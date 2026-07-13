Oda Tokito vuelve a reinar en Wimbledon

Perdió el uso de sus piernas, pero no perdió sus sueños: Oda Tokito desafía al mundo y hace historia

📍 Londres | 12 de julio / 📍 Tokio | 13 de julio

El tenis japonés vuelve a celebrar una hazaña histórica. El joven jugador de tenis en silla de ruedas Oda Tokito (20 años)conquistó nuevamente el torneo de Wimbledon, demostrando que actualmente es una de las mayores figuras del deporte mundial adaptado.

En la final masculina individual de la categoría silla de ruedas, disputada el 12 de julio, Oda, cabeza de serie número 1, derrotó con autoridad al británico Alfie Hewett (28 años) por un contundente 6-1, 6-1.

Desde el inicio del partido, el japonés mostró una velocidad y precisión extraordinarias. Tras ganar el primer set con dominio absoluto, mantuvo la misma intensidad en la segunda manga y no permitió que la presión del público local cambiara el rumbo del encuentro.

El momento de la victoria fue una explosión de emoción. Oda levantó los brazos, sonrió ampliamente y celebró junto a su equipo una nueva página en la historia del tenis japonés.

🌟 Un rival que reconoce su grandeza

Alfie Hewett, uno de los mejores jugadores del mundo y favorito del público británico, reconoció la superioridad del japonés después del partido.

“Felicidades a Oda y a todo su equipo. Que alguien detenga su impulso”, expresó el tenista británico, dejando claro el enorme respeto que genera el dominio del joven japonés.

🏆 Una racha histórica

Con este triunfo, Oda Tokito logró:

✅ Segundo título consecutivo en Wimbledon

✅ Sexta victoria consecutiva en torneos Grand Slam

✅ Décimo título de Grand Slam de su carrera

✅ Primer jugador masculino en lograr seis Grand Slams consecutivos desde la incorporación oficial del tenis en silla de ruedas en Wimbledon en 2016

Anteriormente, la neerlandesa Diede de Groot había conseguido una racha similar en la categoría femenina.

🚀 Camino al Grand Slam anual

El año 2026 puede convertirse en inolvidable para Oda. Ya ganó:

🇦🇺 Abierto de Australia

🇫🇷 Roland Garros

🇬🇧 Wimbledon

Ahora solamente falta el Abierto de Estados Unidos para completar un histórico Grand Slam de calendario, una hazaña nunca conseguida por un jugador masculino de tenis en silla de ruedas.

A sus 20 años, Oda Tokito no solo gana partidos: está construyendo una nueva era del tenis japonés.

Perfil de Oda Tokito (小田凱人)

No nació con una discapacidad.

Cuando tenía 9 años, siendo estudiante de primaria, fue diagnosticado con osteosarcoma (骨肉腫, kokuniku-shu), un tipo de cáncer óseo que afecta principalmente a niños y jóvenes. El tumor apareció en la zona de su cadera izquierda y la enfermedad fue provocando fuertes dolores que le impidieron continuar practicando fútbol, deporte que realizaba antes.

Después del diagnóstico recibió tratamientos médicos y una cirugía. Como consecuencia de la enfermedad y el tratamiento, perdió la capacidad de caminar normalmente y comenzó a utilizar una silla de ruedas.

🎾 El momento que cambió su vida

Mientras estaba hospitalizado, Oda vio un video del legendario jugador japonés de tenis en silla de ruedas Shingo Kunieda disputando la final de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

Aquella imagen despertó algo en él:

“Yo también quiero jugar así”.

Sus médicos le recomendaron probar diferentes deportes adaptados y descubrió el tenis en silla de ruedas. A los 10 años comenzó a practicarlo y rápidamente mostró un talento extraordinario.

🏆 Una carrera llena de récords

A pesar de haber enfrentado una enfermedad grave durante la infancia, Oda logró convertirse en:

✅ Número 1 mundial del tenis en silla de ruedas

✅ Campeón paralímpico más joven de individuales masculinos

✅ Ganador de Grand Slam en las cuatro grandes competiciones

✅ Uno de los jugadores más jóvenes en dominar la categoría masculina

Su estilo destaca por:

⚡ Gran velocidad de desplazamiento

🎯 Golpes agresivos desde el fondo de la cancha

🧠 Mentalidad competitiva muy fuerte

😊 Una actitud positiva durante los partidos

🌟 Una frase que resume su filosofía

Oda ha explicado que su pasado como paciente de cáncer no fue solamente una dificultad, sino una experiencia que fortaleció su mentalidad como deportista. Él mismo considera que esas experiencias forman parte de la persona y del jugador que es hoy.

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Romaji Español Uso 小田凱人 Oda Tokito Nombre del tenista japonés Protagonista de la noticia 車いすテニス Kuruma isu tenisu Tenis en silla de ruedas Modalidad deportiva adaptada ウィンブルドン選手権 Uinburudon senshuken Campeonato de Wimbledon Torneo histórico de tenis 連覇 Renpa Campeón consecutivo Ganar el mismo torneo varias veces seguidas 4大大会 Yondai taikai Cuatro grandes torneos (Grand Slam) Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open 優勝 Yūshō Victoria / campeonato Ganar una competición 圧巻 Akkan Impresionante, dominante Actuación sobresaliente 勢い Ikioi Impulso, fuerza, ritmo ganador Describe una racha positiva 快挙 Kaikyo Hazaña histórica Logro extraordinario 年間グランドスラム Nankan gurando suramu Grand Slam anual Ganar los cuatro grandes en un mismo año

©️ 2026 Noticias Nippon