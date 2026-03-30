[tenkiyohō] lunes 30 de marzo

Lluvias en aumento y temperaturas de mayo

📍Tōkyō | 30 de marzo

Un sistema de bajas presiones y un frente frío se aproximan al archipiélago japonés este lunes, marcando una jornada de cambios drásticos en el tiempo. Mientras el oeste del país se prepara para precipitaciones intensas, otras regiones experimentarán una calidez inusual para la época.

🌩️ Alerta en el oeste: La lluvia avanza desde Kyushu

El frente procedente del Mar de China Oriental comenzará a afectar a Kyushu desde la mañana. Se espera que para el mediodía las lluvias se generalicen, volviéndose especialmente fuertes y acompañadas de actividad eléctrica hacia la noche.

• Región de Chugoku y Shikoku: La lluvia se extenderá durante la tarde, alcanzando una amplia cobertura al caer la noche.

• Recomendación: Se aconseja a los residentes de estas zonas llevar paraguas resistentes y, de ser posible, adelantar el regreso a casa para evitar el núcleo de la tormenta nocturna.

🌤️ Centro y Este de Japón: Intervalos de sol y chubascos aislados

En las regiones de Kanto (incluyendo Tokio), Tokai y el sur de Tohoku, el día presentará una mezcla de nubes y claros. Sin embargo, la entrada de aire húmedo podría generar lluvias repentinas.

• Tokio y Nagoya: Aunque se verán rayos de sol, existe un riesgo constante de chubascos. Un paraguas plegable será el mejor aliado para quienes se encuentren en estas prefecturas.

• Hokuriku: Se espera un día mayormente despejado y agradable.

❄️ Norte de Japón: Tarde variable

En el norte de Tohoku y Hokkaido, el sol predominará durante la mañana. No obstante, se prevé que la nubosidad aumente por la tarde, trayendo consigo lluvias dispersas en algunas localidades. En Kushiro, las temperaturas se mantendrán frías con una máxima de apenas 5°C.

🇯🇵 Panorama general del clima

Este lunes, Japón presenta un escenario climático muy contrastado entre regiones, marcado por la entrada de un sistema frontal que afecta principalmente al oeste y centro del país, mientras que el norte mantiene condiciones más estables pero frías.

🌧️ Oeste y suroeste (Kyushu – Shikoku – Chugoku)

Fukuoka, Hiroshima, Kochi, Kagoshima

Predomina un clima inestable con lluvias intensas

Probabilidad de lluvia muy alta: 90%–100%

Temperaturas elevadas para la época: Máximas: 21–24°C Mínimas: 10–15°C



👉 Sensación: ambiente húmedo y cálido, típico de transición hacia primavera avanzada.

👉 Riesgo: paraguas imprescindible durante todo el día.

⛅ Kansai y Tokai (Osaka – Nagoya)

Clima variable (sol → lluvia)

Probabilidad de lluvia: 60%

Temperaturas suaves: Máximas: 23°C Mínimas: 14–15°C



👉 Sensación: día cambiante, con calor moderado pero con lluvias intermitentes.

🌤️ Kanto (Tokio)

Nubes y claros

Baja probabilidad de lluvia: 30%

Temperaturas agradables: Máxima: 21°C Mínima: 12°C



👉 Sensación: día cómodo, ideal para actividades al aire libre, aunque con algo de nubosidad.

🌥️ Hokuriku y norte del centro (Kanazawa – Niigata)

Mezcla de sol y nubes

Probabilidad de lluvia baja a moderada: 20%–30%

Temperaturas: Máximas: 19–22°C Mínimas: 9–10°C



👉 Sensación: clima templado, transición estable.

🌤️ Tohoku (Sendai)

Parcialmente nublado con sol

Probabilidad de lluvia: 30%

Temperaturas más frescas: Máxima: 14°C Mínima: 5°C



👉 Sensación: fresco, aún con influencia invernal.

❄️ Hokkaido (Sapporo – Kushiro)

Clima frío y más inestable en Sapporo

Sapporo: Sol → lluvia (50%) 13°C / 3°C

Kushiro: Nublado (30%) 5°C / -1°C



👉 Sensación: frío marcado, especialmente en Kushiro con temperaturas bajo cero.

🌺 Okinawa (Naha)

Lluvias frecuentes

Probabilidad de lluvia: 80%

Temperaturas altas: 26°C / 21°C



👉 Sensación: clima casi tropical, húmedo y cálido.

📊 Conclusión general

Japón dividido en dos patrones claros: 🌧️ Oeste y sur → lluvias intensas y calor 🌤️ Este → clima más estable y templado ❄️ Norte → frío persistente

Se observa un adelanto térmico en varias regiones, especialmente en el oeste, lo que puede acelerar fenómenos primaverales como la floración del sakura 🌸.

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