Kamiji Yui hace historia en Wimbledon

Con este triunfo, completó el histórico “Golden Slam de carrera”, al haber ganado los cuatro Grand Slams y el oro paralímpico

📍 Londres | 11 de julio

La japonesa Kamiji Yui acaba de escribir una de esas historias que emocionan incluso a quienes no siguen el tenis todos los días.

Este sábado 11 de julio, la deportista se coronó por primera vez como campeona de Wimbledon en la categoría femenina de tenis en silla de ruedas. Y no fue una victoria cualquiera… fue el título que le faltaba para completar una carrera extraordinaria.

La final se disputó en el histórico All England Club, en las afueras de Londres. Allí, sobre el césped más famoso del tenis mundial, Kamiji mostró una enorme seguridad desde el primer punto.

Frente a ella estaba la neerlandesa Diede de Groot, una de las grandes figuras de esta disciplina. Sin embargo, la japonesa no dejó espacio para la reacción: ganó por un contundente 6-0 y 6-0, cerrando el partido en dos sets y con una actuación prácticamente perfecta.

Imaginen la escena: el público de pie, los aplausos llenando la cancha y Kamiji sonriendo, consciente de que ese momento iba mucho más allá de levantar un trofeo.

Con esta victoria, la tenista japonesa consiguió el llamado Golden Slam de carrera. Es decir, logró ganar los cuatro torneos más importantes del tenis —el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos— además de una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos.

Wimbledon era la última pieza del rompecabezas. La más esperada. La que durante años parecía escaparse… hasta ahora.

La representante del Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) confirma así su lugar entre las mejores deportistas de la historia del tenis adaptado.

Un triunfo enorme, sí. Pero también un mensaje poderoso sobre la constancia, la paciencia y esa capacidad de seguir intentándolo hasta que el sueño, por fin, se vuelve realidad.

Para Japón, esta victoria es mucho más que una copa: es un nuevo motivo de orgullo nacional y una página dorada en la historia de su deporte.

🎾Datos destacados

🇯🇵 Campeona: Kamiji Yui

🇳🇱 Finalista: Diede de Groot.

🎾 Resultado: 6-0, 6-0.

🏆 Primer título de Wimbledon para Kamiji.

🥇 Completa el Golden Slam de carrera, un logro reservado para las grandes leyendas del deporte.

Perfil de Kamiji Yui (上地 結衣)

Nació el 24 de abril de 1994 en la prefectura de Hyōgo, Japón. Es considerada una de las mejores tenistas en silla de ruedas de todos los tiempos y una de las deportistas paralímpicas más exitosas de la historia de Japón.

Desde muy pequeña fue diagnosticada con mielomeningocele, la forma más grave de espina bífida, una malformación congénita en la que la columna vertebral y la médula espinal no se desarrollan completamente durante el embarazo.

¿Por qué usa silla de ruedas?

Es importante aclarar que Yui no quedó parapléjica a causa de un accidente.

Ella nació con espina bífida (mielomeningocele), una condición congénita que afecta el desarrollo de la médula espinal y provoca una importante limitación en la movilidad de las piernas. Debido a ello utiliza silla de ruedas desde la infancia.

A los 11 años comenzó a practicar tenis en silla de ruedas, deporte en el que rápidamente destacó por su velocidad, técnica e inteligencia táctica.

🏆 Principales logros

🥇 Campeona de Wimbledon 2026 (el único Grand Slam que le faltaba)

🥇 Completó el Golden Slam de carrera, al ganar: Abierto de Australia Roland Garros Wimbledon Abierto de Estados Unidos Medalla de oro en los Juegos Paralímpicos

🥇 Múltiples títulos de Grand Slam en individuales y dobles.

🥇 Número uno del mundo en varias temporadas.

Un ejemplo de perseverancia

La historia de Yui es un ejemplo de que una discapacidad no define el futuro de una persona. Con disciplina y constancia, pasó de ser una niña que aprendía a desplazarse en silla de ruedas a convertirse en una de las máximas leyendas del deporte paralímpico mundial.

Su victoria en Wimbledon no solo completa una colección de títulos. También simboliza años de esfuerzo para alcanzar el único trofeo que todavía faltaba en su extraordinaria carrera.

Términos clave

Término Japonés Significado Wimbledon ウィンブルドン選手権 Torneo de tenis más antiguo y prestigioso del mundo. Tenis en silla de ruedas 車いすテニス Modalidad de tenis para deportistas con discapacidad física. Final femenina 女子シングルス決勝 Partido por el campeonato individual femenino. Golden Slam de carrera 生涯ゴールデンスラム Haber ganado los cuatro Grand Slams y el oro paralímpico u olímpico durante la carrera deportiva. Grand Slam 四大大会 Los cuatro torneos más importantes del tenis mundial. Campeona 初優勝 Primera victoria en un torneo determinado.

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