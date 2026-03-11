[henkin] Starbucks Japón se disculpa

T ras cobrar de más a clientes infantiles por error en su sistema: el “Kids Chocolate Frappuccino”

📍Tōkyō | 11 de marzo

La cadena internacional Starbucks Coffee Japan anunció públicamente una disculpa luego de detectar un error en la configuración de su sistema de cobro que provocó el cobro indebido de 20 yenes adicionales en una de sus bebidas dirigidas al público infantil. El incidente ocurrió en ocho tiendas del país, donde el producto “Kids Chocolate Frappuccino” fue vendido con un precio incorrecto.

Según explicó la empresa en su sitio web oficial, el problema se originó porque el sistema aplicó anticipadamente un precio programado para el futuro, previsto para entrar en vigor el 9 de marzo de 2026. Como resultado, algunos clientes que compraron la bebida el 4 de marzo pagaron más de lo que correspondía.

El precio correcto del producto era de 440 yenes (consumo en tienda, impuestos incluidos) y 432 yenes para llevar, pero debido al error el sistema registró el precio como 460 yenes en tienda y 452 yenes para llevar, es decir, 20 yenes adicionales por cada bebida.

Starbucks informó que reembolsará la diferencia a todos los clientes afectados que adquirieron la bebida en las tiendas implicadas. La compañía solicitó a quienes realizaron la compra que verifiquen su situación y se pongan en contacto para recibir la devolución correspondiente.

En su comunicado final, la empresa expresó una disculpa formal:

“Pedimos nuestras más sinceras disculpas por las molestias ocasionadas a nuestros clientes. Tomaremos medidas para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir.”

El caso, aunque de monto reducido, refleja el alto estándar de transparencia y responsabilidad corporativa que caracteriza a muchas empresas en Japón, donde incluso errores mínimos en los precios suelen ser comunicados públicamente y acompañados de procedimientos de compensación.





⚖️ Marco legal japonés sobre errores de precio

En Japón, los errores de cobro se relacionan principalmente con normas de protección al consumidor.

Ley Kanji Explicación Ley de Contratos del Consumidor 消費者契約法 Protege a los consumidores frente a prácticas injustas o errores que afecten el contrato de compra Ley contra representaciones engañosas 景品表示法 Regula la publicidad y los precios mostrados para evitar información engañosa Ley de Comercio Justo 独占禁止法 Supervisa prácticas comerciales para proteger la competencia y los consumidores

📌 En la práctica japonesa, incluso errores mínimos suelen ser corregidos rápidamente con disculpas públicas y reembolsos para mantener la confianza del consumidor.





En síntesis





📊 Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 代金誤徴収 daikin go-chōshū 代金 (precio) + 誤 (error) + 徴収 (cobro) Cobro incorrecto o indebido 返金 henkin 返 (devolver) + 金 (dinero) Reembolso システム設定 shisutemu settei Sistema + configuración Configuración del sistema 過剰請求 kajō seikyū 過剰 (excesivo) + 請求 (facturación) Cobro excesivo 価格 kakaku precio Precio del producto 店内価格 tennai kakaku 店内 (dentro de la tienda) + 価格 Precio para consumo en tienda 持ち帰り価格 mochikaeri kakaku llevar + precio Precio para llevar お詫び owabi disculpa formal Disculpa pública

