[ jidōjinkō ] El nuevo rostro de la infancia en Japón

El número de niños extranjeros crece en más de la mitad de los municipios

📍Tōkyō | 27 de marzo

Mientras Japón enfrenta una crisis demográfica sin precedentes marcada por una natalidad históricamente baja, un nuevo fenómeno está transformando el tejido social del país: la presencia de niños extranjeros. Según un análisis exhaustivo realizado por NHK basado en los datos del Registro Básico de Residentes del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, el número de menores extranjeros (de 0 a 14 años) ha aumentado en 985 municipios, lo que representa más del 56% de las localidades de todo el país en la última década.

El estudio compara los datos de enero de 2025 con los de 2015, revelando una divergencia demográfica impactante. Mientras que el número de niños japoneses se desplomó en 2,58 millones en diez años, la población infantil extranjera aumentó en 117.000, alcanzando un total de 299.000 menores a principios del año pasado.

Ciudades donde el aumento compensa el declive local

En un giro sorprendente para las estadísticas demográficas, en ciudades como Yotsukaido y Kashiwa (prefectura de Chiba) y Chofu (Tokio), el aumento de niños extranjeros no solo fue notable, sino que logró revertir la caída de la población infantil total.

Por ejemplo, en la ciudad de Yotsukaido, el número de niños japoneses disminuyó en 90 personas, pero la población de niños extranjeros aumentó en 395. Como resultado neto, la población infantil total de la ciudad creció en 305 menores.

Radiografía del crecimiento: De las metrópolis a las zonas rurales

El fenómeno no se limita a las grandes capitales. Si bien ciudades como Osaka y Yokohama lideran el incremento en términos de números absolutos, el crecimiento porcentual en zonas rurales es vertiginoso:

Osaka: +6.276 niños extranjeros.

Yokohama: +5.431 niños extranjeros.

Hachimantai (Iwate): La cifra se multiplicó por 84 .

Itoman (Okinawa): La cifra se multiplicó por 15,5 .

Fujikawaguchiko (Yamanashi): Aumentó 11 veces .

Kutchan (Hokkaido): Aumentó 7,3 veces.

Este incremento en zonas rurales está estrechamente vinculado a la necesidad de mano de obra en sectores como el turismo, la agricultura y la construcción.

El factor clave: La visa de «Estancia Familiar»

La causa principal de este aumento es el incremento de la categoría de residencia conocida como «Estancia Familiar» (Kazoku Taizai). Esta visa permite a los cónyuges e hijos de profesionales extranjeros (que poseen visas de ingeniería, humanidades, gestión de negocios, entre otras) residir en Japón.

Según la Agencia de Servicios de Inmigración, a finales de junio de 2025, el número de personas bajo este estatus alcanzó las 325.401, una cifra 2,5 veces mayor que hace una década. Esto indica que Japón ya no es solo un destino para trabajadores temporales solitarios, sino un lugar donde los profesionales extranjeros están decidiendo establecerse con sus familias.

Desafíos para la integración y la convivencia

A pesar del alivio demográfico, los expertos advierten que la infraestructura social debe adaptarse con urgencia. El profesor Keizo Yamawaki, de la Universidad de Meiji y experto en políticas de integración, señala:

«Se prevé que el número de niños extranjeros seguirá aumentando. Para evitar fricciones sociales o la fragmentación de las comunidades, es imperativo fortalecer la enseñanza del idioma japonés y los sistemas de apoyo escolar para fomentar una verdadera convivencia.»

Datos destacados (2025)

Top 3 Municipios con mayor número de niños extranjeros:

Osaka: 14.055 Yokohama: 13.318 Nagoya: 9.857

Municipios con mayor proporción de niños extranjeros en su población infantil:

Oizumi (Gunma): 26,38% (1 de cada 4 niños es extranjero) Warabi (Saitama): 19,04% Kisosaki (Mie): 17,66%

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