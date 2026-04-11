[kinenbi] Gattsupōzu no hi

El día en que Japón levantó los puños de la victoria

📍Tōkyō | 11 de abril

En el corazón deportivo del país, el entonces bullicioso auditorio de la Universidad Nihon fue testigo de un momento que trascendería el ring. Aquella noche, el boxeador japonés Guts Ishimatsu (ガッツ石松) no solo derrotó por nocaut al campeón mundial ligero del WBC, el mexicano Rodolfo González, sino que —sin saberlo— dio origen a una expresión que marcaría la cultura popular japonesa: el “guts pose” (ガッツポーズ).

Con los brazos en alto, el rostro desbordado de emoción y el cuerpo vibrando tras la victoria, Ishimatsu celebró instintivamente. Fue un periodista deportivo quien, al describir aquella escena, utilizó por primera vez el término “guts pose”. Desde entonces, la imagen se convirtió en símbolo universal de triunfo, esfuerzo recompensado y determinación.

🧠 Más que un gesto: un símbolo cultural

El “guts pose” pasó rápidamente del boxeo a todos los ámbitos de la vida japonesa. Hoy es común verlo en estudiantes que aprueban un examen, trabajadores que logran una meta o atletas que alcanzan la victoria. Es un gesto que comunica orgullo, alivio y superación personal.

Sin embargo, en disciplinas tradicionales como el sumo, el judo o el kendo, este gesto puede ser considerado inapropiado. En estos contextos, donde la humildad y el respeto son valores centrales, celebrar de forma efusiva puede interpretarse como una falta de etiqueta.

📚 Origen en debate

Aunque muchos atribuyen el nacimiento del término directamente a Ishimatsu en 1974, existe otra versión: en 1972, una revista de bowling llamada Weekly Guts Bowl ya utilizaba el término para describir la pose tras un “strike”. Aun así, fue la victoria de Ishimatsu la que catapultó el concepto a la fama nacional.

🧾 Términos clave

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose Significado ガッツポーズ gattsu pōzu ガッツ (coraje) + ポーズ (pose) Pose de victoria, gesto de triunfo 勝利 shōri 勝 (ganar) + 利 (ventaja) Victoria ノックアウト nokku auto Adaptación de “knockout” Nocaut 表現 hyōgen 表 (expresar) + 現 (manifestar) Expresión 不適切 futekisetsu 不 (no) + 適切 (adecuado) Inapropiado

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