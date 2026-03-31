El sakura florece rápido, alcanza su punto máximo antes de lo normal

📍Tōkyō | 31 de marzo

La primavera japonesa ha entrado en una fase decisiva. Este martes, la Agencia Meteorológica confirmó nuevos avances en la floración del sakura (桜), marcando un ritmo más acelerado de lo habitual. Las ciudades de Niigata, Sendai y Nagano anunciaron oficialmente el inicio de la floración, mientras que en el oeste del país, seis regiones —incluyendo Kochi y Nara— ya alcanzaron el esperado manjikai (満開), o plena floración.

El fenómeno no es menor. En total, 41 localidades ya han registrado apertura de flores, consolidando el avance progresivo del frente del sakura (桜前線, sakura zensen), que este año muestra un comportamiento dinámico impulsado por temperaturas superiores al promedio. Paralelamente, 12 ciudades han alcanzado el punto máximo de floración, configurando lo que expertos denominan ya como un “inicio de temporada adelantado”.

Los datos revelan una tendencia clara:

Sendai floreció 8 días antes del promedio histórico .

floreció . Nagano sorprendió con una apertura 11 días anticipada , una de las más tempranas registradas.

sorprendió con una apertura , una de las más tempranas registradas. Niigata también se adelantó más de una semana respecto a lo habitual.

En contraste, algunas ciudades del suroeste, como Kochi, registraron ligeros retrasos en el punto de máxima floración, reflejando variaciones locales en el desarrollo de los brotes.

🌸 Una ola de floración que no se detiene

Desde que la temporada comenzó el pasado 16 de marzo en Kochi, Gifu y Kofu, el avance ha sido constante. Ciudades clave como Tokio, Kioto, Osaka y Hiroshima ya forman parte del mapa activo del sakura, y en muchas de ellas los parques comienzan a llenarse de visitantes que buscan capturar el momento efímero de las flores.

Los meteorólogos advierten que el calor persistente continuará acelerando el proceso. En el este y oeste del país, muchas zonas alcanzarán el manjikai en apenas una semana, generando una “explosión simultánea” de paisajes primaverales.

🌏 El norte se prepara para su turno

Mientras tanto, el norte de Japón se alista para su entrada en escena. Se prevé que:

Tohoku norte comience a florecer a inicios de abril.

comience a florecer a inicios de abril. Hokkaido reciba la llegada del sakura a finales de abril.

reciba la llegada del sakura a finales de abril. Las últimas flores se abran en mayo, cerrando el ciclo anual.

Este año, incluso estas regiones frías podrían experimentar una floración más temprana de lo habitual, acortando distancias con el resto del país.

📊 Un año marcado por el calor

El patrón climático de 2026 está siendo determinante. Las temperaturas por encima de la media están acelerando el crecimiento de los capullos (つぼみ), reduciendo los tiempos entre apertura y plenitud. En ciudades como Kofu, el sakura alcanzó su máximo esplendor 9 días antes de lo normal, un récord que no se veía desde hace casi tres décadas.

🧾 En síntesis

La temporada de sakura 2026 avanza con rapidez en Japón, con nuevas floraciones en Niigata, Sendai y Nagano, y múltiples ciudades alcanzando el punto máximo antes de lo habitual debido a temperaturas elevadas; con 41 localidades ya en flor y 12 en plena floración, el frente del sakura se desplaza hacia el norte en un año marcado por adelantos significativos y una primavera más intensa de lo normal.

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