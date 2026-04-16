[kinenbi] Joshi marason no hi

El día que Japón vio correr a sus primeras maratonistas

📍Tōkyō | 16 de abril

En un país donde el deporte femenino aún buscaba espacios de reconocimiento, un grupo de apenas 49 mujeres hizo historia corriendo tres vueltas alrededor del lago Tama (多摩湖), en lo que se convertiría en el primer maratón femenino oficial de Japón: el 1er Torneo Nacional de Maratón Turtle para Mujeres.

El evento, celebrado en plena era Shōwa, reunió a participantes de distintas edades —incluida una corredora de 71 años, reflejo del espíritu inclusivo de la competencia— y atrajo a más de 100 mil espectadores, sorprendidos por la resistencia y determinación de aquellas pioneras.

La victoria fue para Hokazono Ichiko (外園イチ子), ama de casa de Yokohama de 37 años, quien cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 10 minutos y 48 segundos, marcando un hito no solo deportivo, sino también social.

🐢 Un maratón contra el reloj… pero sin prisa

El evento fue organizado por la Japan Turtle Association, fundada en 1973 con un enfoque poco convencional: promover la salud antes que la competencia. De ahí nace el concepto de “turtle marathon” (マラソン・タートル), un término japonés que redefine el correr como una actividad accesible, donde lo importante no es la velocidad, sino la constancia.

Este enfoque permitió abrir el deporte a sectores tradicionalmente excluidos, como mujeres adultas y personas mayores, en una época donde el atletismo competitivo femenino aún era limitado.

🏛️ Memoria y legado en el lago Tama

Décadas después, el impacto de aquella carrera sigue vivo. En 2013, la ciudad de Higashiyamato —que abarca gran parte del circuito original de 13.6 km— erigió el monumento “Espíritu del Agua” (水の精), como símbolo de este momento fundacional del deporte femenino en Japón.

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