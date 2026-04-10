[kinenbi] Ekiben no hi

El sabor que viaja con Japón desde hace más de un siglo

📍Tōkyō | 10 de abril

Entre el bullicio de los andenes y el eco metálico de los trenes que cruzan el archipiélago, Japón celebra este 10 de abril una de sus tradiciones más entrañables: el “Día del Ekiben” (駅弁の日 / ekiben no hi). No es solo una fecha simbólica, sino un homenaje a una cultura gastronómica profundamente ligada al viaje, la memoria y la identidad regional.

Establecido en 1993 por la Asociación Central de Ventas en Estaciones Ferroviarias de Japón, este día encuentra su sentido en una curiosa combinación lingüística y visual: el número “4” y el kanji “十” (10) evocan la forma del carácter “弁” (ben, de bentō), mientras que abril marca el inicio de la temporada de viajes primaverales, cuando miles de japoneses se lanzan a recorrer el país.

Pero más allá del juego de símbolos, el objetivo es claro: preservar y promover la cultura del ekiben, esas cajas de comida que transforman un simple trayecto en una experiencia sensorial. Cada estación, cada región, ofrece su propia interpretación: desde mariscos frescos en Hokkaido hasta carnes selectas en Kansai, todo cuidadosamente presentado en cajas que son, muchas veces, pequeñas obras de arte.

La historia del ekiben se remonta a 1885, en la estación de Utsunomiya, donde se vendió por primera vez un sencillo paquete de dos onigiris y takuan envueltos en bambú. Lo que comenzó como una solución práctica para viajeros hambrientos se convirtió, con el tiempo, en un símbolo nacional de hospitalidad y creatividad culinaria.

Hoy, más de 130 años después, el ekiben no solo vive en los trenes, sino también en ferias gastronómicas y grandes almacenes, donde los famosos “駅弁大会 / Ekiben Taikai” reúnen sabores de todo Japón en un solo lugar. En 2024, esta tradición fue oficialmente reconocida por la Asociación Japonesa de Aniversarios, consolidando su lugar en el calendario cultural del país.

Viajar en Japón no es solo desplazarse: es saborear el camino. Y en cada ekiben, hay una historia que se abre como una caja… lista para ser descubierta.

🧾 Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 駅弁 Ekiben 駅 (estación) + 弁 (bento) Bento vendido en estaciones 弁当 Bentō 弁 (comida) + 当 (contenedor) Caja de comida japonesa 行楽 Kōraku 行 (salir) + 楽 (disfrutar) Actividad recreativa 記念日 Kinenbi 記念 (conmemoración) + 日 (día) Día conmemorativo

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