin fundamento»

A pesar de estos esfuerzos, las autoridades han detectado recientemente actitudes que podrían interpretarse como exclusión. Según el análisis municipal, la falta de contacto directo entre los residentes locales y los extranjeros genera una «ansiedad sin fundamento» al no conocer quiénes son sus nuevos vecinos.

«La falta de interacción es el origen de la desconfianza. Necesitamos herramientas que permitan a ambas partes conocerse», señaló un portavoz del municipio.

Estructura del nuevo proyecto

Para abordar este problema, la ciudad ha destinado 15 millones de yenes en el presupuesto del nuevo año fiscal para la contratación de dos coordinadores. El proyecto, delegado a la Asociación de Intercambio Internacional, se centrará en:

Identificar realidades locales: Diagnosticar la situación específica de dos distritos seleccionados. Crear espacios de valor: Diseñar eventos y programas de intercambio que respondan a las demandas reales de la comunidad.

Megumi Kurachi, jefa de la sección de Política Internacional de la ciudad, subrayó la importancia de la iniciativa: «Los extranjeros también son ciudadanos valiosos. Para lograr una sociedad donde todos prosperemos juntos, estamos dispuestos a avanzar mediante el ensayo y error, incluso en áreas donde aún no hay un camino trazado».

Marco Legal Aplicable en Japón

Aunque la noticia se centra en una iniciativa municipal de Kitakyushu, estas acciones se enmarcan dentro de un contexto legal y de políticas nacionales de Japón que han evolucionado para gestionar la creciente inmigración.

A nivel Nacional (Japón):

Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de los Refugiados (入管法 – Nyūkan-hō): Es la ley fundamental. Aunque regula la entrada y permanencia, sus reformas recientes (como la creación de los visados de «Trabajador Designado» o Tokutei Ginō en 2019) son la causa directa del aumento de extranjeros en ciudades industriales como Kitakyushu. Estas reformas obligan implícitamente a los gobiernos locales a gestionar la integración.

Políticas del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (MIC): El MIC emite directrices para que los gobiernos locales elaboren «Planes de Promoción de la Convivencia Multicultural» (多文化共生推進プラン). La iniciativa de Kitakyushu es la ejecución práctica de estas directrices.

Ley de Registro de Residentes (住民基本台帳法): Desde 2012, los extranjeros con visados de medio y largo plazo están inscritos en el mismo sistema de registro que los japoneses, lo que los convierte legalmente en «residentes» con derechos y deberes a nivel municipal.

A nivel Local (Ciudad de Kitakyushu):

Ordenanzas Municipales de Kitakyushu: La ciudad opera bajo sus propias ordenanzas para gestionar el presupuesto (los 15 millones de yenes mencionados) y delegar funciones a entidades como la Asociación de Intercambio Internacional de Kitakyushu. La creación del puesto de «Coordinador» requiere aprobación presupuestaria del consejo municipal basándose en estas ordenanzas.

Términos Clave de la Noticia (y su contexto en Japón)

Para entender a fondo la noticia, es crucial dominar estos conceptos en el contexto social japonés:

多文化共生 (Tabunka Kyōsei): Convivencia Multicultural. Significado: Es el término oficial usado en Japón para la integración. Más allá de la «tolerancia», implica que personas de diferentes nacionalidades y culturas vivan juntas como miembros iguales de la sociedad local, participando activamente en la comunidad.

地域コーディネーター (Chiiki Kōdinētā): Coordinador Regional / Comunitario. Significado: Una figura que actúa de puente. En este contexto, no es solo un intérprete, sino alguien que analiza los problemas de un barrio (ej. basura, ruido, participación en festivales) y diseña soluciones creativas que involucren a japoneses y extranjeros para mejorar la relación.

北九州国際交流協会 (Kitakyushu Kokusai Kōryū Kyōkai): Asociación de Intercambio Internacional de Kitakyushu. Significado: Es una «entidad incorporada de interés público» (公益財団法人), semi-pública, financiada en gran parte por la ciudad pero operando de forma autónoma. Son las ejecutoras habituales de las políticas de integración sobre el terreno.

排斥 (Haiseki): Exclusión / Rechazo. Significado: Un término fuerte. La noticia menciona «situaciones que podrían interpretarse como exclusión». Esto suele referirse a carteles de «solo japoneses» en ciertos comercios, quejas vecinales desproporcionadas hacia extranjeros por desconocimiento de las normas locales, o discriminación en el acceso a la vivienda.

実態のない不安 (Jittai no nai fuan): Ansiedad sin fundamento / Miedo infundado. Significado: Término sociológico clave utilizado por el ayuntamiento. Se refiere al miedo irracional que sienten los residentes japoneses (especialmente mayores) hacia los extranjeros debido a la falta de interacción y al desconocimiento, no a incidentes reales. El objetivo del coordinador es disipar este miedo mediante el contacto humano.



©2026 NoticiasNippon