[tenkiyohō] viernes 27 de marzo 

Crónica del Tiempo: Sol de cerezos en el sur y chubascos nocturnos en Kanto

📍Tōkyō | 27 de marzo

Hoy viernes, el archipiélago japonés presenta un mosaico climático que invita al disfrute del hanami en gran parte del país, aunque con la recomendación de no olvidar el paraguas en ciertas regiones hacia el final del día.

☀️ Oeste de Japón y Tokai: Un día perfecto para el «Hanami»

Bajo la influencia de un sistema de alta presión, las regiones desde Kyushu hasta Tokai disfrutarán de cielos despejados y un ambiente primaveral muy agradable. En ciudades como Fukuoka, Osaka y Nagoya, se espera que el termómetro alcance los 20°C, convirtiéndose en una jornada ideal para actividades al aire libre.

Aviso: Debido a la intensidad de la radiación solar, se recomienda a quienes planeen estancias prolongadas en el exterior tomar medidas contra los rayos UV y mantener una hidratación constante.

☂️ Kanto: Tarde soleada con riesgo de lluvia nocturna

En la región de Kanto, incluyendo Tokio, Yokohama y Saitama, el sol predominará durante el día, permitiendo disfrutar plenamente de la floración de los cerezos. No obstante, se prevén chubascos dispersos durante la noche.

Si planea salir a ver los cerezos nocturnos (yozakura) o regresa tarde a casa, le aconsejamos llevar un paraguas plegable. Recuerde extremar la precaución al conducir o andar en bicicleta, ya que el pavimento podría volverse resbaladizo rápidamente.

☁️ Norte de Japón y Okinawa: Cielos cubiertos

Para Hokuriku, el norte de Tohoku, Hokkaido y Okinawa, el panorama será mayormente nublado:

Hokkaido: Posibilidad de lluvia o nieve ligera, especialmente en la costa del Mar de Japón. Atención a las condiciones de las carreteras.

Okinawa: Cielos variables con lluvias ocasionales. Se recomienda realizar la colada en periodos cortos o, preferiblemente, secar la ropa en interiores para mayor tranquilidad.

🧥 Guía de Vestimenta para hoy

Debido a la notable diferencia de temperatura entre el día y la noche, así como la variación regional, le recomendamos seguir estas sugerencias:

👔 Oeste de Japón y Tokai (Fukuoka, Osaka, Nagoya)

Con máximas cercanas a los 20°C, el sol se sentirá cálido durante las horas centrales del día.

Día: Una camisa ligera o una blusa de manga larga serán suficientes.

Noche: La temperatura descenderá rápidamente al ocultarse el sol. Si planea ver los cerezos de noche, asegúrese de llevar una chaqueta ligera o un cárdigan grueso para evitar resfriados.

🧥 Región de Kanto (Tokio, Yokohama)

Aunque el día será agradable, la humedad y el viento podrían cambiar tras los chubascos nocturnos.

Día: Un atuendo de capas ( layering ) es ideal. Una chaqueta tipo gabardina o un blazer sobre ropa ligera le permitirá adaptarse al calor del mediodía.

Noche: Dado que se esperan lluvias dispersas, un abrigo con repelencia al agua o una prenda cortavientos será su mejor aliado para mantenerse seco y abrigado.

🧣 Norte de Japón y Hokkaido (Sapporo, Aomori)

El ambiente seguirá siendo invernal, especialmente bajo cielos nublados.

Todo el día: Es imprescindible el uso de abrigos de invierno, bufandas y guantes, especialmente en las zonas de Hokkaido donde se espera nieve o lluvia helada. No descuide la protección térmica en pies y tobillos.

👔 Okinawa y Suroeste

Cielos cubiertos y humedad variable.

Recomendación: Ropa cómoda de media estación. Un suéter fino o una chaqueta deportiva ligera son ideales para lidiar con el viento marino y la falta de sol directo.

Dato del día: No olvide que el polen de cedro (sugi) sigue en niveles altos en Kanto y el oeste de Japón. Se recomienda el uso de mascarilla y gafas protectoras si sufre de alergias estacionales.

©2026 NoticiasNippon

©2026 NoticiasNippon