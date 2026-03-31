[kinenbi] Yasai no hi

• ¿Comes suficiente? Japón te lo recuerda cada mes

📍Tōkyō | 31 de marzo

En un país donde la disciplina también se refleja en la alimentación, Japón ha institucionalizado un recordatorio mensual que busca reconectar a la población con hábitos saludables: el “Día de las Verduras” (野菜の日 / Yasai no Hi), celebrado cada 31 del mes.

La iniciativa, promovida por la Five A Day Association, tiene un objetivo claro y contundente: incentivar el consumo diario de al menos 350 gramos de verduras y 200 gramos de frutas, una meta alineada con estándares internacionales de salud nutricional.

El origen de la fecha no es casual. Surge de un juego fonético japonés donde el número 31 se lee como “sa-i” (菜), palabra que representa “verdura”. Este recurso lingüístico, profundamente arraigado en la cultura japonesa, permite transformar un simple número en una herramienta educativa de gran impacto social.

Más allá de lo simbólico, la jornada se ha convertido en una estrategia nacional de educación alimentaria (shokuiku 食育). Grandes cadenas como Aeon, Daiei, Uny, Life, junto a empresas como Ito En, S&B Foods y Kagome, se suman activamente con campañas en supermercados, descuentos en productos frescos, señalética informativa (POP), talleres y eventos dirigidos a familias.

El concepto central es poderoso: el último día del mes como “día de balance del cuerpo”, una especie de auditoría personal de la alimentación. En una sociedad marcada por el ritmo acelerado, el mensaje invita a detenerse y reflexionar: ¿estamos comiendo bien?

Desde su reconocimiento oficial en 2016 por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos, esta efeméride ha ido ganando presencia, no solo como campaña comercial, sino como una política blanda de salud pública que combina cultura, lenguaje y consumo.

En un Japón que envejece rápidamente y enfrenta desafíos en salud preventiva, el “Día de las Verduras” no es solo una fecha curiosa: es una señal de cómo pequeños recordatorios pueden convertirse en herramientas estructurales para mejorar la calidad de vida.

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